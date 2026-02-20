Eczema vs Psoriasis: एक्झिमा आणि सोरायसिसमध्ये नेमका काय फरक आहे? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

Eczema vs Psoriasis Skin Disorders: त्वचेशी संबंधित समस्या केवळ बाह्य स्वरूपाच्या नसतात; त्या आपल्या रोगप्रतिकारक शक्ती, जीवनशैली आणि मानसिक आरोग्याशी निगडित असतात. लोक अनेकदा खाज सुटणे, लाल पुरळ येणे, त्वचेचा कोरडेपणा किंवा जाड होणे याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांना वाटते की ते फक्त सौम्य ऍलर्जीमुळे होतात. परंतु जेव्हा एक्झिमा आणि सोरायसिस सारख्या दीर्घकालीन त्वचेच्या आजारांचा विचार केला जातो तेव्हा वेळेवर उपचार घेणे खूप महत्वाचे आहे..एक्झिमा आणि सोरायसिस म्हणजे काय?एक्झिमाएक्झिमा प्रामुख्याने त्वचेवर खाज सुटणे, कोरडेपणा, लालसरपणा आणि सूज म्हणून दिसून येतो. ही समस्या बहुतेक मुलांमध्ये आढळते. एक्झिमा संसर्गजन्य नाही, परंतु सतत खाज सुटल्याने त्वचेच्या संसर्गाचा धोका वाढतो.सोरायसिससोरायसिस हा एक स्वयंप्रतिकार रोग आहे, ज्यामध्ये शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती त्वचेच्या पेशींना वेगाने वाढण्यास उत्तेजित करते. सर्वात सामान्य प्रकार म्हणजे प्लेक सोरायसिस, ज्यामध्ये जाड, खाज सुटणारे लाल ठिपके तयार होतात. गंभीर प्रकरणांमध्ये, संध्याकाळी वेदना आणि सूज येऊ शकते, म्हणून काही प्रकरणांमध्ये सोरायसिस अधिक गुंतागुंतीचा मानला जातो..Clean Silver Jewelry Tips: सतत चांदीचे दागिने काळे पडतात? घरच्या घरी 'हा' उपाय करा आणि 5 मिनिटांत परत मिळवा चमक! .प्रतिबंधात्मक उपायतज्ञांच्या मते, खालील काळजी घेणे फायदेशीर आहेनियमितपणे मॉइश्चरायझर वापरणेसौम्य साबणाची वाफतणाव कमी करणेधूळ, ऍलर्जी, अति थंडी किंवा कडक हवामान यासारख्या ट्रिगर्स टाळणेसंतुलित आहार आणि पुरेशी झोपधूम्रपान आणि मद्यपान टाळा.जर तुम्हाला वारंवार जळजळ, पू स्त्राव, तीव्र वेदना किंवा संध्याकाळी समस्या येत असतील तर त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. प्रभावी उपचारांसाठी, वेळेवर स्थानिक स्टिरॉइड्स, इम्युनोमोड्युलेटर किंवा आवश्यक असल्यास, बायोलॉजिक्स सुरू करणे महत्वाचे आहे..Highest Paying Jobs 2026: आयटीऐवजी ‘या’ क्षेत्रांत तिपटीने वाढली भरती; धक्कादायक अहवालात समोर आली आकडेवारी.घरगुती उपायनवीन क्रीम किंवा घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ऍलर्जीचा धोका कमी होईल. नियमित फॉलोअप औषधांच्या दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवतो. मुलांमध्ये आणि गर्भवती महिलांमध्ये उपचार नेहमीच तज्ञांच्या देखरेखीखाली केले पाहिजेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.