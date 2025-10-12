आरोग्य

Premature Baby Miracle: डॉक्टरांच्या सेवेतून उमलली तीन जीवांची नवी पहाट; अवघ्या ५५०, ७४० अन ८०० ग्रॅम वजनाच्या बाळांवर यशस्वी उपचार

Doctors Create Medical Miracle: अवघ्या ५५०, ७४० आणि ८०० ग्रॅम वजनाच्या तीन अकाली जन्मलेल्या बाळांवर डॉक्टरांनी यशस्वी उपचार करत नवजीवन दिलं.
सकाळ वृत्तसेवा
गर्भात नऊ महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच जन्मलेल्या अवघ्या ५५० ग्रॅम वजनाच्या बाळावर मेडिकलच्या बालरोग विभागातील डॉक्टरांनी यशस्वी उपचार केले. ही एकमेव घटना नाही तर, अशा तीन मुदतपूर्व व कमी वजनाच्या बाळांवर अतिदक्षता विभागात उपचार झाले. आता तिन्ही बाळ ठणठणीत असून मातेच्या कुशीत विसावली आहेत. डॉक्टरांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या तिन्ही चिमुकल्यांना नवजीवन मिळाले आहे.

