Dog Bite Treatment: कुत्रा चावल्यानंतर लक्षणांची वाट पाहू नका; तातडीने उपचार घ्या, रिम्समधील तज्ज्ञांचा सल्ला

कुत्रा किंवा इतर संक्रमित प्राण्याने चावा घेतल्यानंतर रेबीजचा संसर्ग होण्याचा धोका असतो. या आजाराची लक्षणे दिसू लागल्यानंतर तो जवळपास नेहमीच प्राणघातक ठरतो. मात्र, प्राणी चावल्यानंतर तातडीने वैद्यकीय सल्ला घेऊन योग्य प्रतिबंधात्मक उपचार आणि लसीकरण केल्यास रेबीज टाळता येऊ शकतो. हा महत्त्वाचा संदेश रांची येथील राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (रिम्स) विशेष प्रशिक्षण आणि जनजागृती शिबिरात तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दिला..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.रिम्सच्या मायक्रोबायोलॉजी विभागातर्फे राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (NRCP) न्यू अकॅडेमिक बिल्डिंगमधील एसएलटी-ए सभागृहात या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. रिम्सचे संचालक डॉ. डी. के. सिन्हा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात झारखंडमधील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रेबीजचे निदान, प्रयोगशाळा चाचण्या आणि रुग्ण व्यवस्थापनाबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले..प्राणी चावल्यानंतर तातडीने उपचार आवश्यकशिबिरात तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, कुत्रा किंवा इतर कोणत्याही संशयित संक्रमित प्राण्याने चावा घेतल्यास रेबीजची लक्षणे दिसण्याची वाट पाहू नये. तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्रात जाऊन वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार जखमेची योग्य काळजी घेऊन रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण आणि आवश्यक उपचारांचा निर्धारित क्रम पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. या उपचारपद्धतीला पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलॅक्सिस (PEP) म्हणतात.डॉ. कंचन कुजूर यांनी रेबीजची सुरुवातीची आणि गंभीर लक्षणे याबाबत माहिती दिली. तर डॉ. तुषार कुमार यांनी रेबीजची लागण झालेल्या रुग्णांच्या वैद्यकीय व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शन केले..प्रयोगशाळा निदान आणि लसीकरणावर मार्गदर्शनमायक्रोबायोलॉजी विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. मनोज कुमार यांनी रिम्समध्ये उपलब्ध असलेल्या रेबीज निदान सुविधांची माहिती दिली. डॉ. मंजू बोइपाई यांनी रेबीजच्या प्रयोगशाळेतील निदान प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच डॉ. मिथिलेश कुमार यांनी रेबीज प्रतिबंध आणि लसीकरणाच्या योग्य वेळापत्रकाची माहिती उपस्थितांना दिली.या सत्रांमधून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रेबीजचे निदान, प्रतिबंधात्मक उपचार आणि रुग्णांची काळजी घेण्याच्या पद्धतींबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणरिम्सचे संचालक डॉ. डी. के. सिन्हा यांनी अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रमाला बळ मिळते, असे सांगितले. झारखंडमधील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अद्ययावत वैद्यकीय माहिती आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याची संधी या कार्यक्रमातून मिळाली.रेबीजचे प्रतिबंध आणि नियंत्रण करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्याबरोबरच नागरिकांमध्येही योग्य जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले. प्राणी चावल्यानंतर विलंब न करता वैद्यकीय उपचार घेणे हा रेबीजपासून बचावाचा सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा असल्याचा संदेश या शिबिरातून देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.