ताण तणावाचे व्यवस्थापन

या प्रश्नांनी उत्तरं एका वहीत लिहिता येतील. त्याला आपण ‘स्ट्रेस जर्नल’ म्हणू. आपल्या लक्षात यायला लागेल की एकतर मुळात ताण निर्माण करणारी परिस्थिती मी बदलू शकतो किंवा तसं शक्य नसेल तर माझी नकारात्मक प्रतिक्रिया बदलू शकतो. ‘स्ट्रेस मॅनेजमेंट’मध्ये A''s महत्वाचे असतात. १. Avoid the stressor २. Alter the stressor ३. Adapt the stressor ४. Accept the stressor.

अनावश्यक ताण टाळणे महत्त्वाचे. आयुष्यात ताण निर्माण होणं अनिवार्य असलं तरी त्याचे स्त्रोत आपण निश्चित टाळू शकतो.