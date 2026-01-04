Matcha Tea For 30 Days: दररोज 30 दिवस 'माचा चहा' प्यायल्यास शरीरात कोणते बदल होतील? वाचा आहारतज्ज्ञ काय सांगतात

matcha tea daily consumption health effects: अनेक लोकांच्या सकाळची सुरुवात ही चहाने होते. पण अनेक लोक चहा पिणे टाळतात. कारण रोज चहा प्यायल्याने आरोग्यासंबंधित अनेक समस्या निर्माण होतात. सध्या माचा चहाचा ट्रेंड वाढत आहे. पण हा माचा चहा आहे तरी काय? तसेच हा चहा दररोज प्यायल्यास शरीरात कोणते परिणाम होतात याबाबत आहारतज्ज्ञ प्रांजल कुमट यांनी हेल्थसाईटला माहिती दिली आहे. .'मॅचा चहा' म्हणजे काय?माचा चहा हा पारंपारिक जपानी हिरव्या चहाचा पावडर प्रकार आहे. तो विशेषतः लागवड केलेल्या हिरव्या चहाच्या पानांपासून बनवला जातो, जो वाळलेल्या आणि बारीक दळलेल्या असतात. नियमित हिरव्या चहाप्रमाणे, तो गाळून सेवन केला जात नाही; त्याऐवजी, पावडर पाण्यात किंवा दुधात मिसळली जाते आणि संपूर्ण सेवन केली जाते. माचा चहामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, कॅटेचिन, क्लोरोफिल आणि अमिनो आम्ल भरपूर प्रमाणात असतात..शरीराला ऊर्जा देतेमाचा चहामध्ये कॅफिन असते. पण ते कॉफीपेक्षा वेगळे काम करते. त्यात असलेले एल-थियानाइन हळूहळू ऊर्जा सोडते. सकाळी माचा चहा प्यायल्याने अचानक येणारा थकवा कमी होतो आणि दिवसभर तुम्हाला उत्साही वाटते. ज्या लोकांना अनेकदा शारीरिक थकवा जाणवतो त्यांनी माचा चहा नक्की प्यावा..30 दिवस माचा चहा प्यायल्यानंतर शरीरात कोणते बदल होऊ शकतात? आहारतज्ज्ञ प्रांजल कुमट म्हणतात की, सलग 30 दिवस माचा चहा पिल्याने शरीरातील अशुद्धता बाहेर पडण्यास मदत होते. ते नैसर्गिकरित्या शरीराला डिटॉक्सिफाय करते. माचा चहामधील क्लोरोफिल शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करते. यामुळे यकृत स्वच्छ होते. माचा चहा पिल्याने पचनसंस्था सुरळितपणे कार्य करते. हे पेय पोटदुखी, गॅस आणि आम्लता दूर करते. .Daily Good Habits: मन फ्रेश अन् अॅक्टिव ठेवण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितलेला ‘हा’ कानमंत्र पाळा, तणाव होईल गायब.त्वचा चमकदार 30 दिवसांपर्यंत माचा चहा प्यायल्याने त्वचेवरही फायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. आहारतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की माचा चहा पिल्याने मुरुमे हळूहळू कमी होतात आणि तुमची त्वचा चमकदार होते. सुरकुत्या आणि बारीक रेषा देखील हळूहळू कमी होतात. जर तुम्हाला त्वचेशी संबंधित काही समस्या असतील तर माचा चहा मदत करू शकतो. लक्षात ठेवा की तुम्ही त्वचेशी संबंधित समस्यांसाठी तज्ञांच्या सल्ल्यानेच माचा चहा घ्यावा..रोगप्रतिकारक शक्ती माचा चहामधील अँटीऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात. सतत 30 दिवस माचा चहा पिल्याने वारंवार सर्दी, खोकला आणि फ्लू होण्याचा धोका कमी होतो. हवामान बदलादरम्यान रोगप्रतिकारक शक्तीशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांसाठी माचा चहा खूप फायदेशीर आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.