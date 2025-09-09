आरोग्य

फॅटी लिव्हरवर नियंत्रणासाठी

आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत फॅटी लिव्हर हा विकार झपाट्याने वाढताना दिसतो आहे.
fatty liver disease

fatty liver disease

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. मृदुल देशपांडे, MBBS, फंक्शनल मेडिसिन नूट्रिशनिस्ट

आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत फॅटी लिव्हर हा विकार झपाट्याने वाढताना दिसतो आहे. फंक्शनल मेडिसिन या विकाराकडे मूळ कारण शोधण्याच्या दृष्टीने पाहते आणि जीवनशैलीत बदल करून यावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करते.

Loading content, please wait...
fatty liver disease
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com