कमरेचा घसरलेला मणका

डॉ. जयदेव पंचवाघ (मेंदू आणि स्पाईन सर्जन)आरोग्य'चेतना'मागच्या आठवड्यात लिहिलेल्या लेखामधल्या लक्षणाप्रमाणे दिसणारी लक्षणं असणारा मणक्याचा आणखी एक आजार म्हणजे स्पाँडिलोलिस्थेसिस. ''डॉक्टर, गेले काही महिने माझी कंबर विलक्षण दुखते आहे... खरंतर याची सुरुवात दीड वर्षापूर्वी झाली. मी भाजी आणायला म्हणून बाहेर पडले आणि नेहमीचा भाजीवाला नव्हता म्हणून दीड किलोमीटर चालत पुढे गेले. घरी परत येताना कमरेचा खालचा भाग दुखायला लागला आणि मांड्या व पोटऱ्या यात जडपणा जाणवायला लागला. .आणखी काही दिवस गेल्यावर तर, थोडं अंतर चालले की कंबर, कुल्ले, मांड्यांचा भाग पोटऱ्या यात जडपणा, मुंग्या आणि वेदना होऊ लागल्या. या वेदना हळूहळू वाढत गेल्या. आताशा अगदी कमी अंतर..पन्नास मीटर... चालल्यावरसुद्धा कंबर व पायांमध्ये वेदना होऊन थांबायला लागते. कधीकधी तर, मी चहा करण्यासाठी आधण टाकून ओट्याजवळ उभी राहते आणि काही मिनिटांतच कंबर आणि कमरेखालच्या भागात जडपणा, मुंग्या येऊन पटकन खुर्चीवर बसायला लागते,'' स्पाइन ओपीडीमध्ये साधारण साठ वर्ष वयाची व्यक्ती मला ही लक्षणे सांगत होती. ही मी इथे जशीच्या तशी दिली आहेत, जेणेकरून ती सर्वांच्या लक्षात यावीत..ही लक्षणे, कमरेतला एक मणका दुसऱ्या मणक्यावर पुढे घसरल्यामुळे निर्माण होत असण्याची दाट शक्यता दिसत होती. यात स्पायनल कॅनॉल स्टेनोसिसमधल्या न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशनच्या (संदर्भ-मागच्या मंगळवारचा लेख) लक्षणांबरोबर आत्यंतिक कंबरदुखीचाही त्रास जोडला जातो. या आजाराला 'स्पॉंडिलोलिस्थेसिस' असं म्हणतात. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे मणक्यांचे एकमेकांवर घसरणं!.अशा प्रकारच्या घसरण्याची अनेक कारणं असतात आणि वयपरत्वे ती वेगवेगळी असतात.हा आजार योग्य वेळेत, योग्य पद्धतीनं आणि योग्य व्यक्तीकडून बघितला गेला नाही, तर चुकीचं निदान होऊन उपचार खोळंबू शकतात. हा आजार वाढला, तर रुग्णांची लक्षणं वाढत जाऊन पावलांतील शक्ती जाण्याची शक्यता असते. त्याचप्रमाणे, असह्य कंबरदुखी आणि इतर लक्षणांमुळे रोजच्या जीवनातील चालणं, समाजात मिसळणं, आयुष्य उपभोगणं, व्यायाम करणं यांसारख्या गोष्टी बंद पडतात. याचं निदान योग्य प्रकारचे एक्स-रे आणि एमआरआय यांच्या साह्यानं केलं जातं. जेव्हा ही लक्षणं तीव्र असतात आणि झपाट्यानं वाढत असतात, तेव्हा योग्य वेळेत याची शस्त्रक्रिया करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं..या शस्त्रक्रियेत गेल्या पाच ते दहा वर्षांत अनेक बदल झाले आहेत. या शस्त्रक्रियेचा मुख्य उद्देश हा घसरलेले मणके परत जागेवर आणून ठेवून ते परत घसरू नयेत म्हणून त्यांना मागून उत्कृष्ट दर्जाच्या 'टायटॅनियम इम्प्लांट'च्या साह्यानं आधार देणं.अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रिया योग्य पद्धतीनं केल्या गेल्या, तर त्या तुलनेनं अत्यंत सोप्या असतात. शस्त्रक्रियेनंतर आठ ते बारा तासात रुग्ण चालू शकतो, एका दिवसानंतर जिनं चढू शकतो आणि दहा ते बारा दिवसांनंतर आपलं नेहमीं काम करू शकतो..या आजाराची लक्षणं व्यवस्थित माहिती करून घेणं महत्त्वाचं आहे - कारण हा आजार तसा बराच कॉमन आहे. यात रुग्णांना असं वाटू शकतं, की वय झाल्यामुळे किंवा इतर आजारांमुळे कंबरदुखी व चालायला त्रास होतो आहे. मात्र, योग्य निदान झालं तर हा आजार बरा होतो. न्यूरोस्पाइन सर्जरीच्या क्लिनिकमध्ये मी रुग्णांना नेहमी सांगतो तेच मी इथं नमूद करतो : 'ही शस्त्रक्रिया किंवा किंबहुना मणक्याच्या इतर शस्त्रक्रिया (उदाहरणार्थ, सायटिकासाठीची शस्त्रक्रिया) या फक्त वेदना घालवण्यासाठी नसतात... .तर वेदना पूर्ण घालवून आयुष्य उत्कृष्ट तऱ्हेनं जगता यावं म्हणून असतात. चालणं, व्यायाम करणं, समाजात मिसळणं या वयोमानानुसार अत्यंत महत्त्वाच्या क्रिया आहेत. विशेषकरून आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या काळात आयुर्मर्यादा खूपच वाढलेली आहे. निसर्गानं आपल्याला बहाल केलेल्या या आयुष्यात शेवटपर्यंत स्वावलंबी, वेदनामुक्त, आणि भरपूर चालत राहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.... नाही का?'.