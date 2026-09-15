आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : डाऊन सिंड्रोम

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञडाऊन सिंड्रोम (Down Syndrome) हा आजार जन्मत: असलेल्या पेशीतील गुणसूत्राच्या दोषामुळे होतो. गर्भधारणेदरम्यान पेशीविभाजनातील अनपेक्षित त्रुटींमुळे (Random Cell Division Error) होतो. आपल्या शरीरातील पेशींत २३ गुणसूत्रांच्या जोड्या असतात, त्या गुणसूत्रात २३ वे गुणसूत्र हे सेक्स क्रोमोझोम (X and Y) असते. डाऊन सिंड्रोम असलेल्या बालकात २१ व्या गुणसूत्राच्या जोडीत एक अधिक म्हणजे दोनच्या जागी तीन (Trisomy 21) गुणसूत्रे असतात. जगभरात जन्मलेल्या आठशे बालकामधून एका बालकांत हा दोष आढळून येतो. या सिंड्रोमचे विशिष्ट असे कारण नाही; पण आईच्या वाढत्या वयाबरोबर सिंड्रोमचे प्रमाण वाढते. आईचे वय ३५ किंवा अधिक असल्यास याची शक्यता वाढते..हा दोष असलेली बालके चिनी, जपानी बालंकासारखी थोडीशी वेगळी दिसतात. नाक चपटे असते, कानाच्या पाळ्या थोड्या खाली असतात. पायाचा अंगठा व बोट यांतले अंतर जास्त असते. हाताची बोटे आखूड असतात. अशा रुग्णाच्या मेंदूचा विकास (उदा. चालणे, बोलणे) उशिराने होतो. पुढे त्यांना लिहिणे, वाचणे या बौद्धिक बाबी करणे अवघड बनते; पण त्यांना संगीताची आवड असते. अशी मुले अत्यंत हसरी, निरागस असतात..बहुतांश डाऊन सिंड्रोम असलेल्या मुलांच्या स्नायूत लुळेपणा (हायपोटोनिया) असतो. त्यामुळे मान पकडणे, पालथे पडणे, बसणे उशिराने होते. यासाठी फिजिओथेरपीचे उपचार अनिवार्य असतात. अशा बालकांत मोतिबिंदू, दृष्टिदोष, तिरळेपणा असतो. याशिवाय नेहमी सर्दी, कान फुटणे, सायनसचे इन्फेक्शन होण्याची शक्यता अधिक असते..डाऊनच्या बालकांत हायपोथायराॅयडिझम होण्याची शक्यता अधिक असते. जन्मजात ह्रदयविकार असू शकतात, त्यासाठी इकोकार्डिओग्राफी करावी लागते. जन्मतः आतड्यात दोष असू शकतात. मानेच्या हाडांचे सांधे कमकुवत असू शकतात. डाऊन सिंड्रोम असलेल्या मुलांची विशेष काळजी घ्यावी लागते. वयाच्या चाळिशीनंतर त्यांच्यात वार्धक्य येते. हा आजार तसा अनुवांशिक नाही. गर्भवतीचे वय ३५ वर्षांहून अधिक असेल, तर बाळाला डाऊन सिंड्रोम होण्याची शक्यता अधिक असते..प्रकार ट्रायसोमी २१ : सर्वांत जास्त (९५ टक्के) यात प्रत्येक पेशीमध्ये २१ व्या गुणसूत्राच्या ३ प्रती असतात. ट्रान्सलोकेशन डाउन्स सिंड्रोम : यामध्ये २१ व्या गुणसूत्राचा काही भाग दुसऱ्या गुणसूत्राला जोडला जातो. मोझॅक डाऊन सिंड्रोम : हा अत्यंत दुर्मीळ प्रकार असून, यात काही पेशींमध्ये ४६ तर काही पेशींमध्ये ४७ गुणसूत्रे असतात..डाऊन सिंड्रोमचे निदान करण्यासाठी कॅरियोटाईप (क्रोमोझोमल कल्चर) नावाची जनुकिय चाचणी करावी लागते. १०० मधील ९५ मुलांत २१ नंबरच्या गुणसूत्राच्या जोडीत एक तिसरे अधिकचे गुणसूत्र आढळते. या चाचणीचा रिपोर्ट २ ते ३ आठवड्यात येतो..डाऊन सिंड्रोमवर कायमचे असे उपचार नाहीत. वेगवेगळ्या थेरपी असतात. त्यात ऑक्युपेशनल थेरपी, फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी, सेन्सरी इन्टिग्रेशन इत्यादींचा समावेश असतो. अशा रुग्णावर उपचार करताना पालक, डाॅक्टर व समाज या सर्वांनी योगदान दिले, तर डाऊन सिंड्रोमचे बाळ चांगले आयुष्य जगू शकते. असे मूल झाल्यास त्यात अपराधीपणाची भावना नको, लाज वाटण्यासारखी बाब अजिबात नाही. अशी मुले शिकू शकतात, त्यांना प्रशिक्षित करता येते. ती कामे करू शकतात, स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकतात; पण त्यासाठी थोड्या आधाराची गरज असते. घरातल्या इतर सदस्याप्रमाणेच त्यांना वागणूक द्यायला हवी..डाऊन सिंड्रोमचे बाळ जन्माला आल्यावर पुढच्या बाळात; तसेच प्रत्येक स्त्रीमध्ये गरोदर असताना आजाराचे निदान करून त्याचा प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. कम्बाईन्ड फर्स्ट ट्रायमेस्टर टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, नाॅनइन्हॅसिव्ह टेस्ट या गर्भारपणी करता येतात. गर्भारपणी १४ ते १६ आठवड्यादरम्यान अल्फा फिटो प्रोटिन, इस्ट्रिऑल व एचसीजी या तपासण्या केल्या, तर या आजाराचे निदान होऊ शकते. या चाचण्या होकारार्थी आल्या, तर अम्नियोसेन्टेसिस करुन निदान निश्चित करता येते. पालकांना काॅन्सेलिग करुन गर्भधारणा चालू ठेवायची की नाही, हे (२० आठवड्यांच्या आत) ठरवावे लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.