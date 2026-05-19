अस्थिबोध : अचानक होणारा पाठदुखीचा त्रास

डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनएक क्षणात सगळं बदलतं. सकाळी नीट उठलेला माणूस अचानक वाकताना, काहीतरी उचलताना किंवा उठताना तीव्र पाठदुखीने थांबतो. हालचाल करता येत नाही, बसणं-उठणं कठीण होतं आणि मनात भीती निर्माण होते - 'काही गंभीर झालंय का?'अचानक येणारी पाठदुखी ही नेहमीच मोठ्या आजाराची चिन्ह नसते, पण पहिल्या काही तासांत योग्य काळजी घेतली नाही, तर ही वेदना दीर्घकाळ टिकू शकते..अचानक पाठदुखीची कारणंअचानक वाकणं किंवा चुकीच्या पद्धतीने वजन उचलणंझटपट हालचालथंडीत स्नायू आखडणंदीर्घ बसण्यानंतर अचानक उठणंजुना स्नायू ताण किंवा डिस्क समस्याबहुतेक वेळा ही वेदना स्नायूंच्या आकुंचनामुळे होते..पहिल्या २४ तासांत काय करावं?१) योग्य विश्रांती घ्या (पूर्ण बेडरेस्ट नव्हे) : पूर्णपणे अंथरुणाला खिळून राहू नका. वेदना वाढणार नाही इतकी हलकी हालचाल ठेवा.२) बर्फ किंवा गरम पाण्याची पिशवी? : पहिल्या २४ तासांत सूज असेल तर बर्फ. नंतर स्नायू ताठ असतील तर गरम पाणी. १५-२० मिनिटे पुरेसे.३) सरळ झोपण्याची पद्धत : पाठीवर झोपून गुडघ्याखाली उशी किंवा डाव्या-उजव्या कुशीवर झोपताना पायांमध्ये उशी..तात्काळ टाळायच्या गोष्टीअचानक वाकणंजड वस्तू उचलणंस्वतःहून व्यायामवेदना झाकण्यासाठी अती औषधंमालिश जोरात करणंचुकीची हालचाल वेदना वाढवू शकते..कोणत्या लक्षणांमध्ये तातडीने डॉक्टरांकडे जावे? वेदना वाढत जाणं पायात मुंग्या किंवा बधिरपणापाय कमजोर वाटणंमूत्र-शौच नियंत्रणात बदलतापासोबत वेदनाही रेड अलर्ट लक्षणं आहेत..भविष्यासाठी काय लक्षात ठेवावं?वजन उचलताना गुडघे वाकाअचानक हालचाल टाळानियमित स्ट्रेचिंगवजन नियंत्रणदीर्घकाळ बसून राहणं टाळाअचानक आलेली पाठदुखी म्हणजे आयुष्य थांबवण्याची वेळ नाही; तो म्हणजे शरीराचा इशारा आहे. घरच्या घरी घेतलेली योग्य काळजी वेदना कमी करू शकते, पण शरीराचे संकेत ओळखणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. गरज असेल तेव्हा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं म्हणजे कमजोरी नाही, तर शहाणपण आहे.