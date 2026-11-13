आरोग्य

Dog Bite Treatment: कुत्रा चावल्यानंतर लक्षणांची वाट पाहू नका; तातडीने उपचार घ्या, रिम्समधील तज्ज्ञांचा सल्ला

Leopard Injures Two Wheeler Rider in Junnar Village: कुत्रा चावल्यानंतर जखम धुणे आणि लस घेणे का महत्त्वाचे? रेबीजपासून बचावासाठी जाणून घ्या
Rabies Prevention After Dog Bite RIMS Experts Advise Immediate Treatment Without Waiting for Symptoms to Appear

Rabies Prevention After Dog Bite RIMS Experts Advise Immediate Treatment Without Waiting for Symptoms to Appear

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुत्रा किंवा इतर संक्रमित प्राण्याने चावा घेतल्यानंतर रेबीजचा संसर्ग होण्याचा धोका असतो. या आजाराची लक्षणे दिसू लागल्यानंतर तो जवळपास नेहमीच प्राणघातक ठरतो. मात्र, प्राणी चावल्यानंतर तातडीने वैद्यकीय सल्ला घेऊन योग्य प्रतिबंधात्मक उपचार आणि लसीकरण केल्यास रेबीज टाळता येऊ शकतो. हा महत्त्वाचा संदेश रांची येथील राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (रिम्स) विशेष प्रशिक्षण आणि जनजागृती शिबिरात तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दिला.

Loading content, please wait...
Treatment
dog bite vaccination
dog attack news