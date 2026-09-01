तुमची क्षमता वाढवा

सद्गुरू - तुम्ही तुमच्या क्षमता वाढवल्या, तरच अधिक काहीतरी करू शकता. सध्या तुमचे शरीर, मन, भावना आणि ऊर्जा किती सुव्यवस्थित आहेत, त्यावरच तुम्ही किती कार्य करू शकता हे अवलंबून आहे. तुम्ही एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीसारखे करू शकता की नाही, हा मुद्दा नाही. तुम्ही तुमच्या पूर्ण क्षमतेने कार्य करत आहात का? हा एकच मुद्दा आहे..तुम्हाला पूर्ण क्षमतेने कार्य करायचे असेल, तर सर्वप्रथम तुमच्या आतमध्ये कोणतेही आंतरिक संघर्ष नसावेत. तुमचे कार्य हे बाह्य परिस्थितींशी संबंधित असते; कृती नेहमी बाह्य गोष्टींशी संबंधित असते, आंतरिक गोष्टींशी नव्हे. बहुतेक लोक स्वतःच्या समाधानासाठी काम करतात. कामाशिवाय ते हरवून जातील. ते स्वतःला काहीतरी बनवण्यासाठी काम करत असतात..जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला शोधण्यासाठी किंवा परिपूर्ण बनवण्यासाठी काम करता, तोपर्यंत तुम्ही कितीही काम केले, तरी ते पुरेसे वाटत नाही, कारण तुमच्यामध्ये असे काहीतरी असते, ज्याला नेहमीच अजून थोडे अधिक हवे असते. जर तुम्ही आनंदाच्या शोधात नसून, तुमच्या आनंदाची अभिव्यक्ती म्हणून काम करत असाल, तर तुम्ही किती काम करता तितके ते घडेल, आणि जे करू शकणार नाही ते घडणार नाही. बस, इतकेच..बहुतेक लोक खरोखर व्यस्त नसतात; ते फक्त त्यांच्या विचारांमध्ये गुरफटलेले असतात. त्यांनी फक्त त्यांच्या शरीराकडे आणि मनाकडे लक्ष दिले, तर त्यांना दिसून येईल, की त्यांची बरीचशी कार्ये अनावश्यक आहेत, विशेषतः मानसिक स्तरावर. सर्वसाधारणपणे, मानवी मनाची ऐंशी ते नव्वद टक्के मानसिक हालचाल पूर्णपणे अनावश्यक असते. तुम्ही ही सर्व अनावश्यक हालचाल दूर केली, तर तुम्हाला कधीच असे वाटणार नाही, की तुम्ही खूप जास्त काम केले आहे..मन आणि शरीरामध्ये सुसूत्रता नसते, तेव्हा नेहमीच जास्त काम केल्यासारखे वाटते. तुम्हाला कायम असे वाटते, की वेळ पुरेसा नाही; पण खरी समस्या ही आहे, की तुमची पूर्ण क्षमता साकार न होताच तुमचे जीवन निघून जात आहे. तुमच्या जीवनात, तुम्ही जे करू शकत नाही, ते केले नाही, तर ती काही समस्या नाही; पण जे करू शकता ते केले नाही, तर मग तुमचे जीवन एक शोकांतिका आहे..लोक त्यांच्या बाह्य यंत्रांची देखभाल करण्यासाठी किती काळजी घेतात. तुम्ही तुमची कार किंवा मोटारसायकल नियमितपणे सर्व्हिसिंगसाठी देता; पण तुम्ही तुमच्या शरीराची आणि मनाची कधी सर्व्हिसिंग केली आहे का? त्यांची योग्य प्रकारे काळजी घेतली आहे का? असे काहीच केलेले नाही.तुम्ही दररोज केवळ १५ ते २० मिनिटे एखादी साधी क्रिया किंवा ध्यान जीवनात आणले, म्हणजे शरीर आणि मनाचे रोज थोडेसे सर्व्हिसिंग केले, तर तुम्हाला दिसून येईल की, अचानक तुम्ही अधिक परिणामकारकपणे कार्य करू लागला आहात. तुम्ही दररोज केवळ २० मिनिटे एखादी साधी क्रिया किंवा ध्यान करू लागलात, तर आज तुम्ही आठ तासांत जे काम करता, ते सहजपणे चार तासांत करू शकाल. मग तुमच्या हाताशी भरपूर वेळ असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.