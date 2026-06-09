आरोग्य

Collagen for Skin & Joint Health: कोलेजन खरोखरच त्वचा सुधारण्यास आणि सांधेदुखी कमी करण्यास मदत करते का?

Can Collagen Supplements Actually Work: कोलेजन खरंच त्वचा सुधारते आणि सांधेदुखी कमी करते का? यामागचं विज्ञान, फायदे आणि सत्य जाणून घ्या.
Does Collagen Really Improve Skin and Reduce Joint Pain? What Science Says

Does Collagen Really Improve Skin and Reduce Joint Pain? What Science Says

sakal

Anushka Tapshalkar
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दर आठवड्याला माझ्या क्लिनिकमध्ये काही रुग्ण त्यांच्या मोबाईलवर एखाद्या कोलेजन सप्लिमेंटचा फोटो दाखवत मला विचारतात की, “डॉक्टर, हे सुरू करावे का?” आणि प्रामाणिकपणे सांगायचे तर मला त्यांचे आश्चर्य वाटत नाही. सोशल मीडियावरील ‘बिफोर-अँड-आफ्टर’ फोटो, विविध जाहिराती आणि आकर्षक दावे पाहून कोणाला चांगली त्वचा आणि सांध्यांच्या वेदनांपासून आराम नको असेल? मात्र मी त्यांना नेहमी एकच गोष्ट सांगतो – कोलेजन खरोखरच फायदेशीर ठरू शकते, पण त्यासाठी शरीराला त्याचा योग्य वापर करता आला पाहिजे.

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