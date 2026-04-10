किडनीसाठी ठरू शकते 'ही' सवय घातक! युरोलॉजिस्टनी दिला महत्त्वाचा इशारा

Avoid These Common Water Drinking Mistakes : निरोगी आरोग्यासाठी पाणी पिणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण पाणी कधी आणि किती प्यावे, याबाबत अनेक गैरसमज आहेत. खूपदा तहान लागल्यावरच पाणी पिले जाते, पण ही सवय तुमच्या किडनीसाठी (मूत्रपिंड) अत्यंत धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे..पाणी आणि किडनीचा संबंधशरीरातील किडनी एक छोटा पण अत्यंत महत्त्वाचा अवयव आहे. विषारी घटक बाहेर काढणे, रक्ताचे शुद्धीकरण करणे, इलेक्ट्रोलाईट संतुलित राखण्याचे काम किडनी करते. युरोलॉजिस्ट यांच्या मते, जेव्हा आपण योग्य प्रमाणात पाणी पीत नाही, तेव्हा किडनीला ही कार्य करण्यासाठी अधिक मेहनत करावी लागते. यामुळे केवळ थकवाच येत नाही, तर यामुळे किडनी स्टोन (खडा), युरिन इन्फेक्शन आणि 'क्रॉनिक किडनी डिसिज'चा धोका निर्माण होतो..पाण्याबाबतचे सामान्य गैरसमजजेव्हा आपल्याला तहान लागते, तेव्हा शरीर आधीच 'डिहायड्रेट' झालेले असते. अशा स्थितीत किडनीवर दबाव वाढलेला असतो. मग आपण तेवढेच पानी पिले तर ते किडनीचे कार्य सुरळीत करण्यास पुरेसे नसते..अनेक जण पाणी कमी पितात आणि त्याऐवजी चहा, कॉफी किंवा ज्यूस घेतात. मात्र, कॅफीन आणि साखरेमुळे शरीरातील पाणी अधिक वेगाने बाहेर काढले जाते. त्यामुळे तात्पुरते फ्रेश वाटणारे पदार्थ घेण्यापेक्षा पानी पित राहणे आवश्यक असते.काही लोक एकाच वेळी ३ ते ४ लिटर पाणी पितात. यामुळे रक्तातील सोडियमची पातळी अचानक घसरून 'हायपोनेट्रेमिया' नावाची गंभीर स्थिती ओढावू शकते, ज्याचा परिणाम मेंदूवर होऊ शकतो. पानी एकाच वेळी खूप पिणे धोकादायक ठरते. थोड्याथोड्या अंतराने पिणे योग्य ठरते..कोणी किती पाणी प्यावे?तज्ज्ञांच्या मते, '८ ग्लास पाणी' हा नियम सर्वांना सारखा लागू होत नाही. साधारणपणे महिलानी दिवसाला २.२ लिटर द्रवपदार्थ प्यावे. पुरुषांनी दिवसाला ३ लिटर द्रवपदार्थ प्यावे.हवामान, व्यायाम आणि तुमच्या आरोग्याच्या स्थितीवर याचे प्रमाण अवलंबून असते. विशेषतः कोणताही आजार जसे की, मधुमेह किंवा हृदयविकार असलेल्या रुग्णांनी पाण्याचे प्रमाण डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच ठरवावे..लघवीचा रंग देतो संकेततुमच्या शरीराला पाण्याची किती गरज आहे, हे लघवीच्या रंगावरून ओळखता येते. हलका पिवळा रंग असणे शरीरात पाण्याची पातळी योग्य असल्याचे लक्षण. गडद पिवळा रंग जर असेल तर शरीरात पाण्याची तीव्र कमतरता असल्याचे संकेत. पूर्णपणे पांढरा स्वच्छ रंग दिसत असेल तर गरजेपेक्षा जास्त पाणी प्यायल्याचे लक्षण आहे..किडनीला निरोगी ठेवण्यासाठी दिवसभरात संतुलित प्रमाणात आणि ठराविक अंतराने पाणी पिण्याची सवय लावून घेणे गरजेचे आहे. कोणताही त्रास जाणवत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.