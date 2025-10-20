Diwali Firecrackers & Respiratory Risks: फटाक्यांनी श्वसनविकाराचा धोका; काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

दिवाळीचा आनंद लुटताना फटाक्यांच्या धुरामुळे दमा, अस्थमा आणि फायब्रोसिस झालेल्या रुग्णांच्या श्वसनाच्या आजारात भर पडू शकते. त्यामुळे दिवाळी साजरी करताना इतरांच्या आरोग्याचाही विचार करा आणि धुराचे फटाके उडवणे टाळा, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. दिवाळीचा काळ तसा आरोग्यदायी असला तरी फटाक्यांतून निघणारा घातक धूर फुप्फुसाचे आजार असलेल्या रुग्णांसाठी धोकादायक ठरतो..फटाके वाजवताना ज्वालाग्राही वस्तूंपासून दूर राहावे आणि शक्य असल्यास पाण्याची सोय जवळ ठेवावी. जोरात आवाज करणारे फटाके टाळावेत, असे केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे यांनी सांगितले. वातावरणातील धूलिकण वाढतात आणि त्यामुळे दम्याच्या रुग्णांना त्रास होतो, असे जे. जे. रुग्णालयातील श्वसनविकार तज्ज्ञ डॉ. प्रीती मेश्राम यांनी सांगितले. .Diwali Kids' Safety Tips: दिवाळीत फटाक्यांच्या मजेत मुलांची सुरक्षितता जपा! जाणून घ्या काही आवश्यक टिप्स.लहान मुलांसह मोठी मंडळीही दिवाळीत फटाके फोडण्याचा आनंद लुटतात. फटाक्यांमधून निर्माण झालेल्या धुरामुळे या काळात श्वसन विकाराच्या तक्रारी वाढतात. त्याचसोबत घसा खवखवणे, डोळ्यात पाणी, कानात बधिरता येणे, अंगावर खाज येणे अशी लक्षणे फटाके फोडल्यानंतर दिसतात.\r\n\r.फटाके शरीराच्या जवळ उडवू नयेत. त्यामुळे हात, चेहरा किंवा शरीरावर गंभीर भाजल्या जाण्याच्या घटना घडतात. काही वेळा या जखमा जन्मभर राहतात किंवा शारीरिक अपंगत्व येऊ शकते. - डॉ. प्रल्हाद राठोड, त्वचाविकारतज्ज्ञ, जे. जे. रुग्णालय .Eco Friendly Diwali: आरोग्यदायी दिवाळी साजरी करा! दिवाळीत ग्रीन फटाकेच वाजवा : डॉ. उदय बोधनकर.धुरात विषारी घटक असतात. त्यामुळे सर्दी-खोकला, दमा आणि सीओपीडीचा धोका वाढतो. फुप्फुस व श्वसनाशी संबंधित आजार असलेल्या व्यक्तींनी थुरापासून दूर राहावे.- डॉ. अविनाश सुपे, माजी अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.