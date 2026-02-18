Early Kidney Disease Symptoms: सकाळी उठल्यावर चेहरा आणि मान सुजतेय? आताच सावध व्हा! असू शकतात किडनीच्या आजारांचे संकेत

Kidney disease symptoms people ignore: सकाळी आरशात पाहताना चेहरा किंवा मान नेहमीपेक्षा अधिक सुजलेली दिसत आहे का? अनेक लोक याला अपुरी झोप, जास्त मीठ खाणे किंवा थकवा म्हणून दुर्लक्ष करतात. पण शरीर असे संकेत विनाकारण देत नाही. कधी कधी ही सूज आतून सुरू झालेल्या किडनीच्या समस्येचा पहिला इशारा असू शकते.किडनी नीट काम करत नसेल, तर त्याचा परिणाम सर्वात आधी चेहरा, मान आणि त्वचेवर दिसू लागतो. वेळेत हे संकेत ओळखले, तर गंभीर आजार टाळणे शक्य आहे. म्हणूनच या लक्षणांकडे हलक्यात न पाहता त्यामागचे खरे कारण समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे..चेहरा आणि मान सुजलेली दिसणेकिडनी योग्यरीत्या अतिरिक्त पाणी बाहेर टाकू शकत नसतील, तर शरीरात द्रव साचतो. याचा परिणाम म्हणून सकाळी उठल्यावर डोळ्यांभोवती, गालांवर किंवा मानेवर सूज दिसू शकते. ही सूज वारंवार जाणवत असल्यास तज्ञांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.त्वचा कोरडी, निस्तेज किंवा काळवंडलेली भासणेकिडनी नीट कार्य न केल्यास शरीरातील घातक घटक साचू लागतात. त्यामुळे चेहरा व मान येथील त्वचा कोरडी, खरबरीत, करड्या रंगाची किंवा निस्तेज दिसू शकते. हा बदल सौंदर्यापुरता नसून आतल्या आरोग्याचा संकेत असू शकतो..HbA1c Test Explained: डायबिटीज पेशंट्सना दर 3-6 महिन्याला 'ही' टेस्ट करणं का असतं महत्त्वाचं? जाणून घ्या HbA1C म्हणजे काय.सतत खाज, जळजळ किंवा पुरळघटकद्रव्ये आणि खनिजांचे संतुलन बिघडल्यास त्वचेवर खाज, जळजळ किंवा लाल पुरळ येऊ शकतात. ही लक्षणे बहुतेक वेळा चेहरा आणि मानेवर अधिक जाणवतात.मानेवरील शिरा ठळक दिसणेकिडनी कमजोर झाल्यास शरीरात द्रव साचतो आणि रक्तवाहिन्यांवरील दाब वाढतो. यामुळे मानेच्या बाजूला असलेल्या शिरा फुगलेल्या किंवा ठळक दिसू शकतात. हे हृदय आणि किडनी दोन्हीसाठी गंभीर इशारा ठरू शकते..इतर महत्त्वाची लक्षणेपाठीच्या खालच्या भागात किंवा पोटात वेदना, पाय सुजणे, हात-पाय बधीर होणे, स्नायूंमध्ये गोळे येणे हीही किडनी आजाराची लक्षणे असू शकतात.लघवीतील बदलवारंवार लघवी होणे, रात्री झोपेतून उठून लघवीला जाणे, लघवी फेसाळ, गडद रंगाची किंवा रक्तमिश्रित दिसणे, लघवीचा प्रवाह कमी होणे—ही सर्व किडनीच्या सुरुवातीच्या समस्यांची चिन्हे आहेत..Mitchell Marsh Injury: मिचेल मार्शला मांडीजवळ झालेली दुखापत नेमकी आहे काय? जाणून घ्या कारणं, लक्षणं अन् प्रभावी उपाय.हे लक्षात ठेवावरीलपैकी कोणतेही लक्षण जाणवत असल्यास स्वतः निदान करू नका. वेळेवर डॉक्टरांकडे तपासणी करून योग्य चाचण्या करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. लवकर निदान झाल्यास किडनीचे नुकसान टाळता येऊ शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.