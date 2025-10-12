Premature Baby Miracle: डॉक्टरांच्या सेवेतून उमलली तीन जीवांची नवी पहाट; अवघ्या ५५०, ७४० अन ८०० ग्रॅम वजनाच्या बाळांवर यशस्वी उपचार

गर्भात नऊ महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच जन्मलेल्या अवघ्या ५५० ग्रॅम वजनाच्या बाळावर मेडिकलच्या बालरोग विभागातील डॉक्टरांनी यशस्वी उपचार केले. ही एकमेव घटना नाही तर, अशा तीन मुदतपूर्व व कमी वजनाच्या बाळांवर अतिदक्षता विभागात उपचार झाले. आता तिन्ही बाळ ठणठणीत असून मातेच्या कुशीत विसावली आहेत. डॉक्टरांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या तिन्ही चिमुकल्यांना नवजीवन मिळाले आहे. .मेडिकलमध्ये आठवडाभरात जन्माला आलेल्या कमी वजनाच्या बाळांपैकी एक अवघ्या ५५० ग्रॅम वजनाचे आहे. त्याला जन्मताच वैद्यकीय गुंतागुंतींचा सामना करावा लागला. दीर्घ व्हेंटिलेशन आणि सीपॅप उपचारानंतर सुमारे ३ महिन्यांनी बाळाचे वजन १६०० ग्रॅमने वाढले. दुसरे ७४० ग्रॅम वजनाचे बाळ दोन महिन्यांहून अधिक काळ अतिदक्षता विभागात दाखल होते. उपचारानंतर १६६० ग्रॅमने वजन वाढले. या बाळाला फुफ्फुसातून रक्तस्त्राव आणि रेटिनोपॅथी ऑफ प्रीमॅच्युरिटीसारख्या गंभीर स्थितींचा सामना करावा लागला. .Lung Cancer in Non-Smokers: धूम्रपान न करणाऱ्यांनाही फुप्फुसाचा कर्करोग; लवकर निदान करणे हा एकमेव प्रतिबंध असल्याचे तज्ज्ञांचे मत.तिसरे बाळ ८०० ग्रॅम वजनाचे होते. त्याला सेप्सिस, मोठा पीडीए, एनईसी व ब्रॉन्कोपल्मनरी डिस्प्लेशियाची गुंतागुंत झाली होती. ६४ दिवसांच्या उपचारांनंतर १६८० ग्रॅम वजन वाढले. तोही आई वडिलांच्या कुशीत विसावला. या बाळांवर बालरोग विभागप्रमुख डॉ. मनीष तिवारी, प्राध्यापक डॉ. आशिष लोथे, सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. संदीप मानवटकर यांनी यशस्वी उपचार केले..मेडिकलच्या प्रत्येकच विभागात सेवाभाव आहे. कमी वजनाच्या बाळांचे उपचारातून वजन वाढविणे आव्हानात्मक असते. पण, मेडिकलमधील सेवाभावी डॉक्टरांच्या टिममुळे दर महिन्याला कमी वजनाच्या ७ ते ८ बाळावर यशस्वी उपचार होतात.- डॉ. राज गजभिये, अधिष्ठाता, मेडिकल..Diabetes & Brain Health: मधुमेहामुळे वाढतोय मेंदूच्या कवटीच्या भागात हाडाचा संसर्ग; 'मेंटकॉन' परिषदेत ENT तज्ज्ञांचा इशारा .बाळांचा नामकरण सोहळाडॉक्टर, निवासी डॉक्टर, परिचारिकांच्या प्रयत्नांमुळे एनआयसीयूतील बालमृत्यूदर ८ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे. नुकतेच परिचारिकांच्या पुढाकारातून येथे नामकरण सोहळा झाला. यावेळी येथील वातावरण भारावले. काळजाच्या तुकड्याचे असे नामकरण होताना बघून माता गहिरवल्या. कमी वजनाच्या 66 पोषण, काळजी आणि सेवा याच्याकडे जास्त लक्ष द्यावे लागते. कमी वजनाची मुले जगण्याची आशा केवळ ४० टक्के असते. अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांच्या मार्गदर्शनात योग्य उपचारातून ही किमया साधली आहे.- डॉ. अविनाश गावंडे, वैद्यकीय अधीक्षक, मेडिकल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.