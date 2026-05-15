पायातले गोळे

डॉ. मालविका तांबे बऱ्याच लोकांना रात्री झोपेमध्ये किंवा दिवसा सुद्धा पायांमध्ये गोळे येण्याचा त्रास खूप प्रमाणात होताना दिसतो. याच्यात होणाऱ्या वेदना कधी कधी इतक्या असहनीय असतात की रात्रीची झोप सुद्धा लागत नाही किंवा दिवसभरात करता येण्यासारखे सामान्य काम सुद्धा करणं अवघड होत जातं. आयुर्वेदाप्रमाणे कुठलंही दुखणं आहे ते वातामुळेच होतं. काही कारणांमुळे जेव्हा वातदोष प्रकुपित होऊन मांस धातुमध्ये स्थित होतो अशा प्रकारचे पेटके यायला सुरू होतात. ह्याला आयुर्वेदामध्ये पिंडिकोद्वेष्टन असा शब्द सुद्धा वापरला गेलेला आहे. .पायात पेटके येण्याची कारणे१ फार अतिप्रमाणात व्यायाम करणे किंवा अतिप्रमाणात चालणे : शारीरिक श्रम फार प्रमाणात केल्यामुळे मांसधातू अर्थात स्नायू मध्ये ताकद कमी पडते आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारचा त्रास होताना दिसतो. प्रत्यक्षातही आपण बघतो की एखाद्या दिवशी फार प्रमाणात फिरायला गेलेलं असताना चालणे झाले किंवा मॅराथॉन रनर्स वगैरे मध्ये सुद्धा आपल्याला हे पेटके येताना दिसतात. तसेच जी लोकं व्यवस्थित तयारी न करता एकदमच खूप प्रमाणात व्यायाम करायला सुरू करतात अशाही लोकांना ही पेटके येताना दिसतात..२ कमी प्रमाणात पाणी पिणे : शरीरामध्ये आर्द्रता व्यवस्थित नसल्यामुळे काम करत असताना शरीरामध्ये वात वाढतो व अशा प्रकारचा त्रास होताना दिसू शकतो. फार जास्त प्रमाणात श्रम केल्याने जेव्हा घाम येतो किंवा फार जास्त प्रमाणात गरमी असली किंवा स्वेदन अतिप्रमाणात घेतले गेले तर पाणी कमी पडू शकते..३ कमी पोषण : शरीरामध्ये पोषण कमी पडल्यानेसुद्धा वात वाढून पेटके येऊ शकतात. सध्याच्या काळामध्ये पोषक तत्व आहारात कमी असल्यामुळे हा त्रास बहुतेक जागी वाढताना दिसतोय. आधुनिक दृष्ट्या विचार केला तर पोटेशीयम, मेग्नेशियम, कॅल्शियम, सोडियम इत्यादी सारख्या मिनरल्स च्या अभावामुळे सुद्धा पायामध्ये पेटके येऊ शकतात.४ विविध कारणे : पायांमध्ये रक्तपुरवठा व्यवस्थित होणे व तसेच नसांनी व्यवस्थित काम करणे या दोन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात..फार वेळ एका जागी बसून राहण्याने किंवा पायावरती खूप जास्त प्रमाणात वजन असल्याने किंवा हृदय संबंधित काही विकार असल्यामुळे पायात रक्ताचा पुरवठा कमी होतो. त्याच्याने अशा प्रकारचे पेटके येताना दिसतात. याच सगळ्या कारणांमुळे किंवा इतर आजारामुळे नसांचं कार्य व्यवस्थित चालत नसलं किंवा विशेषतः पाठीच्या कण्यामध्ये काही दोष असला तर त्याच्याने सुद्धा पायात पेटके येऊ शकतात. दीर्घकाळ मधुमेह असणे किंवा थायरॉईड चा त्रास असणे हे सुद्धा एक महत्त्वाचं कारण सध्याच्या काळात दिसतं. स्त्रियांमध्ये पाळीच्या वेळेला व गरोदरपणामध्ये वाताचे भरपूर बदल शरीरात होताना दिसतात. तसंच पायाकडे होणारा रक्तपुरवठा सुद्धा बाधित होतो. शरीरात होर्मोन्सचे बदल सुद्धा प्रचंड प्रमाणात झालेले असतात. या सगळ्या कारणांनी सुद्धा पायामध्ये पेटके येताना दिसू शकतात..पायांच्या गोळ्यांवर उपाय१ वातदोष कमी करण्याच्या दृष्टीने अभ्यंग करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं ठरतं. रोज रात्री झोपताना व तसंच जमल्यास सकाळी अंघोळीच्या आधी संतुलनच्या अभ्यंग सेसेमी तेल किंवा महानारायण तेलाने पायावरती हलक्या हाताने अभ्यंग करावा. हे तेल लावत असताना नेहमी तळपायाकडून गुडघ्यापर्यंत लावलेलं जास्त उत्तम ठरतं. चुकीच्या पद्धतीने बसण्यामुळे किंवा जास्त वेळ बसल्यामुळे असा त्रास होत असल्यास पूर्ण मांडीपर्यंत हे तेल नियमित लावलेलं उत्तम. पाठीमध्ये असलेल्या कुठल्या दोषामुळे हा त्रास उद्भवत असला तर पाठीला सुद्धा संतुलनचं कुंडलिनी तेलासारखं एखादं तेल खालतून वरती हलक्या हाताने नियमित लावलेलं जास्त उत्तम राहील. तसेच थंडीच्या काळामध्ये हा त्रास जास्त होत असल्यास गरम पाण्याच्या पिशवीने शेक केलेला सुद्धा उत्तम ठरतो. किंवा कोमट पाण्यामध्ये थोडसं सेंधव मीठ घालून पाय शेकवले तर त्याचाही फायदा मिळताना दिसतो..२रोज संतुलित प्रमाणात पाणी पिणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. अगदी अलार्म लावून पाणी नाही प्यायलं तरीसुद्धा रोज किमान सहा सात ग्लास तरी पाणी पोटामध्ये जाईल याची काळजी घ्यावी. त्याच्याच बरोबर आहारात नारळ पाणी, लिंबू पाणी, कोकमाचं सरबत घेणं उत्तम राहील. तसेच आहारामध्ये नैसर्गिक सेंधव मीठ घेणं, गाईचं साजूक तूप, हळदीचं दूध, तीळ, भाताची पेज, मुगाचं सूप, बदाम, अक्रोड इत्यादी गोष्टीचा समावेश करणं उत्तम राहील. वात कमी करण्याच्या दृष्टीने कोरडे अन्नपदार्थ, डबा बंद आहारपदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, फार जास्त प्रमाणात तळलेले तिखट पदार्थ व कोबी, शिमला मिरची, पावटा, चणा इत्यादी सारख्या वातवर्धक गोष्टींना कमीत कमी ठेवावे. शक्य झाल्यास नियमितपणे संतुलनचं मॅरोसॅन, आत्मप्राश, धात्री रसायन हे नियमित घेण्यात ठेवलेलं उत्तम. मॅग्नेशियम, पोटॅशियम चे सप्लिमेंट्स सुद्धा आपल्या आहारामध्ये नक्की ठेवावं..३ शरीरातल्या स्नायूला ताकद मिळावी याच्याकरिता व्यायाम करणं खूप महत्त्वाचं ठरतं. वज्रासनांत बसणे, वृक्षासन, ताडासन करणे हे मदत करू शकेल.४ याच बरोबरीने रात्रीचं उशिरा झोपणं टाळावं. शक्यतो वाहनांमध्ये बसून फार जास्त प्रमाणात प्रवास करणं टाळावं. प्रवास करावाच लागला तर पाय कुठेतरी वर ठेवता येतील, सतत लटकून राहणार नाही त्याचीही काळजी घ्यावीं. काही वेळेला साखरेचं प्रमाण फार जास्त झाल्यास किंवा एखाद्या औषधाचा दुष्परिणाम म्हणून सुद्धा अशा प्रकारच्या क्रेम्पस येताना दिसतात. त्यामुळे कारणाचा व्यवस्थित विचार करणं सुद्धा याच्यामध्ये महत्त्वाचं असतं..एकूणच कारणां प्रमाणे पायात येणाऱ्या गोळ्यांवरती व्यवस्थित रित्या काम केलं तर हा त्रास कमी व्हायला आपल्याला मदत करता येऊ शकते. बऱ्याचदा घरातल्या वयोवृद्ध व्यक्तींना हा त्रास होताना दिसतो आणि त्याच्याकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष होतं. कारण हा स्वतः एक रोग नसून आतल्या रोगाचं लक्षण आहे. हे लक्षण कशामुळे येतंय ह्याचं व्यवस्थित निदान करून त्याच्यावरती उपचार घेतल्यास मदत मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा! 