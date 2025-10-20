आरोग्य

Diwali Sweets Alert: दिवाळीत खवा शुद्ध की भेसळयुक्त आहे कसा ओळखायचा? वाचा एका क्लिकवर

दिवाळीत खव्यापासून विविध मिठाई बनवली जाते. पण शुद्ध आणि भेसळयुक्त खवा कसा ओळखायचा हे जाणून घेऊया.
Adulterated Mawa Test

Adulterated Mawa Test

esakal
पुजा बोनकिले
Updated on

Identify Adulterated Khava This Diwali: दिवाळीला आपण घरी काही मिठाई आणतो आणि काही भेटवस्तू म्हणून येतात. अनेक लोक घरच्या घरी मिठाई बनवतात तर अनेकजण मावा वापरतात, ज्याला खवा असेही म्हणतात. पण आजकाल जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीत भेसळ मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने, तुम्हाला बनावट खव्यापासून बनवलेल्या मिठाई मिळण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. अशावेळी शुद्ध आणि भेसळयुक्त खवा कसा ओळखायचा हे आज जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
festival
lifestyle
Diwali
Festivals
Festival Celebration
festival season
health
Diwali Recipe

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com