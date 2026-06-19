आजाराला आमंत्रण नको....

डॉ. मालविका तांबे मध्यंतरी एका परिचितांच्या घरी चर्चा चालू होती की अगदी जवळच्या नातेवाइकांना आमंत्रण व्यवस्थित न दिल्यामुळे ते रुसून बसलेत आणि यायला तयार नाही. तेव्हा तिथली एक व्यक्ती मला म्हणे, ‘‘अहो डॉक्टर, एक आजारच असतो की जो आमंत्रणाशिवाय सुद्धा घरात येतो.’’ त्यांचं हे वाक्य ऐकून मला आश्चर्यच वाटलं. मी त्यांना म्हटलं की आयुष्यात कुठलीही गोष्ट कारणाशिवाय होत नाही. रोगाला आमंत्रण देणारे आपणच असतो आयुर्वेदात कार्य व कारण हा सिद्धांत निदानाकरता अत्यंत महत्त्वाचा सांगितलेला आहे. कारणाला आयुर्वेदामध्ये निदान असे सुद्धा म्हटले जाते. आयुर्वेदानुसार कुठलीही गोष्ट किंवा आजार हे कारणाशिवाय घडू शकत नाही. आजाराचे मूळ कारण शोधून काढल्याशिवाय त्याच्यावरती उपचार सापडत नाहीत. .निदान मध्ये उपचार सुरू करण्यापूर्वी निदान होणे आवश्यक आहे असे सांगितलेलं आहे. निदान जितकं अचूक होईल तितकं उपचार अचूक करता येऊ शकतात. ‘व्याधी निश्चयम् करणं निदानम्।’ या सिद्धान्ताच्या आधारावरती रोग कशामुळे झाला, त्याच्याने शरीरात काय काय बिघाड झाले आणि त्यांना संतुलनामध्ये परत आणण्याकरता काय करावं लागू शकेल याबद्दल व्यवस्थित मार्गदर्शन सापडतं. शरीरात असलेले तिन्ही दोष वात, पित्त, कफ. सप्तधातू, मल इत्यादींमध्ये काय बदल झाले आहेत याच्यावरून आयुर्वेदामध्ये उपचार पद्धती ठरत असते. म्हणून जर का रोग होऊ द्यायचे नसले तर स्वतःच्या प्रकृतीची माहिती करून आपला आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पचन, झोप इत्यादी कशी असावी याच्याकरता आयुर्वेदामध्ये संपूर्ण मार्गदर्शन दिलेलं आहे..कारणे....बऱ्याचदा क्लिनिकमध्ये दाखवायला आल्यावरती लोकांचं पहिलं म्हणणं असं असतं की आयुष्यात आम्ही काही चुकीचं केलं नाही पण हा त्रास आम्हाला झाला कसा? तर बऱ्याचदा चुका जाणीवपूर्वक न होता कळत न कळत होतात. सगळ्या चुकांमध्ये आपलाच हातभार असतो असंही नाही. बऱ्याचदा या चुका आपल्या पूर्वीच्या पिढीकडून सुद्धा झालेल्या असतात ज्या अनुवांशिकतेमुळे आपल्यापर्यंत येतात..उदाहरणार्थ एखाद्याचं यकृत खराब झालं तर कदाचित त्यांनी फार प्रमाणात दारू प्यायलेली असली तर ही चूक त्याची. पण खायला काही नव्हतं म्हणून एखादा विद्यार्थी किंवा एखादा व्यक्ती बाहेर अस्वच्छ ठिकाणी काही खाल्ल्यामुळे एखादा जंतुसंसर्ग होऊन यकृताचा त्रास झाला तरीही त्याची कळत नकळत चूक असू शकेल. रोज आवडतं म्हणून फास्ट फूड खाणं, रंग, केमिकल्स, प्रिझर्वेटिव्हस् इत्यादी घातलेलं जेवण खाणं ही दारूपेक्षा छोटी चूक मानली जाऊ शकेल. आपल्या अन्नांमधून येणारे फर्टीलाईजर्स व पेस्टिसाइडमुळे यकृताला होणारी हानी हे आपण ज्या काळात जन्म घेतला आहे त्याच्यापासून होणारी चूक मानली जाऊ शकेल आणि काही कारणास्तव आई, वडील, आजी, आजोबा किंवा पणजोबा, पणजी यांच्या आयुष्यामध्ये झालेल्या उलाढालीमुळे सुद्धा लिवरचे आजार आपल्यापर्यंत पोहचू शकतात. १९४० मध्ये युद्धाच्या कचाट्यात असलेल्या देशांमध्ये असे आजार आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात आज पाहायला मिळतात..लहान मुलांचे आजार...एकूणच आमंत्रण दिल्याशिवाय रोग होत नाही हे खरं. लहान मुलांना जेव्हा जन्मापासूनच कुठलातरी आजार असतो तेव्हा सुद्धा त्याच्या आदल्या पिढीपासून येणारे जे जनुक (genetics) असतात त्याच्यावरती कुठला ना कुठला चुकीचा संस्कार झाल्याशिवाय रोग उत्पत्ती होत नाही हेही प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला पाहिजे. आयुर्वेदासारख्या प्राचीन शास्त्राने हजारो वर्षांपूर्वी सुद्धा सांगितलेलं आहे की बाळ होण्याकरता प्रयत्न करण्यापूर्वी शरीराची शुद्धि करून घेणं व वीर्य धातूवरती अर्थात आपल्या जनुकांवरती काम करणं अत्यंत आवश्यक असतं. याच्याने पुढची येणारी पिढी सुदृढ व सक्षम असल्याची आपल्याला जास्त शक्यता राहते..सध्याच्या काळात बऱ्याचदा लहान मुलं जन्माला आल्या आल्या त्यांना ॲलर्जीक त्रास आपल्याला होताना दिसतात. त्वचेवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे पुरळ येणे डरमेटाइटिस, अन्नपदार्थांची ॲलर्जी, सतत सर्दी, खोकला इत्यादी राहणे. या सगळ्या ॲलर्जीस आई-वडिलांनी केलेले रात्रीचे जागरण, खूप प्रमाणात थंड पदार्थ, दही, श्रीखंड आणि तसेच फ्रूट मिल्क शेक सारखे विरुद्ध आहार पदार्थातनं तयार होतात असं आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे. सेफ (SAFE) संतुलन आयुर्वेदिक फर्टीलिटी एक्सपिरियंसच्या माध्यमातून या बद्दलची जन जागृती संतुलन गेले ४० वर्षापासून करत आहे..आहार अन् प्रकृतीआयुर्वेदामध्ये अन्नाची प्रकृती व आपल्या स्वतःची प्रकृती या दोन्हींचाही विचार करून आपला आहार ठरवावा असं सांगितलेलं आहे. उदाहरणार्थ, एखादा व्यक्ती जर का वात प्रधान असेल तर त्यांनी फार प्रमाणामध्ये रुक्ष पदार्थ खाल्ले, आहारांच्या वेळांची काळजी घेतली नाही, रात्रीचे फार प्रमाणात जागरण केले तर त्याच्या शरीरात असलेले सगळे वाताचे दोष त्याच्या स्वतःकरता तर आजार तयार करतीलच पण पुढच्या पिढीकरता त्रास वाढू शकेल. तसेच पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तीने आंबट, तिखट, आंबवून तयार केलेल्या पदार्थांचे सेवन जास्त केले, कफ प्रकृतीच्या व्यक्तीने थंड पदार्थ तसेच श्रीखंड, दही इत्यादी कफवर्धक पदार्थ जास्त सेवन केले तर आजार वाढू शकतो. म्हणूनच आयुर्वेदामध्ये पाणी, दूध, भाज्या, फळं, धान्य इत्यादी सगळ्यांची प्रकृती सामावलेली आहे. सध्या प्रत्येक मनुष्य मिलेट्सच्या मागे लागलेला आहे. मिलेट्स हे शरीरामध्ये रुक्षता आणतात. त्यातून मिळणारं शक्तीचं प्रमाण कमी असतं. त्यामुळे वात प्रकृतीच्या माणसाने फार प्रमाणात मिलेट्सचा वापर केल्यास त्याला व त्याच्या पुढच्या पिढीला वाताच्या विकारांचा धोका जास्त प्रमाणात संभवतो. तसेच फार प्रमाणात प्रोटीन्स खाल्ल्याने शरीरामध्ये पित्ताचे असंतुलन निर्माण होते. त्यामुळे पित्त प्रकृतीच्या व्यक्तीने आहारामध्ये जास्त प्रोटिन्स ठेवल्यास पित्ताचे दोष वाढण्याची संभावना जास्त प्रमाणात होते..नियमांचे पालन..सर्वसाधारणपणे हा नियम संपूर्ण जगात दिसतो की दिवसभर काम केलं जातं व रात्रीच्या वेळेत विश्रांती घेतली जाते. जसा जसा सूर्यास्त जवळ येतो तसं आपल्या शरीराला सुद्धा आराम करण्याची गरज भासते. त्याच्या विरुद्ध जाऊन सध्याच्या काळात वेळ नाही म्हणून रात्रीचे व्यायाम प्रकार वाढलेले आहेत. म्हणजे ज्या वेळेस आराम करण्याची गरज आहे तेव्हा आपण शरीरामध्ये रक्त संवहन वाढवतो. सगळ्या चयापचय क्रिया आहेत त्यांना चुकीच्या वेळेला कामा वर लावलं हेही एक प्रकारे रोगाचं आमंत्रणच आहे. आमच्याकडे एक मुलगा क्लिनिकमध्ये सतत ब्रॉनकाइटीस मुळे दवाखान्यात भरती होत असल्याचे तक्रार घेऊन आला होता. आई-वडिलांशी बोलल्यावरती जाणीव झाली की सकाळी घाईघाईने अंघोळ करून शाळेला जातो, केस वाळवत नाही. कोल्डड्रिंक्स, चिप्स, आइसक्रीम इत्यादी सतत खाण्यामध्ये येतं. संपूर्ण शाळा वातानुकूलित असल्यामुळे सूर्याशी कुठलाही संबंध येत नाही. ही सगळी कारणे कमी केली बरोबरीने आपली औषध दिली. सध्या आठ महिन्यात त्याला एकदाही दवाखान्याची पायरी चढावी लागलेली नाही. हे निदान अर्थात कारणांचा त्याग करण्याचा फायदा आपल्याला दाखवतो..काही गोष्टी चुकीच्या आहेत हे माहित असताना सुद्धा जेव्हा आपण त्या गोष्टी करतो त्याला आयुर्वेदामध्ये प्रज्ञा अपराध म्हटलेलं आहे. हा प्रज्ञापराध अनेक रोगांना आमंत्रण देतो तर आयुर्वेदोक्त दिनचर्या, ऋतुचर्या इत्यादी पाळणे आहाराची व्यवस्थित काळजी घेण्याने आपल्याला रोगांना दूर ठेवणे शक्य होऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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