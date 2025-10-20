Diwali Sweets Alert: दिवाळीत खवा शुद्ध की भेसळयुक्त आहे कसा ओळखायचा? वाचा एका क्लिकवर

Identify Adulterated Khava This Diwali: दिवाळीला आपण घरी काही मिठाई आणतो आणि काही भेटवस्तू म्हणून येतात. अनेक लोक घरच्या घरी मिठाई बनवतात तर अनेकजण मावा वापरतात, ज्याला खवा असेही म्हणतात. पण आजकाल जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीत भेसळ मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने, तुम्हाला बनावट खव्यापासून बनवलेल्या मिठाई मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. अशावेळी शुद्ध आणि भेसळयुक्त खवा कसा ओळखायचा हे आज जाणून घेऊया..पाण्यात मिसळाजवसाच्या बियांचा खवा ओळखण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे पाण्यात एक छोटासा तुकडा विरघळवणे. जर तो विरघळला नाही आणि डब्याच्या तळाशी बसला तर त्याचा अर्थ असा की तो खवा बनावट आहे. जर तो पाण्यात तरंगला आणि मिसळू लागला तर तो जवसाच्या बियांचा खवा असण्याची शक्यता आहे. हा एक अतिशय सोपा घरगुती उपाय आहे. .खवा गरम करातुम्ही कदाचित पाहिले असेल की आजकाल खवा देखील बनावट किंवा प्लास्टिक म्हणून विकला जात आहे. त्याचप्रमाणे, खवा देखील प्लास्टिकचा बनवता येतो. तो योग्यरित्या ओळखण्यासाठी, एका पॅनमध्ये थोडासा खवा ठेवा आणि तो गरम करा. जर खवा सोनेरी किंवा तपकिरी झाला आणि त्याला सुगंध येत असेल तर तो खरा आहे. जर खवा पॅनला चिकटला असेल, प्लास्टिकसारखा दिसत असेल किंवा त्याला वाईट वास येत असेल तर तो भेसळयुक्त आहे. .Diwali 2025: हिंदू शास्त्रांनुसार 'या' 4 रोपांजवळ दिवा लावल्यास वाढते सौभाग्य.हातावर चाळाखवा दुधापासून बनवला जात असल्याने, त्याला तेलकट आणि तुपासारखा वास येणे स्वाभाविक आहे. हे तपासण्यासाठी, तुमच्या हातांवर थोडासा खवा घासून घ्या आणि तुमचे हात तेलकट वाटतात का किंवा तुपासारखा वास येतो का ते पहा. जर असेल तर ते शुद्ध आहे; अन्यथा, ते भेसळयुक्त आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.