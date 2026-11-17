Understanding Epilepsy Seizures: एखाद्या व्यक्तीला अचानक बेशुद्ध होऊन जमिनीवर कोसळताना किंवा शरीराला झटके येताना पाहणे अत्यंत घाबरवणारे असते. वैद्यकीय भाषेत याला 'अपस्माराचा झटका' किंवा 'एपिलेप्टिक सीझर' (Epileptic Seizure) म्हटले जाते. अशा कठीण प्रसंगी आजूबाजूच्या लोकांनी स्वतःला शांत ठेवून योग्य प्रथमोपचार देणे अत्यंत गरजेचे असते. वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने केलेली मदत रुग्णाला कोणत्याही मोठ्या इजेपासून वाचवू शकते..अपस्माराचा झटका आल्यास नेमके काय करावे?सुरक्षितपणे जमिनीवर झोपवा: जर तुमच्या समोरच्या व्यक्तीला झटका आला असेल आणि ती कोसळण्याच्या स्थितीत असेल, तर तिला सावधगिरीने सावरून सुरक्षितपणे सपाट जमिनीवर झोपवा. या दरम्यान आसपास कोणतीही टोकदार, कठीण किंवा इजा पोहोचवू शकणारी वस्तू पडलेली नाही ना, याची खात्री करा.डोक्याखाली मऊ आधार द्या आणि कपडे सैल करा: रुग्णाला झोपवल्यानंतर त्याच्या मानेखाली किंवा डोक्याखाली मऊ कापड किंवा उशी ठेवा. तसेच, श्वास घेण्यास त्रास होऊ नये म्हणून गळ्याभोवतीचे कपडे सैल करा.एका कुशीवर झोपवा: शक्य असल्यास रुग्णाला एका बाजूला म्हणजेच कुशीवर (Recovery Position) झोपवण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे तोंडातील लाळ किंवा इतर द्रव श्वसननलिकेत जाण्याचा धोका टळतो.वेळेची नोंद ठेवा: झटका नेमका किती वेळ सुरू आहे, याची घड्याळात वेळ पाहून नोंद ठेवा आणि रुग्ण पूर्णपणे शुद्धीवर येईपर्यंत त्याच्यासोबतच थांबा..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .गैरसमज आणि टाळावयाच्या सामान्य चुकाअनेकदा अज्ञानापोटी लोक रुग्णाला मदत करण्याऐवजी अशा काही चुका करतात, ज्यामुळे रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो-तोंडात काहीही घालू नका: झटका येत असताना रुग्ण स्वतःची जीभ गिळतो, हा केवळ एक मोठा गैरसमज आहे. त्यामुळे रुग्णाच्या तोंडात बोट, चमचा, कापडाचा बोळा किंवा कोणतीही वस्तू घालण्याचा प्रयत्न अजिबात करू नका. यामुळे रुग्णाचे दात किंवा जबडा तुटू शकतो.झटके जबरदस्तीने थांबवू नका: रुग्णाचे हात-पाय दाबून धरण्याचा किंवा झटके जबरदस्तीने रोखण्याचा प्रयत्न करू नका..तात्काळ वैद्यकीय मदतीची (Medical Emergency) गरज कधी भासते?खालीलपैकी कोणतीही परिस्थिती उद्भवल्यास क्षणाचाही विलंब न करता रुग्णाला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करावे-जर अपस्माराचा झटका ५ मिनिटांपेक्षा जास्त काळ सुरू राहिला.रुग्ण शुद्धीवर न येता त्याला एकामागून एक पुन्हा झटके येत असतील.झटका थांबल्यानंतर रुग्णाला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल.खाली कोसळल्यामुळे रुग्णाला गंभीर दुखापत झाली असेल किंवा संबंधित व्यक्तीला आयुष्यात पहिल्यांदाच असा झटका आला असेल..न्यूरोसर्जनचा सल्ला कधी घ्यावा?तज्ज्ञ न्यूरोसर्जन रुग्णाची सखोल तपासणी करून नेमका कोणत्या प्रकारचा झटका आला आहे, याचे अचूक निदान करू शकतात. उपचारादरम्यान ब्रेन स्कॅन (MRI/CT Scan), ईईजी (EEG) आणि योग्य औषधांची मदत घेतली जाते. तज्ज्ञांच्या मते, जर नियमित औषधोपचार घेऊनही अपस्माराचे झटके नियंत्रणात येत नसतील आणि मेंदूच्या नेमक्या कोणत्या भागामुळे हा त्रास होत आहे हे स्पष्ट झाले असेल, तर रुग्ण अशा परिस्थितीत शस्त्रक्रियेचा (Surgery) पर्याय देखील निवडू शकतो..Why Eyes Twitch: डोळा सारखा फडकतोय ? समजू नका सामान्य; शरीरात असू शकते या घटकाची कमतरता!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.