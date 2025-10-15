Diwali 2025 Health: रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत असल्यास वाढू शकतात आजार, दिवाळीपूर्वी 'या' गोष्टींची ठेवा लक्षात

Diwali Wellness Guide: आपले शरीर हे एका यंत्रासारखे आहे. ज्याच्या आत अनेक गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया सुरू असतात आणि आपल्याला त्याची जाणीवही नसते. परंतु या प्रक्रियांमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत. यामध्ये आपण दुर्लक्षित करत आहोत आणि त्यापैकी एक म्हणजे प्रदूषण. दिवाळीपूर्वी प्रदूषणाची तीव्रता समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे. कारण दिवाळीनंतर काही काळ प्रदूषणाची पातळी खूप वाढते. प्रदूषणात वाढ झाल्याने आपल्या रोगप्रतिकारक शक्तीवरही परिणाम होतो. डॉक्टरांच्या मते मुलांवर आणि वृद्धांवर काय परिणाम होतो हे जाणून घेऊया..प्रदूषणामुळे मुलांना धोकाप्रदूषणापासून मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे खूप महत्वाचे आहे. दिवाळीचा काळ जवळ आला आहे, त्यामुळे या काळात विशेष काळजी घेणे सर्वात महत्वाचे आहे..मुलांचे शरीर सतत वाढत असते आणि त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती पूर्णपणे विकसित झालेली नसते. त्यामुळे, त्यांचे शरीर अधिक संवेदनशील असते आणि प्रदूषणामुळे आजारी पडण्याचा धोका जास्त असतो. मुलांचे श्वसनमार्ग आणि श्वासनलिका प्रौढांपेक्षा लहान असतात आणि पूर्णपणे विकसित नसतात, ज्यामुळे प्रदूषणाचे कण फुफ्फुसांपर्यंत अधिक सहजपणे पोहोचतात. मुले जलद श्वास घेतात आणि कधीकधी त्यांना तोंडाने श्वास घेण्याची सवय देखील लागते, ज्यामुळे त्यांना आजारांचा धोका आणखी वाढतो. त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती पूर्णपणे विकसित न झाल्यामुळे, प्रदूषणाच्या कणांमुळे त्यांच्या शरीरात ऍलर्जी, जळजळ आणि संसर्ग होण्याचा धोका जास्त असतो.लहान मुलांना बाहेर खेळायला जाण्यापूर्वी मास्क घालायला द्यावे. धुळीच्या संपर्कात येऊ देऊ नका. काही घरगुती उपाय करावे. .प्रदूषणामुळे वृद्धांना धोकामुलांप्रमाणेच वृद्धांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत असते. मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती विकसित होत आहे, तर वृद्धांची रोगप्रतिकारक शक्ती वृद्ध होत आहे. यामुळे त्यांना प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आजारांचा धोका असतो.वाढत्या वयानुसार, शरीराचे अंतर्गत अवयव देखील वयस्कर होतात आणि कमकुवत होतात. त्यांची कमकुवत फुफ्फुसे प्रदूषणात योग्यरित्या कार्य करू शकत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना आजार होण्याची शक्यता जास्त असते.वाढत्या वयानुसार रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते आणि त्यामुळे रोगांशी लढण्याची क्षमता देखील मोठ्या प्रमाणात कमी होते आणि संसर्ग इत्यादींचा धोका वाढतो.वय वाढत असताना, सीओपीडी, मधुमेह आणि हृदयरोग इत्यादी दीर्घकालीन आजारांचा धोका देखील वाढतो..Diwali Memes 2025: दिवाळीत घराची साफसफाई होईल मजेशीर, पाहा 'हे' ट्रेडिंग मीम्स.Diwali Memes 2025: दिवाळीत घराची साफसफाई होईल मजेशीर, पाहा 'हे' ट्रेडिंग मीम्सउपाय पुढीलप्रमाणेशक्यतो प्रदूषित भागात जाणे टाळा आणि जर कोणत्याही कामासाठी जाणे आवश्यक असेल तर चांगल्या दर्जाचे N95/N99 मास्क वापरा.प्रदूषण पातळीचे ऑनलाइन निरीक्षण करा आणि ज्या दिवशी प्रदूषण जास्त असते त्या दिवशी तुमच्या खिडक्या आणि दारे बंद ठेवा. मुलांना आणि वृद्धांना अनावश्यकपणे घराबाहेर पडू देऊ नका.सकाळ आणि संध्याकाळऐवजी दुपारी बाहेरचे काम करा, कारण यावेळी प्रदूषण तुलनेने कमी असते.जर तुमच्या परिसरात खूप प्रदूषण असेल, तर तुम्ही घरी एअर प्युरिफायर देखील बसवू शकता, जेणेकरून घरातील हवा वेळोवेळी स्वच्छ राहील.घरात कोणतेही रासायनिक क्लीनर, एअर फ्रेशनर, अगरबत्ती, धूम्रपान किंवा कोणतेही वायू प्रदूषण करणारे उत्पादन वापरणे टाळा..रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी काय करावे?रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी सुकामेवा, फळे, कडधान्यांचा आहारात समावेश करावा. रोज भरपूर पाणी प्यावे आणि नियमित व्यायाम करावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.