आरोग्य

Leptospirosis Warning: पावसाळ्यात भिजल्यावर ताप, लाल डोळे आणि अंगदुखी जाणवत आहे? दुर्लक्ष करु नका! असू शकतात 'लेप्टो'ची सुरुवातीची लक्षणं

Early Symptoms of Leptospirosis: पावसात भिजल्यानंतर ताप, लाल डोळे, अंगदुखी किंवा अशक्तपणा जाणवत असेल तर ती लेप्टोस्पायरोसिसची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात; जाणून घ्या बचावाचे उपाय.
Leptospirosis Symptoms After Rain

Leptospirosis Symptoms After Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Leptospirosis Symptoms after Rain: मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये पाणी साचले आहे. अशा साचलेल्या पाण्यातून चालणाऱ्या नागरिकांना लेप्टोस्पायरोसिस होण्याचा धोका वाढल्याने मुंबई महापालिका आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाने नागरिकांना विशेष सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.

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