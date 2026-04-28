आरोग्य‘चेतना’ : दबलेल्या नसेची असह्य वेदना

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनगेल्या आठवड्यातील लेखात आपण 'ट्रायजेमिनल न्युराल्जिया' या जगातील सर्वांत तीव्र वेदनेची तोंडओळख करून घेतली होती. आता इतर मुद्द्यांचा विचार करू.नुकत्याच पार पडलेल्या एमव्हीडी शस्त्रक्रियेपासून सुरू करू. ही शस्त्रक्रिया करताना, मेंदूच्या खोलवर असलेल्या 'पॉन्स' नावाच्या भागावर (ब्रेन स्टेमचा एक भाग) आम्ही न्युरोमायक्रोस्कोपचा प्रखर झोत वळवला. चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूची संवेदना वाहून नेणारी 'ट्रायजेमिनल नस' ज्या ठिकाणी मेंदूत प्रवेश करते, तो भाग स्पष्ट दृष्टिक्षेपात आला. नसेच्या त्या अत्यंत नाजूक भागावर एका मोठ्या रक्तवाहिनीचा इतका तीव्र दाब होता, की ती नस एखाद्या चिंधीसारखी चपटी झाली होती. रक्तवाहिनी नसेच्या पोटात खोलवर रुतल्यामुळे नसेचे तंतू अक्षरशः विलग झाले होते. प्रत्येक मिनिटाला ७५-८० वेळा त्या रक्तवाहिनीची स्पंदनं नसेवर आदळत होती. गेली अनेक वर्षे हा दाब सतत वाढत गेल्याने ही भयानक स्थिती ओढवली होती..दुर्दैवाने, आमच्या 'ट्रायजेमिनल न्यूराल्जिया सेंटर'मध्ये हे दृश्य आमच्यासाठी नवीन नाही; पण प्रत्येक वेळी ते पाहून मला तेवढीच अस्वस्थता येते. जी शस्त्रक्रिया काही वर्षांपूर्वी केली असती, तर रुग्णाला इतकी मरणप्राय वेदना सहन करावी लागली नसती आणि संपूर्ण शरीर बधिर करणारी औषधे घ्यावी लागली नसती. केवळ योग्य माहितीच्या अभावामुळे आजही या शस्त्रक्रियेला इतका उशीर व्हावा, हे खरोखरच क्लेशदायक आहे.या आजाराबाबत दिल्लीच्या निवेदिता भटनागर यांचा अनुभव बोलका आणि डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. निवेदिता एक अत्यंत कार्यक्षम आर्किटेक्ट; पण जेव्हा ती पहिल्यांदा पुण्यातील आमच्या सेंटरला आली, तेव्हा ती केवळ खुणेनेच बोलू शकत होती. कारण बोलण्यासाठी तोंड उघडले, तरी तिच्या उजव्या हिरडीत, गालात आणि डोळ्यात विजेसारखी तीव्र कळ पसरायची..तिच्याच शब्दांत सांगायचे, तर 'डॉक्टर, जानेवारी २००४ मध्ये या संकटाची सुरुवात झाली. उजव्या हिरडीतून अचानक तीव्र कळ सुरू व्हायची. दात घासताना ब्रशचा ओझरता स्पर्श झाला, अन्नाचा घास चावला किंवा साधे तोंड धुताना हाताचा स्पर्श झाला तरी जीवघेणा इलेक्ट्रिक शॉक बसायचा.' सुरुवातीला निवेदितानेही दाताचा त्रास समजून डेंटिस्टकडे धाव घेतली. उजव्या बाजूच्या वरच्या दाढेचे रूट कॅनॉल केले; पण उपयोग शून्य! अखेर एका डॉक्टरने हा नसेचा आजार असल्याचे ओळखले आणि 'कॉरबॅमॅझेपिन'सारखी औषधे सुरू झाली.या औषधांमुळे वेदना काही काळ थांबायची; पण त्याचे शरीरावरील दुष्परिणाम भयानक होते. निवेदिता सांगत होती, ''या औषधांमुळे मला सतत गुंगी यायची, गोष्टी विसरायला व्हायच्या आणि चालताना तोल जाऊ लागला. मला जाणवले, की ही औषधे संपूर्ण चेतासंस्थेलाच बधिर करत आहेत. शरीरात अब्जावधी नसा आहेत, मग त्या सर्वांनाच असे औषधांनी मारणे कितपत योग्य आहे?'' तिचा हा तर्क तांत्रिकदृष्ट्या सार्थ होता. पॅरिस आणि लंडनला गेल्यावर कडाक्याच्या थंडीत हा त्रास अधिकच वाढला आणि औषधांची मात्राही जीवघेणी झाली..या वेदनेचा आणखी एक मोठा मानसिक परिणाम म्हणजे व्यक्ती कायम एका अनामिक धास्तीखाली राहू लागते. 'आता कळ येईल का?' ही टांगती तलवार दिवस-रात्र डोक्यावर असते. यामुळे माणसाचा सामाजिक सहभाग कमी होतो, कामावरचे लक्ष उडते आणि त्याचे संपूर्ण विश्व केवळ चेहऱ्याच्या त्या वेदनेभोवती फिरू लागते. निवेदिताने अनेक उपाय शोधले - तिखट चोळण्यापासून ते रेडिएशनने नस जाळण्यापर्यंत; पण हे सर्व उपाय मुळावर घाव घालणारे नव्हते..मूळ कारण आणि विज्ञानाचा प्रकाशबहुसंख्य रुग्णांमध्ये, ट्रायजेमिनल नस मेंदूत जिथे प्रवेश करते, तिथे एखादी रक्तवाहिनी तिच्यावर सतत आदळत असते. जसे दिवस, महिने आणि वर्षे जातात, तशी ही रक्तवाहिनी नसेच्या हळव्या भागात अधिक खोलवर रुतत जाते. यामुळेच वेदनेची तीव्रता आणि व्याप्ती वाढत जाते. नसेवरचा हा दाब वाढत जाण्याच्या प्रक्रियेत केवळ औषधे घेऊन किंवा नसेचा भाग जाळून नष्ट करण्यासारखे बाह्य उपचार करून मूळ आजार थांबत नाही, हे रुग्णांनी नीट समजून घेतले पाहिजे.'ट्रायजेमिनल न्युराल्जिया' केंद्रात 'मायक्रो-व्हॅस्क्युलर डीकॉम्प्रेशन' (एमव्हीडी) ही शस्त्रक्रिया होते. यामध्ये न्युरोमायक्रोस्कोपच्या साहाय्याने ती रक्तवाहिनी नसेपासून अलग केली जाते. ती पुन्हा तिथे जाऊ नये म्हणून 'टेफ्लॉन' या पदार्थाच्या कापसाने ती सुरक्षितपणे गुंडाळून ठेवली जाते. निवेदिताच्या बाबतीत ही शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली आणि तिचे दुःख मुळापासून मूळापासून गेले. तिने औषधे घेणे कायमचे बंद केले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, तिच्या मनातील ती 'परत कळ येईल का?' ही भीती दूर झाली..सामाजिक जबाबदारीचा वसानिवेदिताचा अनुभव केवळ एक उदाहरण नाही, तर तो एका मोठ्या प्रश्नाचा साक्षीदार आहे. आजही अनेक रुग्ण माहितीअभावी चुकीच्या निदानाच्या चक्रव्युहात अडकलेले आहेत. या आजारात व्यक्तीला सोसाव्या लागणाऱ्या दुःखाचे वर्णन 'शत्रूलाही होऊ नये' असे रुग्ण करतात. विज्ञानाने यावर खात्रीशीर मात केली आहे; पण समाजातील अज्ञान अजूनही मोठा अडथळा आहे.पुण्यात गेली वीस वर्षे सुरू असलेले आमचे केंद्र याच ध्येयाने काम करत आहे. हा आजार दूर करण्याचा वसा घेतलेली अशी विशेष केंद्रे जगभरात मोजकीच आहेत. या आजाराबद्दल लोकजागृती करणे ही केवळ वैद्यकीय गरज नसून, ती महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी आहे. कोणाचे तरी हसते-खेळते आयुष्य पुन्हा मिळवून देणे आणि त्यांना या 'आत्महत्या-प्रेरक' वेदनेतून मुक्त करणे, हीच खरी विज्ञानाची फलश्रुती आहे. हा लेख म्हणजे केवळ माहिती नसून, एका वेदनामुक्त भविष्याचा संकल्प आहे. तुमच्या परिचयात असे कोणी रुग्ण असल्यास त्यांना या विज्ञानाच्या प्रकाशाकडे नेण्यास नक्की मदत करा. 