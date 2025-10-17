आरोग्य

Diwali 2025 Diabetes Management Tips: रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मधुमेहींसनी फॉलो कराव्या 'या' स्मार्ट टिप्स

Diwali 2025: दिवाळी गोड पदार्थांशिवाय अपूर्णच ...पण मधुमेहींनी दिवाळीत आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. यासाठी तुम्ही पुढील टिप्स नक्की फॉलो करू शकता.
पुजा बोनकिले
Updated on

smart ways to control blood sugar during Diwali: दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा सण...दिवाळी सण गोड पदार्थांशिवाय अपूर्ण मानला जातो. पण ज्या लोकांना मधुमेह आहे त्यांनी दिवाळीत खास काळजी घेणे गरजेचे आहे. कारण दिवाळीत तेलकट , गोड पदार्थ खाल्यास रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढू शकते. यामुळे कोणत्या स्मार्ट टिप्स फॉलो केल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया.

