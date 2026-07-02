Leptospirosis Warning: पावसाळ्यात भिजल्यावर ताप, लाल डोळे आणि अंगदुखी जाणवत आहे? दुर्लक्ष करु नका! असू शकतात 'लेप्टो'ची सुरुवातीची लक्षणं

Leptospirosis Symptoms after Rain: मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये पाणी साचले आहे. अशा साचलेल्या पाण्यातून चालणाऱ्या नागरिकांना लेप्टोस्पायरोसिस होण्याचा धोका वाढल्याने मुंबई महापालिका आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाने नागरिकांना विशेष सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..अत्यावश्यक कामाशिवाय पाणी साचलेल्या भागात जाणे टाळावे आणि ताप, अंगदुखी किंवा इतर लक्षणे आढळल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या २१ जून २०२६ पर्यंतच्या अहवालानुसार, यंदा राज्यात लेप्टोस्पायरोसिसचे १५८ रुग्ण आढळले असून, एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. .गेल्या वर्षी याच कालावधीत ८५८ रुग्णांची नोंद झाली होती आणि २१ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे यंदा मृत्यू रोखण्यात आरोग्य यंत्रणेला यश आले असले, तरी पावसाळ्यात संसर्गाचा धोका कायम असल्याने नागरिकांनी निष्काळजी करू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे. पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी सांगितले की, पावसाळ्यात पाणी साचलेल्या भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्यविषयक मानक कार्यपद्धती लागू केली जाणार आहे. तसेच आरोग्यसेविकांना घरभेटीदरम्यान तापाची लक्षणे असलेले रुग्ण तातडीने पालिकेच्या दवाखान्यात पाठविण्याच्या सूचनाही देण्यात येणार आहेत..नागरिकांनी घ्यावयाची काळजीघरात व परिसरात पाणी साचू देऊ नये.शेती कामानंतर किंवा पाण्यातून चालल्यानंतर हात-पाय स्वच्छ धुवावेत.भाज्या-फळे नीट धुवून खावीत.हात-पायांवरील जखमा झाकाव्यात व जंतूनाशक मलम वापरावे.ताप, डोळे लाल होणे, अंगदुखी अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.