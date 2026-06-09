Collagen for Skin & Joint Health: कोलेजन खरोखरच त्वचा सुधारण्यास आणि सांधेदुखी कमी करण्यास मदत करते का?

दर आठवड्याला माझ्या क्लिनिकमध्ये काही रुग्ण त्यांच्या मोबाईलवर एखाद्या कोलेजन सप्लिमेंटचा फोटो दाखवत मला विचारतात की, “डॉक्टर, हे सुरू करावे का?” आणि प्रामाणिकपणे सांगायचे तर मला त्यांचे आश्चर्य वाटत नाही. सोशल मीडियावरील ‘बिफोर-अँड-आफ्टर’ फोटो, विविध जाहिराती आणि आकर्षक दावे पाहून कोणाला चांगली त्वचा आणि सांध्यांच्या वेदनांपासून आराम नको असेल? मात्र मी त्यांना नेहमी एकच गोष्ट सांगतो – कोलेजन खरोखरच फायदेशीर ठरू शकते, पण त्यासाठी शरीराला त्याचा योग्य वापर करता आला पाहिजे..त्वचा आणि सांध्यांसाठी कोलेजन का महत्त्वाचे आहे?कोलेजन हे मानवी शरीरातील सर्वाधिक प्रमाणात आढळणारे प्रथिन आहे. त्वचा टवटवीत आणि घट्ट ठेवणे, सांध्यांना आधार देणे आणि आतड्यांच्या अस्तराचे संरक्षण करणे यामध्ये त्याची महत्त्वाची भूमिका असते.साधारणपणे वयाच्या २५ वर्षांनंतर शरीरातील कोलेजनचे प्रमाण दरवर्षी सुमारे १ ते १.५ टक्क्यांनी कमी होऊ लागते. चाळिशीनंतर याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसू लागतो. चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसू लागतात, त्वचेची लवचिकता कमी होते आणि दीर्घकाळ काम केल्यानंतर सांधे दुखू लागतात..त्वचेसाठी टाइप I आणि टाइप III कोलेजन महत्त्वाचे असते, जे त्वचेला मजबुती आणि लवचिकता देते. तर सांध्यांसाठी टाइप II कोलेजन आवश्यक असते, जे हाडांमधील कूर्चा (कार्टिलेज) तयार करून धक्के शोषण्याचे काम करते.२०२३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण संशोधन आढाव्यानुसार, ८ ते १२ आठवडे नियमितपणे हायड्रोलाइज्ड कोलेजन घेतल्यास त्वचेतील आर्द्रता वाढते, सुरकुत्या कमी होतात आणि ऑस्टिओआर्थ्रायटिस असलेल्या व्यक्तींमध्ये सांध्यांच्या वेदना कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे कोलेजन उपयुक्त आहे हे निश्चित, मात्र ते योग्य पद्धतीने घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे..कोलेजनचा अधिक चांगला फायदा मिळवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स१. कोलेजनसोबत व्हिटॅमिन सी अवश्य घ्याही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. व्हिटॅमिन सी हे कोलेजन निर्मितीसाठी अत्यावश्यक घटक आहे. शरीराला कोलेजन सप्लिमेंटमधून मिळणाऱ्या अमिनो अॅसिड्सपासून नवीन कोलेजन तयार करण्यासाठी व्हिटॅमिन सीची आवश्यकता असते.म्हणून कोलेजन सप्लिमेंट घेताना पेरू, आवळ्याचा रस किंवा ५०० ते १००० मिलीग्रॅम व्हिटॅमिन सी सप्लिमेंट घेण्याचा सल्ला दिला जातो. ही छोटी सवय मोठा फरक घडवू शकते..२. विशेषतः ३५ वर्षांवरील महिलांनी हार्मोन्सकडे लक्ष द्यावेइस्ट्रोजेन हा हार्मोन त्वचेमध्ये कोलेजन निर्मिती वाढविण्यास मदत करतो. त्यामुळे पेरिमेनोपॉज आणि मेनोपॉजच्या काळात महिलांच्या त्वचेची गुणवत्ता कमी होणे आणि सांध्यांची ताकद घटणे अधिक प्रमाणात दिसून येते.हार्मोन्समध्ये असंतुलन असल्यास कोलेजन सप्लिमेंटचा अपेक्षित फायदा मिळणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे हार्मोनल आरोग्य सुधारण्यासाठी क्रुसिफेरस भाज्या, जवसाच्या बिया, भोपळ्याच्या बिया यांचा आहारात समावेश करणे आणि परिष्कृत साखरेचे सेवन कमी करणे महत्त्वाचे आहे.साखरेमुळे ‘ग्लायकेशन’ नावाची प्रक्रिया घडते, ज्यामुळे कोलेजनचे नुकसान होते..३. सप्लिमेंटसोबत संतुलित आहारही आवश्यककेवळ सप्लिमेंटवर अवलंबून राहून चालणार नाही. हाडांचा रस (बोन ब्रॉथ), अंडी, कडधान्ये यामधून ग्लायसिन आणि प्रोलिन ही कोलेजन निर्मितीसाठी आवश्यक अमिनो अॅसिड्स मिळतात.भोपळ्याच्या बिया, तीळ यांसारख्या झिंकयुक्त पदार्थांमुळे कोलेजन फायबर्स मजबूत होण्यास मदत होते. कांदा, लसूण, मेथी यांसारखे सल्फरयुक्त पदार्थ शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करून कोलेजनचे संरक्षण करतात.कोलेजनचे आरोग्य हे फक्त एका सप्लिमेंटवर अवलंबून नसून आतड्यांचे आरोग्य, यकृताची कार्यक्षमता आणि शरीरातील सूक्ष्म पोषकतत्त्वांचे संतुलन यांवरही अवलंबून असते..४. शरीरातील विद्यमान कोलेजनचे संरक्षण कराकोणतेही सप्लिमेंट दररोजच्या असुरक्षित सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कामुळे किंवा जास्त साखरयुक्त आहारामुळे होणारे नुकसान भरून काढू शकत नाही.अल्ट्राव्हायोलेट (UV) किरणे कोलेजन फायबर्सचे सर्वाधिक नुकसान करतात. त्याचप्रमाणे साखरेमुळे होणारी ग्लायकेशन प्रक्रिया कोलेजनला कठीण आणि कमकुवत बनवते.त्यामुळे दररोज SPF 50 सनस्क्रीनचा वापर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..सांध्यांच्या आरोग्यासाठी हळद, आले आणि जवसासारख्या ओमेगा-३युक्त पदार्थांचे सेवन फायदेशीर ठरते. हे पदार्थ सूज कमी करून कूर्चाचे संरक्षण करण्यास मदत करतात. - डॉ. सोनाली कोहली, Senior Consultant, Dermatology, Sir HN Reliance Foundation Hospital, Mumbai.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.