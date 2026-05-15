ताठ मानेचे ‘अस्थित्व’

ताठ मानेने जगण्यासाठी केवळ नीतिपूर्ण वागणे किंवा स्वाभिमान व एकूण सर्वांवर प्रेम असणे या सर्व गोष्टींची आवश्यकता असते असे नाही तर यासाठी मानेतील मणक्यांची मदत तेवढीच महत्त्वाची ठरते. पाठीला पोक काढून चालले तर म्हाताऱ्यासारखा का चालतोस? असे विचारले जाते. मणक्यांची ताकद कमी झाली, दोन मणक्यांमध्ये असलेल्या गाद्या झिजल्या वा दबल्या गेल्या, मणक्यांची झीज झाली की हलके हलके पाठीला बाक येतो व पाठीला बाक येणे हे वृद्धत्वाचे लक्षण समजले जाते. सैन्यात सैनिकांनी ताठ उभे राहावे ही अपेक्षा असते म्हणजेच तारुण्य ही सैनिकाची सर्वांत महत्त्वाची आवश्यकता असते. एखाद्यासाठी हाडे झिजविणे, कंबर मोडणे, हाडाची काडे करणे वगैरे वाक्प्रचारांवरून एक गोष्ट लक्षात येते की हाडे हाच शरीराचा खरा आधार आहे. झाडाचे जसे खोड असते तसे शरीराचे हाड असते. झाडाच्या खोडावर जशा फांद्या, फळे, फुले किंवा एखादी बाहेरची वेल वाढत राहते त्याचप्रमाणे शरीरात असणाऱ्या हाडांच्या सांगाड्यावर संपूर्ण शरीराची म्हणजेच हात-पाय, नसा वगैरेंची जडण-घडण केलेली असते. ज्या प्रमाणे वेलींना झाडाचा आधार असतो तसा नसांनाही हाडांचा आधार असतो. .अशा तऱ्हेने शरीराच्या रचनेत अस्थिधातूला खूप महत्त्व आहे. केवळ शरीराला नव्हे तर इतर सर्व धातूंना (मग ते रस, रक्त, मांस, मेद असोत वा मज्जा, शुक्र असोत) स्थिर करणारा, त्यांना धरून ठेवणारा धातू म्हणजे अस्थिधातू. जरा का हाता-पायांची वा पाठीच्या मणक्याची वाढ बरोबर झालेली नसली, मेरुदंड नीट वाढलेला नसला तर सर्व शरीराचा लोळा गोळा होतो. असे लोळा गोळा असलेले एखादे मूल जेव्हा जन्माला येते त्यावेळी त्याला पुन्हा जीवनात आणण्यासाठी आई-वडिलांना व डॉक्टरांना खूप कष्ट घ्यावे लागतात. शरीर जर मुळात उभेच राहू शकले नाही तर पुढे जीवनाचे मार्गक्रमणच होऊ शकणार नाही, एखादे मूल वेळेवर मान धरत नाही असे लक्षात आल्यास आई-वडिलांना चिंता उत्पन्न होते. हाडे शरीराच्या आत उभी राहून इतर अवयवांना आधार देतात तसेच बऱ्याच वेळा हाडाच्या पोकळीतूनही बाकीच्या वस्तूंना आधार देतात. जसे सर्व मुख्य धन अभेद्य तिजोरीत ठेवलेले असते तसे या हाडांच्या पोकळीत मज्जाधातूची वाढ होते व त्या ठिकाणी वीर्योत्पत्ती व इतर सप्तधातूंचे चक्र चालावे याची योजना केलेली असते. मेंदूसारखा शरीराचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग या हाडांच्या पेटीत म्हणजे कवटीत सुरक्षित ठेवलेला असतो. तसेच हृदय व फुप्फुसे सुद्धा छातीच्या पिंजऱ्यात सुरक्षित ठेवलेली असतात. असे या हाडांचे महत्त्व!!!.हाडी ताप, हाडी व्रण बरे व्हायला अवघड असतात असे म्हटले जाते. रस, रक्त, मांस इथपर्यंत पसरलेले रोग बरे करणे तुलनेने सोपे असते. रोग एकदा का हाडापर्यंत पोचला की बरा करणे अवघड असते. हाडांची वाढ नीट व्हावी, त्यांची ताकद नीट राहावी, अस्थिधातूचे एकूण आरोग्य व्यवस्थित राहावे म्हणून मेहनत घेणे सोपे असते पण एकदा का अस्थिधातूत रोग उत्पन्न झाला की काम अवघड होऊन बसते. या रोगांना आवरणे म्हणजे ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशी अवस्था होते..हाडाचा तुकडा पडला तर जोडणे किंवा त्याची झीज झाली तर ती भरून काढणे खूप अवघड असते. पोटरीतील हाडाला बाक येणे, बोटे वाकडी होणे, पाठीच्या मणक्याला बाक येणे वगैरे विकृती संपूर्णतः बऱ्या करणे दुरापास्त होऊन बसते..हाडे मजबूत असावीत, शरीर सडपातळ दिसले व लवचिक असले तरी शरीराचे वजन भरपूर असावे, म्हणजेच शरीरातील हाडे वजनदार असावीत. शरीरावर मांस, मेद वाढल्याने वाढलेले वजन शरीराला पेलण्यासारखे नसते आतला सांगाडा बारीक असून त्यावर केलेले मोठे लिंपण हृदयाला वा फुप्फुसांना झेपण्यासारखे नसते. परंतु मजबूत हाडे सर्व तऱ्हेच्या जीवनव्यापाराला तारून नेऊ शकतात..सिमेंट-काँक्रिटची घरे बांधत असताना पैसे वाचविण्यासाठी आतमध्ये घातलेला लोखंडाचा पिंजरा (आरसीसी स्ट्रक्चर) कमकुवत ठेवून बांधलेले घर बाहेरून कितीही आकर्षक व देखणे दिसले व आतल्या खोल्या अप्रतिमपणे कितीही सजवल्या तरी, ते केव्हा अचानकपणे कोसळून पडेल हे सांगता येत नाही. कारण अशा घरांचा आतला आधारच कमकुवत राहिलेला असतो. हीच गोष्ट शरीरातील हाडांच्या बाबतीत आहे. हाडे मजबूत व कठीण असावीत व त्यांच्यात जिवंतपणा अधिक असावा, जेणेकरून ती बारीक-सारीक आघातांनी मोडू नयेत. काही लोकांच्या बाबतीत साधे घसरून पडल्यानंतर हाड मोडणे, हाडाला चीर पडणे वगैरे प्रकार घडतात..पूर्वीच्या पिढीतील लोकांचे हाडपेर मजबूत आहे असे म्हटले जायचे. त्यांची हाडे मजबूत असायची कारण अस्थिधातू नीट तयार होईल असा त्यांचा आहार असायचा. यासाठी सर्वात मुख्य पदार्थ म्हणजे दूध, लोणी व तूप. गेल्या ५० वर्षात दूध, लोणी व तूप मिळेनासे झाल्यावर अस्थिधातूचे विकार अतोनात वाढलेले दिसतात..सध्या बाजारात उपलब्ध असलेले दूध, लोणी व तूप मुळात परंपरेप्रमाणे बनविलेले खरे दूध, लोणी व तूप नाहीच. काही वेगळ्या प्रक्रिया करून दूध उपलब्ध होते व त्या कच्च्या दुधातून क्रीम (फॅट) लोणी मिळते. खरे दूध, लोणी व तूप न मिळाल्यामुळे व जे काही मिळते आहे तेच सेवन केल्यामुळे होणाऱ्या त्रासापायी दूध, लोणी, तूप खाऊ नये असा प्रचार झाला व हीच प्रवृत्ती वाढली तर त्यात काही नवल नाही. परंतु या पदार्थांच्या अभावी हाडांमध्ये छिद्रे निर्माण होणे, हाडांची घनता कमी होणे वगैरे हाडांचे विकार; बोटे वेडीवाकडी होणे; गुडघे बदलावे लागणे; दातांचे विकार; केस गळणे, केसांची ताकद कमी होणे वगैरे अनेक अस्थिधातूचे विकार वाढू लागले.वरवर डागडुजी करून काम निभावून नेणे एवढ्यावर समाधान मानणारी पिढी पुढे आल्यामुळे केस पांढरे झाल्यास रंग लावणे, टक्कल पडल्यास बाहेर केस लावून घेणे, दात पडल्यास कवळी बसविणे, दात वेडेवाकडे आले तर तारा बांधणे, दाताला कीड लागली तर दंतवैद्याकडे खेटे घालणे, कुणाला दंतवैद्यांचे भाव परवडण्यासारखे नसल्यास एखाद्या विकसनशील देशात जाऊन तेथे दंतचिकित्सा करवून घेणे, गुडघा गेला तर गुडघ्याची वाटी बदलून घेणे, मणक्यांमधील गादी झिजल्यास वा निसटल्यास काही तात्पुरती उपाययोजना करवून घेणे अशा वरवर उपाय करण्याची प्रवृत्ती वाढल्यामुळे मूळ विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. जीवन कसेबसे जगता येईल असे वरवरचे उपाय केले तरी पुढच्या पिढीच्या दृष्टीने विचार नक्कीच करायला पाहिजे..एखाद्याला टक्कल पडले, दात कमकुवत असले किंवा पाठीला बाक असला तर त्याचा संबंध परिणाम पुढच्या पिढीच्या आरोग्यावर कसा होणार असा प्रश्र्न पडू शकतो. मूळ माता-पित्याचे सप्तधातू, विशेषतः अस्थिधातू, कमकुवत राहिल्यास त्याच्यावर अवलंबून असणारे मज्जाधातू व वीर्यधातूही कमकुवत राहतील व त्यामुळे गर्भावर परिणाम होऊन जन्माला येणारी संतती नाना प्रकारचे रोग घेऊनच जन्माला येईल.म्हणून यावर तात्पुरते इलाज न करता संपन्न अस्थिधातूसाठी आवश्यक असणारा उचित आहार, व्यायाम, योग वगैरे प्रकारे काळजी घेऊन आत्ताच अस्थिधातूवर आपण लक्ष दिले नाही तर अस्थिधातूचे काय होईल ते होईल, पण मनुष्याचे अस्तित्व मात्र धोक्यात येऊ शकेल.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून 'संतुलन आयुर्वेद'द्वारा संकलित). 