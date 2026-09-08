तुम्हाला मूल्यमापन करण्याची गरज आहे का?

कोणाचाही न्यायनिवाडा करू नका’ असे सांगताना तुम्ही लोकांना ऐकले असले, तरी दैनंदिन जीवनात न्यायनिवाडा करणे टाळता येत नाही. तुम्ही लोकांच्या वागणुकीला आणि कृतींना एकतर मान्यता देता किंवा अमान्य करता; परंतु नेहमी लक्षात ठेवा की, प्रत्येक गोष्ट बदलत आहे, त्यामुळे कोणत्याही एकाच निर्णयाला किंवा मताला धरून ठेवू नका; अन्यथा तुमचा तो निर्णय खडकासारखा अभेद्य होतो. तो तुमच्यासाठी आणि इतरांसाठी दुःख घेऊन येतो..तुमचे निर्णय हवेसारखे, वाऱ्याच्या झुळुकेसारखे हलके असतील, तर ते सुगंध आणतात आणि पुढे निघून जातात किंवा ते दुर्गंधी आणू शकतात; परंतु ते तिथे कायमचे राहू शकत नाहीत. निर्णय किंवा मते इतकी सूक्ष्म असतात की तुम्हाला त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीवही होत नाही. कोणावर ‘हा लोकांचे मूल्यमापन करतो’ (जजमेंटल) असा शिक्का मारणे, हेसुद्धा एक प्रकारचे मूल्यमापनच आहे..केवळ अस्तित्वाच्या अशा अवस्थेत, जेव्हा तुम्ही पूर्णपणे प्रेम आणि करुणेने भरलेले असता, तेव्हाच तुम्ही सर्व प्रकारच्या पूर्वग्रहांपासून किंवा निर्णयांतून मुक्त होऊ शकता.तरीही, मूल्यमापनाशिवाय जग चालणार नाही. जोपर्यंत तुम्ही एखाद्या गोष्टीला चांगले किंवा वाईट असे ठरवत नाही, तोपर्यंत तुम्ही कृती करू शकत नाही. तुम्हाला बाजारात कुजलेली सफरचंद दिसली, तर तुम्ही म्हणता, ‘हे चांगले नाही.’ आणि तुम्ही चांगली सफरचंदे खरेदी करता. तुमच्याशी कोणी दहा वेळा खोटे बोलले असेल, तर पुढच्या वेळीही ती व्यक्ती खोटेच बोलेल असे तुम्हाला वाटते. हा निर्णय आपोआप होतो..परंतु लोक आणि गोष्टी कधीही बदलू शकतात ही शक्यता नेहमी लक्षात ठेवा आणि आपल्या जुन्या मतांना धरून बसू नका.एक गोष्ट ज्याचा तुम्हाला नक्कीच विचार (निर्णय) करावा लागेल, ती म्हणजे तुमची संगत. तुमची संगत तुम्हाला वर नेऊ शकते किंवा खाली खेचू शकते. जी संगत तुम्हाला संशय, नैराश्य, दोषारोप, तक्रारी, राग, भ्रम आणि वासनांकडे खेचते, ती वाईट संगत आहे. जी संगत तुम्हाला आनंद, उत्साह, सेवा, प्रेम, विश्वास आणि ज्ञानाकडे वर उचलते, ती चांगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.