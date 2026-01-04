आरोग्य

Matcha Tea For 30 Days: दररोज 30 दिवस 'माचा चहा' प्यायल्यास शरीरात कोणते बदल होतील? वाचा आहारतज्ज्ञ काय सांगतात

nutritionist opinion on matcha tea: 30 दिवस दररोज माचा चहा प्यायल्याने शरीराला अनेक फायदे होतात. याबाबत आहारतज्ज्ञांनी खास माहिती दिली आहे.
matcha tea daily consumption health effects: अनेक लोकांच्या सकाळची सुरुवात ही चहाने होते. पण अनेक लोक चहा पिणे टाळतात. कारण रोज चहा प्यायल्याने आरोग्यासंबंधित अनेक समस्या निर्माण होतात. सध्या माचा चहाचा ट्रेंड वाढत आहे. पण हा माचा चहा आहे तरी काय? तसेच हा चहा दररोज प्यायल्यास शरीरात कोणते परिणाम होतात याबाबत आहारतज्ज्ञ प्रांजल कुमट यांनी हेल्थसाईटला माहिती दिली आहे.

