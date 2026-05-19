आरोग्य‘चेतना’ : चैतन्यतत्त्व आणि संवेदना

डॉ. जयदेव पंचवाघ, मेंदू आणि स्पाइन सर्जनमेंदूमधल्या रक्तवाहिन्यांपैकी विशेषतः तळाच्या रक्तवाहिन्यांना जी फुग्यासारखी गाठ येऊ शकते त्या रक्तवाहिनीच्या फुग्याला ब्रेन ॲन्युरिझम म्हणून ओळखलं जातं. या आजारामध्ये हा फुगा अचानक फुटण्याची शक्यता असते. असं घडल्यास मेंदूत रक्तस्राव होऊन गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या आजाराच्या संदर्भात घडलेली एक अविस्मरणीय घटना मी इथे लिहीत आहे..अशा वेळी शक्य तितक्या लवकर त्यावर उपचार करणं गरजेचं असतं; पण काही वेळा या फुग्याचा आकार आणि त्याचं स्थानच असं असतं, की नेहमीच्या पद्धतीनं त्यावर उपाय करणं अशक्य होतं. नेमकी अशीच परिस्थिती संवेदना, चैतन्यतत्त्व आणि मृत्यू यांच्याबद्दलच्या आपल्या समजुती मुळापासून हलवणाऱ्या एका घटनेला कारणीभूत ठरली.‘संवेदनांची अनुभूती येण्यासाठी शरीराची खरंच गरज असते का, चैतन्य किंवा कॉन्शसनेस असायला मेंदू आणि शरीरातील इतर अवयव अनिवार्य आहेत का’ हा प्रश्न हजारो वर्षं तत्त्वज्ञ आणि शास्त्रज्ञ दोघांनाही पडत आला आहे. अशा प्रकारच्या अनुभूतींची वर्णनं आपल्या देशातील विविध प्राचीन ग्रंथांमध्येही नोंदवलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढची घटना कुणालाही विचारात पाडल्याशिवाय राहणार नाही..ही घटना १९९१मधील असून संपूर्ण वैद्यकशास्त्राला बुचकळ्यात टाकणारी ठरली. मुख्य म्हणजे ज्या व्यक्तीच्या बाबतीत ती घडली ती व्यक्ती त्यावेळी सर्व दृष्टीने अत्यंत सखोल वैद्यकीय निरीक्षणाखाली होती हे महत्त्वाचं.अमेरिकेतील जॉर्जिया राज्यामधील अटलांटा शहरात राहणारी पाम रेनॉल्ड्स ही ती महिला. वयाच्या पस्तिसाव्या वर्षी तिला अचानक डोकेदुखी, चक्कर येणं आणि बोलण्यामध्ये अडखळणं असा त्रास होऊ लागला. तिच्या डोक्याच्या सीटी स्कॅनमध्ये मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या महत्त्वाच्या रक्तवाहिनीला मोठ्या आकाराचा फुगा असल्याचं लक्षात आलं. हा फुगा इतका मोठा आणि अशा ठिकाणी होता, की नेहमीच्या पद्धतीने त्यावर उपाय करणं शक्यच नव्हतं. त्या काळातील अत्यंत नावाजलेले न्युरोसर्जन रॉबर्ट स्पेट्झलर यांच्याकडे रेनॉल्ड्सची केस पाठवली गेली. डॉ. स्पेट्झलर यांच्या लक्षात आलं, की या अन्युरिझमवर यशस्वी उपचारांसाठी नेहमीपेक्षा काहीतरी वेगळं करावं लागेल..स्पेट्झलर यांनी ठरवलेली योजना अशी होती, शस्त्रक्रियेसाठी भूल देऊन प्राथमिक पायऱ्या पार पाडल्यानंतर थंडगार सलाइन देऊन आणि रक्त थंड करून रेनॉल्ड्सच्या शरीराचं तापमान अगदी कमी करायचं. त्यानंतर तिच्या हृदयाचं कार्य बंद करायचं, मेंदूतील रक्ताभिसरण पूर्णपणे थांबवायचं आणि अशा बिलकुल रक्ताभिसरण नसलेल्या स्थितीत फुगा असलेली रक्तवाहिनी उघडून अन्युरिझम ठीक करायचा. ही टोकाची योजना बनवण्याचं कारण म्हणजे मेंदूचा रक्तपुरवठा पूर्णतः थांबवल्याशिवाय हा फुगा काढून रक्तवाहिनी दुरुस्त करणं अशक्य होतं.मेंदूच्या पेशींना तीन ते पाच मिनिटं ऑक्सिजनचा पुरवठा झाला नाही तर त्या कायमच्या नाश पावतात; पण शरीराचं तापमान अतिशय कमी केल्यास पेशींची ऑक्सिजनची गरज तात्पुरती नाहीशी होते आणि त्या मरत नाहीत. या पद्धतीला ‘हायपोथरमिक कार्डियाक अरेस्ट’ असं नाव आहे. यात भरपूर धोके असतात आणि रेनॉल्ड्सशी सविस्तर चर्चेनंतरच हा निर्णय घेण्यात आला..शस्त्रक्रियेदरम्यान तिच्या शरीराचं तापमान जवळजवळ साठ अंश फॅरेनहाईटपर्यंत खाली आणण्यात आलं. तिच्या कानामध्ये वारंवार आवाज करणारं यंत्र बसवण्यात आलं - मेंदूतील पेशींचं कार्य पूर्णपणे थांबलं आहे (‘ऑडिटरी इव्होक्ड पोटेंशियल्स’) याची खात्री करण्यासाठी. प्रत्येक मिनिटाला मेंदूतील लहरींचा अभ्यास केला जात होता. चार ते पाच तासांच्या शस्त्रक्रियेत स्पेट्झलर आणि टीमला यश आलं आणि रेनॉल्ड्सची तब्येत झपाट्यानं सुधारली. ही शस्त्रक्रिया अशा प्रकारची पहिलीच होती; त्यामुळे वैद्यकीय इतिहासातही या केसला विशेष स्थान आहे.या नाट्याचा उत्तरार्ध अधिक महत्त्वाचा आहे. शस्त्रक्रियेनंतर पामला त्या दरम्यान घडलेल्या घटना अत्यंत सुस्पष्टपणे आठवू लागल्या. ती अत्यंत खोल भूल दिलेल्या आणि वैद्यकीयदृष्ट्या ‘मृत’ अवस्थेत असताना घडलेल्या घटनाही नेहमीच्या स्मृतीपेक्षा अधिक स्पष्टपणे तिला आठवत होत्या. इथे लक्षात ठेवायला हवं की शस्त्रक्रियेदरम्यान पामचे डोळे पट्टी लावून बंद होते आणि दोन्ही कानांत आवाज करणारी यंत्रं चालू होती; त्यांवर पट्टी लावून कानही बंद होते..डॉक्टरांमधलं संभाषण तिनं जसंच्या तसं सांगितलं. तिच्या पायावरील रक्तवाहिन्या लहान असल्यामुळे दोन्ही पायांत नळ्या घालाव्या लागतील असं एका स्त्रीच्या आवाजातलं बोलणं तिला आठवत होतं. शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उपकरणं कशी मांडली होती, स्पेट्झलर यांनी कुठल्या उपकरणाने कवटी उघडली, हा सगळा तपशील तिला जसाच्या तसा आठवत होता. ती सांगते, ‘एका विशिष्ट नादाने मी माझ्या डोक्याच्या वरच्या भागातून बाहेर खेचले गेले. यात त्रास नव्हता, तर एक प्रकारचा आनंद होता. दृष्टी आणि श्रवण इतकं सुस्पष्ट झालं की असा अनुभव मी कधीच घेतला नव्हता. दृष्टीचा आवाका वाढून तो तीनशे साठ अंश झाला होता.’ त्यानंतर तिची स्वर्गवासी आजी व इतर व्यक्ती भेटल्याचं वर्णन ती करते. शस्त्रक्रिया संपताना त्वचेचे टाके घेताना सहकाऱ्यांनी ‘हॉटेल कॅलिफोर्निया’ हे गाणं लावलं होतं हेही तिनं अचूक नमूद केलं.ही घटना प्रत्यक्ष ऑपरेशन थिएटरमध्ये न्युरोसर्जन्ससमोर घडल्यामुळे अनेकदा वेगवेगळ्या डॉक्टरांकडून तिची पडताळणी झाली. आस्तिक आणि नास्तिक अशा दोन्ही बाजूंच्या तज्ज्ञांना तिचं समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आलेलं नाही. बीबीसीनं यावर एक डॉक्युमेंटरीही केली. डॉक्टर स्पेट्झलर यांना याविषयी विचारल्यावर ते म्हणाले, ‘‘यावरून मी कुठलाही निष्कर्ष काढू शकत नाही; पण तिनं ज्या गोष्टी बघितल्या आणि ऐकल्या त्या तिच्या त्या स्थितीत बघणं किंवा ऐकणं अशक्य होतं.'' अशा प्रकारची शास्त्रज्ञांसमोर घडलेली आणि अभ्यासली गेलेली दुसरी घटना विरळाच. या सगळ्या घटनेचा अन्वयार्थ काय घ्यायचा हे ज्याने-त्याने ठरवण्याची गोष्ट आहे.. 