फॅटी लिव्हरवर नियंत्रणासाठी

- डॉ. मृदुल देशपांडे, MBBS, फंक्शनल मेडिसिन नूट्रिशनिस्टआजच्या आधुनिक जीवनशैलीत फॅटी लिव्हर हा विकार झपाट्याने वाढताना दिसतो आहे. फंक्शनल मेडिसिन या विकाराकडे मूळ कारण शोधण्याच्या दृष्टीने पाहते आणि जीवनशैलीत बदल करून यावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करते..लठ्ठपणा आणि फॅटी लिव्हर (NAFLD-नॉन - अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर) : फॅटी लिव्हर असलेल्या बहुतांश रुग्णांमध्ये लठ्ठपणा आढळतो. इथे, मुख्य कारण हे अल्कोहोल नसते. कोल्ड्रिंक्स, फळांचे ज्यूस हे कारणीभूत ठरतात.याने चरबी साठते, विशेषतः पोटाभोवती साठलेली चरबी, आणि त्यातून लिव्हरला सूज निर्माण होते. ही सूज वाढली, की लिव्हरची कार्यक्षमता कमी होत जाते. फंक्शनल मेडिसिनमध्ये वजन कमी करणे हे पहिले उद्दिष्ट असते, मात्र वजन काट्यावर कमी करणं नाही, तर ते इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवून कमी करणे महत्त्वाचे आहे..फॅटी लिव्हरचा पाया म्हणजे इन्सुलिन रेसिस्टन्स. जर मद्य असेल तर त्याने होईल, किंवा नॉन-अल्कोहलिक होईल. नॉन-अल्कोहलिक हे खूप कॉमन आहे, जास्त प्रमाणात कार्बोहायड्रेट्स व फळे घेतल्यावर रक्तातील इन्सुलिन वाढते. पेशी इन्सुलिनकडे प्रतिसाद देणे कमी करतात, तेव्हा जास्त ग्लुकोज चरबीमध्ये रूपांतरित होऊन लिव्हरमध्ये साठते.म्हणूनच फंक्शनल मेडिसिनमध्ये रुग्णांना लो-कार्ब किंवा केटोजेनिक आहार सुचवला जातो. यात साखर, मैदा, प्रक्रिया केलेले अन्न वर्ज्य करून प्रथिने, चांगले फॅट्स, भाज्या यांना प्राधान्य दिले जाते. यामुळे इन्सुलिनची पातळी खाली येते व लिव्हरमधील चरबी वितळू लागते..लिव्हर हा शरीराचा मुख्य डिटॉक्स अवयव आहे. फॅटी लिव्हरमुळे डिटॉक्स प्रक्रिया मंदावते, त्यामुळे थकवा, त्वचेचे त्रास, हार्मोनल असंतुलन यांसारख्या समस्या वाढतात. फंक्शनल मेडिसिनमध्ये लिव्हरला सपोर्टसाठी काही पद्धती वापरल्या जातात:अँटिऑक्सिडंट्स : व्हिटॅमिन E, C, ग्लुटाथायोन लिव्हरचे संरक्षण करतात.हर्बल सपोर्ट : मिल्क थिसल, हळद यांचा उपयोग संशोधनातून सिद्ध झाला आहे.हायड्रेशन : पुरेसे पाणी घेतल्याने टॉक्सिन्स सहज बाहेर टाकता येतात.फायबर्स : भाजीपाला, बिया, नट्समधून डिटॉक्सिफिकेशनला मदत मिलते. .जीवनशैलीतील बदलनियमित व्यायाम : आठवड्यातून किमान १५० मिनिटे वेगाने चालणे किंवा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग.ताण व्यवस्थापन : योग, ध्यान करून कॉर्टिसोल कमी करणे.योग्य झोप : अपुरी झोप इन्सुलिन रेसिस्टन्स वाढवते. दररोज सात-आठ तास झोप आवश्यक.मद्यपान टाळणे : कमी प्रमाणातील अल्कोहोलसुद्धा फॅटी लिव्हर वाढवतो.फॅटी लिव्हर हा फक्त 'लिव्हरचा आजार' नसून संपूर्ण शरीरातील मेटाबॉलिक असंतुलनाचे द्योतक आहे. लठ्ठपणा, इन्सुलिन रेसिस्टन्स आणि डिटॉक्सिफिकेशनचा अभाव या मूळ कारणावर लक्ष केंद्रित केल्यास हा आजार मोठ्या प्रमाणात उलटवता येतो..