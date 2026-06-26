आरोग्य

ग्रहणीसाठी उपाय

सध्याच्या काळात शौचाला (मल) बांधून न होण्याचे किंवा वारंवार मलप्रवृत्ती होण्याची तक्रार अनेक व्यक्तींमध्ये आढळत आहे.
irritable bowel syndrome

irritable bowel syndrome

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- डॉ. मालविका तांबे

सध्याच्या काळात शौचाला (मल) बांधून न होण्याचे किंवा वारंवार मलप्रवृत्ती होण्याची तक्रार अनेक व्यक्तींमध्ये आढळत आहे. आयुर्वेदामध्ये अशा प्रकारच्या विकाराला ग्रहणी म्हटलं जातं आणि सध्याच्या काळात इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम (IBS), स्प्रू मॅलअ‍ॅबसॉर्प्शन सिंड्रोम अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचं विभाजन करण्यात येतं. लक्षणं किंवा नावं कुठलीही असली तरी याच्या मुळात असते अपचन. अर्थातच आपल्या शरीरात अग्नी व्यवस्थित काम करत नाही, तेव्हा हे त्रास दिसू लागतात.

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