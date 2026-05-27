Ebola Virus: आफ्रिकेनंतर भारतातही इबोलाची धास्ती! काय आहे हा जीवघेणा व्हायरस, कोणती आहेत लक्षणं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती एका क्लिकवर

Ebola Symptoms, Transmission and Safety Measures: इबोला हा एक गंभीर आणि अनेक वेळा प्राणघातक ठरणारा आजार आहे, जो मुख्यतः आफ्रिकन देशांमध्ये आढळलेल्या मोठ्या उद्रेकांमुळे जगभर चर्चेत आला. भारतात सध्या बेंगळुरू आणि नागपूरमध्ये दोन पेशंट सापडले असले तरी इबोलाचा मोठा स्थानिक उद्रेक झाल्याचे आढळलेले नाही, पण आंतरराष्ट्रीय प्रवास आणि आरोग्य सुरक्षिततेमुळे या आजाराबाबत सतत जागरूकता ठेवली जाते आहे..काय आहे इबोला व्हायरस?इबोला व्हायरस हा प्रामुख्याने वन्य प्राण्यांपासून माणसांमध्ये पसरतो. फळं खाणारी वटवाघुळं, काही माकडं आणि इतर वन्य प्राणी यांच्यापासून हा संसर्ग होऊ शकतो. त्यानंतर संक्रमित व्यक्तीच्या रक्त, घाम, लाळ, उलटी, मल किंवा इतर शारीरिक द्रवांशी थेट संपर्क आला तर हा आजार माणसांमध्ये वेगाने पसरतो. तसेच दूषित वस्तू जसे की कपडे, बेडशीट यांच्याद्वारेही संसर्ग होऊ शकतो..या आजारामुळे होणारा मृत्यूदर साधारणतः 50% च्या आसपास असतो; पण काही उद्रेकांमध्ये तो 25% ते 90% या दरम्यान नोंदवला गेला आहे. संसर्ग झाल्यानंतर लक्षणं निर्माण होण्यासाठी साधारण 2 ते 21 दिवस लागू शकतात, आणि या कालावधीला 'इनक्युबेशन पिरियड' असं म्हणतात. विशेष म्हणजे, एखादा पेशंच इतरांना संसर्ग फक्त तेव्हाच पसरवू शकतो, जेव्हा लक्षणं दिसू लागतात. त्यामुळे पुढे दिलेली लक्षणं दुर्लक्षित करू नका..इबोलाची लक्षणंअचानक तीव्र ताप येणंसतत थकवा आणि अशक्तपणा जाणवणंअंगदुखी आणि स्नायूंमध्ये वेदनातीव्र डोकेदुखीघशात खवखव किंवा वेदनाउलटी आणि जुलाबपोटदुखीत्वचेवर पुरळ येणंयकृत आणि मूत्रपिंडाच्या कार्यात बिघाडगंभीर प्रकरणांमध्ये हिरड्यांतून किंवा शरीरातून रक्तस्त्राव होणं.इबोलावरील उपचारशरीरात पाण्याची कमतरता होऊ नये म्हणून Oral किंवा IV fluids देणंताप, वेदना आणि इतर लक्षणांनुसार उपचार करणंरुग्णाला आयसोलेशनमध्ये ठेवणंरक्तदाब आणि ऑक्सिजन पातळी सतत तपासणंWHO ने मान्य केलेल्या monoclonal antibody औषधांचा वापरसंसर्ग नियंत्रणासाठी स्वच्छता आणि संरक्षणात्मक साधनांचा वापरआवश्यकतेनुसार ICU मध्ये उपचारलसीकरण आणि संपर्क ट्रेसिंगद्वारे उद्रेक नियंत्रणावर भर