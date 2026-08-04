अस्थिबोध : मणक्याची एंडोस्कोपिक शस्त्रक्रिया

डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जन‘‘डॉक्टर, ऑपरेशन करावं लागलं, तर मोठा चिरा घ्यावा लागेल का?’’ मणक्याच्या शस्त्रक्रियेचा विषय निघाला, की अनेक रुग्णांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो. काही रुग्ण तर केवळ मोठ्या शस्त्रक्रियेच्या भीतीमुळे आवश्यक उपचारही पुढे ढकलतात.मात्र, आजच्या काळात स्पाईन सर्जरीमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे काही निवडक रुग्णांमध्ये अगदी छोट्या छिद्रातून उपचार करणं शक्य झालं आहे. यालाच एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी म्हणतात..एंडोस्कोपिक सर्जरी म्हणजे काय?एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीमध्ये एका बारीक कॅमेऱ्याच्या (Endoscope) मदतीने शस्त्रक्रिया केली जाते. या कॅमेऱ्याद्वारे कण्यातील भाग मोठा करून स्क्रीनवर दिसतो. त्याच छोट्या मार्गातून विशेष उपकरणं आत नेऊन उपचार केले जातात. या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या चिऱ्याऐवजी तुलनेनं लहान छिद्राचा वापर केला जातो. म्हणूनच ही पद्धत मिनिमली इन्वेसिव्ह स्पाइन सर्जरीचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते..कोणत्या समस्यांमध्ये उपयोग?एंडोस्कोपिक सर्जरी सर्व प्रकारच्या स्पाइन समस्यांसाठी वापरली जात नाही. काही निवडक परिस्थितींमध्ये ती उपयुक्त ठरू शकते. उदाहरणार्थ, स्लिप डिस्क, सायटिका, नसांवरील विशिष्ट प्रकारचा दाब, काही प्रकारचे स्पायनल स्टेनोसिस.प्रत्येक रुग्णासाठी ही पद्धत योग्य असेलच असं नाही. त्यासाठी तपासणी, एमआरआय आणि सर्जनचं मूल्यांकन आवश्यक असतं..संभाव्य फायदेएंडोस्कोपिक सर्जरी लोकप्रिय होण्यामागे काही महत्त्वाची कारणं आहेत. अनेक रुग्णांमध्ये : चिरा लहान असतो स्नायूंना कमी इजा होते रक्तस्त्राव कमी होऊ शकतो शस्त्रक्रियेनंतरचा त्रास तुलनेने कमी असू शकतो दैनंदिन हालचाली लवकर सुरू करता येऊ शकतातयामुळे काही रुग्णांमध्ये पुनर्वसनाचा कालावधी कमी होण्यास मदत होऊ शकते..मग प्रत्येक रुग्णासाठी एंडोस्कोपिक सर्जरी का केली जात नाही? अनेक रुग्णांना वाटतं, की नवीन तंत्रज्ञान म्हणजे नेहमीच सर्वोत्तम पर्याय. मात्र, वास्तव थोडं वेगळं आहे. स्पाइनच्या प्रत्येक समस्येचं स्वरूप वेगळं असतं. काही रुग्णांमध्ये : मोठा स्लिप डिस्क असू शकतो कण्याची अस्थिरता असू शकते अनेक पातळ्यांवर समस्या असू शकते फ्युजन सर्जरीची गरज असू शकतेअशा परिस्थितीत इतर शस्त्रक्रिया अधिक योग्य ठरू शकतात. म्हणून ‘कोणती सर्जरी?’ यापेक्षा ‘माझ्यासाठी योग्य सर्जरी कोणती?’ हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा..एंडोस्कोपिक आणि पारंपरिक शस्त्रक्रियांतील फरकदोन्ही शस्त्रक्रियांचं अंतिम उद्दिष्ट एकच असतं - नसांवरील दाब कमी करणं आणि रुग्णाला आराम मिळवून देणं. फरक शस्त्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीमध्ये असतो.एंडोस्कोपिक सर्जरीमध्ये: कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने काम केलं जातं लहान मार्गातून उपचार केले जाताततर, पारंपरिक किंवा इतर मिनिमली इन्वेसिव्ह तंत्रांमध्ये परिस्थितीनुसार वेगळ्या पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात. कोणती पद्धत वापरली यापेक्षा उपचाराचा अंतिम परिणाम आणि सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची असते..काही सामान्य गैरसमजगैरसमज १ : एंडोस्कोपिक सर्जरी म्हणजे ऑपरेशनच नाही: हे चुकीचं आहे. ही पूर्णपणे शस्त्रक्रियाच असते, फक्त तिची पद्धत वेगळी असते.गैरसमज २ : ही सर्जरी सर्वांसाठी योग्य असते: नाही. रुग्णाची समस्या आणि तपासणी यावर योग्य पर्याय ठरतो.गैरसमज ३ : लहान चिरा म्हणजे नेहमीच चांगला परिणाम: लहान चिरा हा फक्त एक घटक आहे. योग्य उपचार आणि सुरक्षितता हेच अधिक महत्त्वाचे असतात..एंडोस्कोपिक सर्जरीचा निर्णयशस्त्रक्रियेचा निर्णय घेताना डॉक्टर खालील गोष्टींचा विचार करतात:• रुग्णाची लक्षणं• MRI निष्कर्ष• नसांवरील दाब• समस्या किती जुनी?• कण्याची स्थिरता• रुग्णाच्या दैनंदिन गरजाया गोष्टींचं मूल्यांकन केल्यानंतरच योग्य पद्धत निवडली जाते..तंत्रज्ञानापेक्षा निवड महत्त्वाचीएंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी निवडक रुग्णांमध्ये उत्कृष्ट परिणाम देऊ शकते. मात्र, प्रत्येक रुग्णासाठी तीच सर्वोत्तम असेल असं नाही. सर्वांत आधुनिक शस्त्रक्रिया ही नेहमी सर्वोत्तम असतेच असं नाही; आपल्या समस्येसाठी सर्वांत योग्य शस्त्रक्रिया हीच सर्वोत्तम असते. योग्य निदान, योग्य निवड आणि अनुभवी स्पाइन सर्जन यांचं संयोजन मिळालं, तर एंडोस्कोपिक सर्जरी अनेक रुग्णांना वेदनामुक्त आणि सक्रिय आयुष्य जगण्यास मदत करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.