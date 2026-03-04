Junk Food Cancer Myth: जंक फूड सोडलं म्हणजे कॅन्सरचा धोका संपला? डॉक्टरांनी सांगितले धक्कादायक सत्य, काळजी घ्या

Junk food cancer myth explained: आजकाल जास्त प्रमाणात वाढलेल्या आजार आणि विकारांपैकी कॅन्सर एक आहे. बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, अशुद्ध फळ-भाज्या, व्यायामाचा अभाव, प्रदुषण यामुळे या आजारांचा धोका जास्त वाढला आहे. मात्र यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली जाते, ती जंक फूड आणि कोल्ड ड्रिंक्स यांनी.यामध्ये असलेले प्रमाणापेक्षा जास्त आरोग्यासाठीचे घातक घटक आपले आरोग्य बिघडवायला आणि कॅन्सरसारखे आजार व्हायला कारणीभूत ठरतात. पण निरोगी आरोग्यासाठी आणि कॅन्सर टाळण्यासाठी हे जंक फूड खाणं बंद केलं तर खरंच तो टाळता येऊ शकतो का? डॉक्टरांनी याबद्दल त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे, ते जाणून घेऊया..प्रिव्हेंटिव्ह ऑन्कोलॉजी विभागातील तज्ज्ञ डॉ. इंदू अग्रवाल यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले की, कोणताही एकच पदार्थ, तो कितीही 'हेल्दी' किंवा 'अनहेल्दी' असला तरी, कॅन्सर होईल किंवा होणार नाही, याची खात्री देऊ शकत नाही. कॅन्सरची निर्मिती आनुवंशिकता, पर्यावरणीय परिणाम, जीवनशैली, हार्मोन्स आणि वाढतं वय अशा अनेक घटकांमुळे होते..45 Minutes Walking Diabetes Effects: दररोज ४५ मिनिटे चाललात तर रक्तातील साखरेवर होतो असा परिणाम; इन्सुलिन पातळीही राहते आटोक्यात.जंक फूड शरीरावर नेमकं काय परिणाम करतं?(What exactly does junk food do to the body?)जंक फूड म्हणजे बहुतेक वेळा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थ. ज्यामध्ये साखर, मीठ, हानिकारक फॅट्स आणि कृत्रिम घटक मोठ्या प्रमाणात असतात, पण फायबर आणि आवश्यक पोषक तत्त्वं कमी असतात. त्यामुळे दीर्घकाळ असा आहारा घेतला तर:वजन वाढतंलठ्ठपणा वाढतोइन्सुलिन रेसिस्टन्स होतोशरीरात दीर्घकालीन सूज (क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन) निर्माण होतेहे घटक थेट एका रात्रीत कॅन्सर निर्माण करत नाहीत, पण शरीरात असं वातावरण तयार करतात जिथे पेशींमध्ये धोकादायक बदल होण्याची शक्यता वाढते..Indian Council of Medical Research चा अहवालभारतातील Indian Council of Medical Research (ICMR) ने जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा वाढता धोका अधोरेखित केला आहे. त्यांच्या आहार मार्गदर्शक सूचनांनुसार अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थ आणि साखरयुक्त पेये मर्यादित ठेवणं आवश्यक आहे.एवढंच नाही तर World Health Organization (WHO) च्या मते लठ्ठपणा आणि जास्त वजनामुळे स्तन (Breast Cancer), कोलोरेक्टल (Colorectal Cancer) आणि पॅन्क्रियाटिक(Pancreatic Cancer) कॅन्सरचा धोका वाढतो. म्हणजे धोका एका बर्गरमुळे नाही, तर वर्षानुवर्षांच्या सवयींमुळे वाढतो..Body Reset Diet: डाएट आणि फिटनेसचं रुटीन वारंवार बिघडतंय का? मग शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ‘रिसेट डाएट’ करून पाहा.चुकीच्या आहाराशी जोडलेले कॅन्सर(Cancer linked to poor diet)संशोधनानुसार दीर्घ काळासाठी जास्त फॅट, जास्त साखर आणि प्रोसेस्ड पदार्थ खाल्ले तर पुढील कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो:कोलोरेक्टल कॅन्सर (Colorectal Cancer)इसोफेजियल कॅन्सर (Esophageal Cancer)गर्भाशयाचा कॅन्सर (Uterine Cancer)स्तनाचा कॅन्सर (Breast Cancer)पॅन्क्रियाटिक कॅन्सर (Pancreatic Cancer)World Cancer Research Fund (WCRF) सारख्या संस्थांनी प्रोसेस्ड मांसचा, लठ्ठपणा आणि कोलोरेक्टल कॅन्सर यांचा ठोस संबंध दाखवला आहे. .जंक फूड पूर्ण बंद केल्यावर कॅन्सर होणारच नाही का?(Will cutting out junk food completely prevent cancer?)असा प्रश्न विचारला तर त्याचं प्रामाणिक उत्तर नाही असं आहे. जंक फूड टाळल्याने वजन नियंत्रणात राहतं, सूज कमी होते आणि आरोग्य सुधारतं. पण त्यामुळे कॅन्सरची शक्यता शून्यावर येत नाही. कॅन्सर अजूनही होऊ शकतो कारण:आनुवंशिक बदलवाढतं वयप्रदूषणतंबाखूमद्यपानHPV, हिपॅटायटिस B सारखे संसर्गअनेक वेळा आरोग्यदायी आहार घेणाऱ्या लोकांनाही कॅन्सर होतो. याचा अर्थ चांगला आहार निरुपयोगी आहे असा नाही, तर कॅन्सरचं शास्त्र गुंतागुंतीचं आहे..World Cancer Day 2026: 'जागतिक कर्करोग दिना'निमित्त जाणून घ्या कर्करोगाची ही लक्षणे, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष.“डाएटने आणि उपवासाने कॅन्सर मरतो” हा धोकादायक गैरसमजभीतीपोटी काही जण अतिशय कडक डायट किंवा नावापुरत्या असलेल्या डिटॉक्सवर जातात. पण उपासमार कॅन्सर रोखत नाही. उलट त्यामुळे शरीर कमजोर होतं, स्नायू कमकुवत होतात, कुपोषण निर्माण होतं आणि प्रतिकारशक्ती घटते. कमकुवत शरीर कॅन्सरपासून संरक्षण देऊ शकत नाही..कॅन्सरचा धोका कमी कशामुळे होतो?(What reduces the risk of cancer?)आहार हा फक्त एक भाग आहे. प्रभावी प्रतिबंधासाठी:योग्य वजन राखणंनियमित व्यायामतंबाखू पूर्ण टाळणंमद्यपान मर्यादित ठेवणंHPV व हिपॅटायटिस B लसीकरणनियमित तपासण्याWHO नुसार ३०–५०% कॅन्सर योग्य जीवनशैली आणि लवकर निदानामुळे टाळता येऊ शकतात..कॅन्सरपासून संरक्षण देणारा आहार कसा असावा?(What should a diet that protects against cancer be like?)काय टाळायचं यापेक्षा काय समाविष्ट करायचं यावर भर द्या:संपूर्ण धान्यताजी फळंहिरव्या पालेभाज्याफायबरयुक्त पदार्थडाळी, कडधान्यं, अंडी, मासेसुकामेवा आणि बियाअसा संतुलित आहार शरीरातील सूज कमी करतो, प्रतिकारशक्ती सुधारतो आणि एकूण धोका कमी करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.