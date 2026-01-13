मुलांतील बद्धकोष्ठता

डॉ. संजय जानवळे (बालरोगतज्ज्ञ)आरोग्याचे ‘बाळ’कडू‘लहान मुलांत बद्धकोष्ठतेची अनेक कारणे आहेत. कारण कुठलेही असो, एकदा बद्धकोष्ठतेचा त्रास सुरू झाला, तर तो दीर्घकाळ चालू राहण्याचा धोका असतो. बद्धकोष्ठतेवर उपचार करताना त्यास हायपोथायराॅयडिझमसारखे आजार किंवा काही सर्जिकल आजार कारणीभूत आहे का, हे सर्वप्रथम पाहावे लागते. मुलांत दीर्घकाळ पोट दुखण्याच्या कारणात बद्धकोष्ठता आजाराचा क्रमांक वरचा आहे..बद्धकोष्ठ म्हणजे शौचास होताना त्रासदायक होणे, शौचास अनियमितता असणे व कडक शौचास असल्याने शौच करणे अवघड होणे. दिवसातून एकदा किंवा एकापेक्षा कमी वेळा शौचास होणे नाॅर्मल असते; पण जर शौच कडक होत असेल व होण्यात अनियमितता असेल, तर त्याला बद्धकोष्ठता झालेली असते. हा त्रास चार आठवड्याहून अधिक काळ होत असेल तर वैद्यकीय सल्ला घेणे अनिवार्य असते. लघवीला वारंवार जाणे, पोटात गडगड करणे, गॅस होणे, भूक कमी होणे ही बद्धकोष्ठतेती काही लक्षणे होत..कडक शौचास होताना गुद्दद्वाराला चीर पडते व रक्तस्राव होतो. याला वैद्यकीय परिभाषेत ‘इन्कोप्रेसिस’ म्हणतात. पॅन्टमध्ये विधी केल्यामुळे तुमच्या मुलाला रागावू नका. त्याचा चांगलाच अनिष्ट परिणाम मुलाच्या मनावर होत असतो.आहार कमी असणे व तो चुकीचा असणे, व्यायामाचा वा शारीरिक हालचालीचा अभाव असणे, शौचास वेळेवर न जाणे, ही काही मुलांत आढळणाऱ्या बद्धकोष्ठतेची मुख्य कारणे होत. आहारात दुधाचा व दुग्धजन्य पदार्थांचा अधिक समावेश असणे, बाटलीने पाजणे, आहारात तंतुमय पदार्थाचा समावेश नसणे, कृत्रिम दूध पावडरचा वापर करणे, ही काही बद्धकोष्ठतेची इतर कारणे होत. .मूल शौचास जाणे टाळत असेल, तर - उदाहरणार्थ, सकाळी शाळेत जाण्यास उशीर होत असेल किंवा टीव्ही, मोबाईल, व्हिडीओ गेम, पाहण्यात व्यस्त असेल, आळशी, बैठेकाम करणारी मुले, मैदानावर खेळण्याचा अभाव, काही औषधांचा दुष्परिणाम, अशा मुलांत बद्धकोष्ठ होण्याची शक्यता असते. हायपोथायराॅडिझम, हर्षस्प्र्रंग डिसिज, जन्मजात दोष, मणक्यात दोष आणि शिसेविषबाधा या आजारात बद्धकोष्ठ होते. लहान मुलात बद्धकोष्ठतेमुळे पोटात दुखण्याचे प्रमाण अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले आहे. .रुग्णाचा पूर्वेतिहास जाणून घेऊन बद्धकोष्ठतेचे निदान होते व लक्षणानुसार काही चाचण्या कराव्या लागतात. बद्धकोष्ठतेवर उपचार करण्यासाठी आहार व जीवनशैलीत बदल अनिवार्य आहेत. आहारात दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, मैदा, ब्रेड, बिस्किट वर्ज्य करा. तंतुमय पदार्थांचे अधिकाधिक सेवन हवे. त्यासाठी चपाती- भाकरीचे पीठ चाळू नका. मूगडाळ, मसूरडाळ याचा आहारात समावेश करा. हिरव्या पालेभाज्या, पिवळी फळे यांचे प्रमाण वाढवा. पेरु, पिअर अशी फळे सेवन केल्यास पोट साफ होते. .शौचाला दिवसातून किमान तीनदा तरी जायला हवे व शौचास झाली नाही तरी बसणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. लहान मुलांना ‘टाॅयलेट ट्रेनिंग’ द्या व हे ट्रेनिंग देण्याचे वय दोन-तीन वर्षे इतके असते. कमोड वापरत असाल तर मुले त्यावर नीट बसतात का अन् त्याना ते अवघडल्यासारखे होते का, ते पाहा. मैदानी खेळ, शारीरिक हालचाली व व्यायाम केल्याने बद्धकोष्ठ होत नाही. बद्धकोष्ठतेला हायपोथायराॅडिझमसारखी कारणे असतील तर त्यावर आधी उपचार करावे लागतात. माणसाला आनंदी ठेवणाऱ्या सिरोटोनिनसारख्या हार्मोन्सची निर्मिती आतड्यांत होत असते. बद्धकोष्ठ असेल तर ही मुले नेहमी दुःखी, निरस असतात. त्यांचे अभ्यासात, खेळण्यात लक्ष लागत नाही. त्यासाठी मुलाला बद्धकोष्ठ होऊ नये म्हणून पालकांनी त्याच्या आहाराकडे, व्यायामाकडे व चांगल्या सवयीकडे लक्ष द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.