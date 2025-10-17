Diwali 2025 Diabetes Management Tips: रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मधुमेहींसनी फॉलो कराव्या 'या' स्मार्ट टिप्स

smart ways to control blood sugar during Diwali: दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा सण...दिवाळी सण गोड पदार्थांशिवाय अपूर्ण मानला जातो. पण ज्या लोकांना मधुमेह आहे त्यांनी दिवाळीत खास काळजी घेणे गरजेचे आहे. कारण दिवाळीत तेलकट , गोड पदार्थ खाल्यास रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढू शकते. यामुळे कोणत्या स्मार्ट टिप्स फॉलो केल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया. .स्मार्ट टिप्स कोणत्या?जेवणाचे स्मार्टली नियोजन दिवाळी साजरी करताना दिवसभर नाश्ता करणे खूप सोपे असते. त्याऐवजी सामान्य जेवणाचे वेळापत्रक ठेवा आणि काय खावे याची व्यवस्था करा. तुमच्या जेवणात भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि पातळ प्रथिने असलेले फायबरयुक्त पदार्थ ठेवा. यामुळे साखरेचे शोषण कमी होण्यास मदत होते आणि ग्लुकोजची पातळी स्थिर राहते..गोड पदार्थ मिठाई खाणे टाळणे शक्य नाही. पण स्वत: मिठाई मर्यादित प्रमाणात खावे. तुम्ही साखरेशिवाय बनलेल्या मिठाई खाऊ शकता. मधुमेही गुळापासून बनलेल्या मिठाई खाऊ शकतात. तसेच सुकामेवा आणि काजू हे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. पण हे पदार्थ कमी प्रमाणात खावे, त्यात भरपूर कॅलरीज असतात. .व्यायाम करत राहाउत्सव म्हणजे नातेवाईक किंवा पाहुण्यांसोबत आनंदी वेळ घालवणे होय. पण जेवणानंतर बसून राहू नका. घरकामात मदत करा किंवा पारंपारिक सोपे खेळ आयोजित करा. शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहिल्यानेही साखरेची पातळी नियंत्रित करता येते..भरपूर पाणी प्या गोड पदार्थ आणि तळलेले पदार्थ खाल्यानंतर लोक अनेकदा पाणी पिणे विसरतात. विषारी पदार्थ बाहेर काढणे आणि चांगले रक्त परिसंचरण महत्वाचे आहे, म्हणून हायड्रेटेड राहणे अत्यंत महत्वाचे आहे. गोड पेये किंवा कार्बोनेटेड पेये देखील टाळली पाहिजेत, त्याऐवजी साधे पाणी, नारळ पाणी आणि हर्बल टी प्यावीत..Health Care: निरोगी आरोग्यासाठी वर्षात दोनदा आरोग्य तपासणी करा, डॉक्टरांचा आरोग्यमंत्र .तुमच्या रक्तातील साखरेचे नियमित निरीक्षण कराखाण्याच्या सवयी बदलत असताना, तुमच्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण अधिक काळजीपूर्वक निरीक्षण करा. वारंवार तपासणी केल्याने परिस्थितीनुसार तुमचा आहार, औषध किंवा इन्सुलिनमध्ये बदल करण्यास मदत होईल. जर तुम्ही मित्रांना किंवा कुटुंबाला भेटायला बाहेर गेलात तर तुमचे ग्लुकोमीटर पॅक करा. .औषधोपचार वगळू नकादिवाळीच्या उत्साहात औषधे विसरणे सामान्य आहे. तुमच्या फोनवर रिमाइंडर्स ठेवा जेणेकरून तुम्हाला ती वेळेवर घ्यायची आठवण येईल. मुख्य म्हणजे झोपेचे सामान्य वेळापत्रक पाळणे आणि ध्यान किंवा श्वास घेण्याचे वचन देणे यासारख्या शांत करण्याच्या पद्धतींचा अवलंब करणे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.