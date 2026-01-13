आरोग्य

कमरेचा घसरलेला मणका

मणका घसरल्यामुळे (Spondylolisthesis) निर्माण होणारी कंबरदुखी आणि चालताना येणारा अडथळा आता आधुनिक टायटॅनियम इम्प्लांट शस्त्रक्रियेने पूर्णपणे बरा होऊ शकतो.
Understanding Spondylolisthesis: When Vertebrae Slip Out of Place

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. जयदेव पंचवाघ (मेंदू आणि स्पाईन सर्जन)

आरोग्य‘चेतना’

मागच्या आठवड्यात लिहिलेल्या लेखामधल्या लक्षणाप्रमाणे दिसणारी लक्षणं असणारा मणक्याचा आणखी एक आजार म्हणजे स्पाँडिलोलिस्थेसिस. ‘‘डॉक्टर, गेले काही महिने माझी कंबर विलक्षण दुखते आहे... खरंतर याची सुरुवात दीड वर्षापूर्वी झाली. मी भाजी आणायला म्हणून बाहेर पडले आणि नेहमीचा भाजीवाला नव्हता म्हणून दीड किलोमीटर चालत पुढे गेले. घरी परत येताना कमरेचा खालचा भाग दुखायला लागला आणि मांड्या व पोटऱ्या यात जडपणा जाणवायला लागला.

