Eczema vs Psoriasis: एक्झिमा आणि सोरायसिसमध्ये नेमका काय फरक आहे? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

Symptoms of Eczema vs Psoriasis: एक्झिमा आणि सोरायसिस ही दोन्ही क्रॉनिक त्वचेच्या समस्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, या दोन्हींची लक्षणे, कारणे आणि गुंतागुंत वेगवेगळी असते. चला जाणून घेऊया, कोणत्या गोष्टींची अधिक काळजी घ्यावी लागेल
Eczema vs Psoriasis Skin Disorders: त्वचेशी संबंधित समस्या केवळ बाह्य स्वरूपाच्या नसतात; त्या आपल्या रोगप्रतिकारक शक्ती, जीवनशैली आणि मानसिक आरोग्याशी निगडित असतात. लोक अनेकदा खाज सुटणे, लाल पुरळ येणे, त्वचेचा कोरडेपणा किंवा जाड होणे याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यांना वाटते की ते फक्त सौम्य ऍलर्जीमुळे होतात. परंतु जेव्हा एक्झिमा आणि सोरायसिस सारख्या दीर्घकालीन त्वचेच्या आजारांचा विचार केला जातो तेव्हा वेळेवर उपचार घेणे खूप महत्वाचे आहे.

