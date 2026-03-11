प्रसिद्ध मसाला ब्रँड वादाच्या भोवऱ्यात; चाचणीत ‘एंटरबॅक्टेरिएसी’ जिवाणू आढळल्याचा दावा, हा बॅक्टेरिया नेमका काय आणि आरोग्यासाठी किती धोकादायक?

Why the Latest Food Safety Claim Is Raising Concerns:तुमच्या स्वयंपाकघरात दररोज वापरले जाणारे मसाले खरोखर किती सुरक्षित आहेत, हा प्रश्न सध्या अनेकांच्या मनात येत आहे. एका चाचणी अहवालामुळे मसाल्यांच्या गुणवत्तेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या तपासणीत काही मसाल्यांमध्ये कीटकनाशकांचे प्रमाण जास्त असल्याचे तसेच ‘एंटरबॅक्टेरिएसी’ नावाच्या जिवाणूंची उपस्थिती असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे हा जिवाणू नेमका काय आहे आणि तो आरोग्यासाठी किती धोकादायक ठरू शकतो, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, हा दावा भारतातील प्रसिद्ध मसाला ब्रँड एव्हरेस्टच्या काही उत्पादनांबाबत करण्यात आला आहे. आणि प्रामुख्याने सगळ्याच भारतीय घरांमध्ये या मसाल्यांचा वापर होत असल्यामुळे ही चिंतेची बाब ठरत आहे. .नेमकं काय घडलं?१ मार्च २०२६ रोजी ‘ट्रस्टिफाइड’ नावाच्या यूट्यूब चॅनेलने एक व्हिडिओ रिलिज केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी एव्हरेस्ट कंपनीच्या काही मसाल्यांची गुणवत्ता तपासल्याचा दावा केला आहे. चॅनेलने डी-मार्टमधून प्रत्येक मसाल्याचे तीन पॅक खरेदी केले आणि त्यापैकी एक पॅक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवला.तपासणीसाठी पाठवलेल्या मसाल्यांमध्ये एव्हरेस्ट गरम मसाला, किचन किंग मसाला, काश्मिरी लाल मिरची पावडर आणि मीट मसाला यांचा समावेश होता. या चाचणीचा उद्देश हे मसाले भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) यांनी ठरवलेल्या सुरक्षित मर्यादांचे पालन करतात का हे तपासणे हा होता..लॅबच्या अहवालानुसार काही नमुन्यांमध्ये कीटकनाशकांचे प्रमाण जास्त असल्याचे आणि काही नमुन्यांमध्ये जिवाणूंची उपस्थिती असल्याचे आढळले. विशेषतः 'एंटरबॅक्टेरिएसी' नावाच्या जिवाणूंच्या कुटुंबातील बॅक्टेरियाचे प्रमाण काही नमुन्यांमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे सांगण्यात आले. एव्हरेस्ट मसाले भारतातील अनेक घरांमध्ये रोजच्या स्वयंपाकात वापरले जात असल्यामुळे ही माहिती समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली.व्हिडिओतील माहितीनुसार, एव्हरेस्ट गरम मसाल्यात अॅसेटामिप्रिड आणि अॅझॉक्सिस्ट्रोबिन ही दोन कीटकनाशके निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, एंटरबॅक्टेरिएसी या जिवाणूंचे प्रमाणही अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..एव्हरेस्ट किचन किंग मसाल्यामध्ये एंटरबॅक्टेरिएसी जिवाणूंचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले आहे. तसेच, थायमेथॉक्साम, कार्बेन्डाझिम/बेनोंमिल आणि कार्बेन्डाझिम ही तीन कीटकनाशके सुरक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले गेले आहे.एव्हरेस्ट काश्मिरी लाल मिरची पावडरमध्ये कीटकनाशकांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त नाही आढळले, परंतु या नमुन्यात एंटरबॅक्टेरिएसी जिवाणूंची उपस्थिती अधिक असल्याचे आढळले.एव्हरेस्ट मीट मसाल्याच्या नमुन्यात इथिऑन, टेबुकोनाझोल, अॅझॉक्सिस्ट्रोबिन आणि फ्ल्यूपायराम ही काही कीटकनाशके जास्त प्रमाणात असल्याचा दावा करण्यात आला. याशिवाय या मसाल्यामध्येही जिवाणूंचे प्रमाण वाढलेले असल्याचे सांगण्यात आले..एंटरबॅक्टेरिएसी जिवाणू नेमके काय आहेत?आरोग्य तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, एंटरबॅक्टेरिएसी हे जिवाणूंचे मोठे कुटुंब आहे. या गटात ई. कोलाई आणि साल्मोनेला यांसारखे काही जिवाणू समाविष्ट आहेत. हे जिवाणू अन्नात आढळल्यास अन्न दूषित होण्याची शक्यता असते.अशा जिवाणूंमुळे पोटदुखी, जुलाब, उलट्या, पोटात मुरडा येणे किंवा फूड पॉइझनिंगसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि ज्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी आहे अशा लोकांमध्ये याचा परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकतो..तज्ज्ञांचं मत काय?तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार मसाल्यांमध्ये जिवाणू आढळण्याची काही कारणे असू शकतात. उदाहरणार्थ, कच्चा माल नीट स्वच्छ न करणेमसाले योग्य प्रकारे वाळवले न जाणेप्रक्रिया करताना स्वच्छतेची योग्य काळजी न घेणेपॅकिंगदरम्यान स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन न होणे.कीटकनाशकांचे प्रमाण जास्त असलेल्या अन्नपदार्थांचे दीर्घकाळ सेवन केल्यास शरीरावर हळूहळू परिणाम होऊ शकतो. अशा रसायनांचे अवशेष शरीरात साचल्यास यकृत, पचनसंस्था आणि मज्जासंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.