आरोग्य

Diwali Firecrackers & Respiratory Risks: फटाक्यांनी श्वसनविकाराचा धोका; काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

How Firecrackers Affect Lungs and Health: दिवाळीचा काळ तसा आरोग्यदायी असला तरी फटाक्यांतून निघणारा घातक धूर फुप्फुसाचे आजार असलेल्या रुग्णांसाठी धोकादायक ठरतो.
How Firecrackers Affect Lungs and Health: Precautions You Must Take

How Firecrackers Affect Lungs and Health: Precautions You Must Take

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दिवाळीचा आनंद लुटताना फटाक्यांच्या धुरामुळे दमा, अस्थमा आणि फायब्रोसिस झालेल्या रुग्णांच्या श्वसनाच्या आजारात भर पडू शकते. त्यामुळे दिवाळी साजरी करताना इतरांच्या आरोग्याचाही विचार करा आणि धुराचे फटाके उडवणे टाळा, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. दिवाळीचा काळ तसा आरोग्यदायी असला तरी फटाक्यांतून निघणारा घातक धूर फुप्फुसाचे आजार असलेल्या रुग्णांसाठी धोकादायक ठरतो.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
lungs
Diwali
health
Firecrackers
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com