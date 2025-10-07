इस्ट्रोजन डॉमिनन्स : आधुनिक महिलांचा नवा संघर्ष

- डॉ. मृदुल देशपांडे, MBBS, फंक्शनल मेडिसिन नूट्रिशनिस्टआजच्या काळातील अनेक स्त्रिया, वय २५ असो की ४५, एकाच तक्रारी सांगतात : थकवा, चिडचिड, वजन वाढ, मूड स्विंग्ज, केस गळणं, किंवा पाळीतील अनियमितता. बऱ्याच वेळा या सर्व लक्षणांमागे एकच मूळ कारण असतं, इस्ट्रोजन डॉमिनन्स. Functional Medicine च्या दृष्टीने हे फक्त हार्मोनल असंतुलन नाही, तर संपूर्ण जीवनशैलीतील विसंगतीचं प्रतिबिंब आहे..इस्ट्रोजेन म्हणजे काय?इस्ट्रोजेन हा महिलांमधील प्रमुख हार्मोन असून, तो मासिक पाळीचं चक्र, हाडांचं आरोग्य, त्वचेची लवचिकता, मन:स्थिती आणि प्रजनन या सर्वांवर नियंत्रण ठेवतो. परंतु जेव्हा इस्ट्रोजेनचं प्रमाण शरीरात अनुपाताबाहेर वाढतं किंवा प्रोजेस्टेरोनसारखे संतुलक हार्मोन्स कमी होतात, तेव्हा निर्माण होतं ते इस्ट्रोजेन डॉमिनन्स..इस्ट्रोजन डॉमिनन्स का होतं?Functional Medicine मध्ये याचं मूळ शोधताना केवळ हार्मोन्सकडे नाही तर लिव्हर, आतडी, तणाव, झोप, आणि बाह्य रसायनांच्या संपर्काकडे लक्ष दिलं जातं..मुख्य कारणं :1) तणाव (Chronic Stress) : सततचा तणाव कॉर्टिसोल वाढवतो, ज्यामुळे प्रोजेस्टेरोन कमी होतो आणि इस्ट्रोजनचा प्रभाव वाढतो.2) लिव्हर डिटॉक्स कमी होणे : लिव्हर इस्ट्रोजनचा अपघटन (metabolism) करते. लिव्हर थकलेलं असेल (फॅटी लिव्हर, अल्कोहोल, औषधं), तर इस्ट्रोजेन पुन्हा रक्तात परत जातं.3) गट हेल्थ बिघाड : आतड्यातील मायक्रोबायोम (estrobolome) इस्ट्रोजनच्या पुनर्वापरावर परिणाम करतो (affects estrogen recycling)4) झेनोइस्ट्रोजेन्स (Xenoestrogens) : प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, कीटकनाशके यामधील रसायनं शरीरात इस्ट्रोजेनसारखी कृती करतात.5) जास्त बॉडी फॅट : चरबीच्या पेशींमध्ये इस्ट्रोजेन तयार होतो, त्यामुळे वजन वाढल्यास हार्मोनल असंतुलन वाढतं..लक्षणंवजन वाढ, विशेषतः कंबरेभोवती मूड स्विंग्ज, चिडचिड, चिंता पाळीतील वेदना किंवा अनियमितता स्तनांमध्ये जडपणा किंवा tenderness केस गळणे, त्वचेवर pigmentation थकवा, झोप न लागणंफंक्शनल मेडिसिनचा दृष्टिकोनफंक्शनल मेडिसिनमध्ये उपचाराचा उद्देश इस्ट्रोजन कमी करणे नसून त्याचं नैसर्गिक मेटाबॉलिझम सुधारणं आणि शरीराला संतुलित स्थितीत आणणे हा असतो..मुख्य गोष्टी :1) लिव्हर सपोर्ट करा : हिरव्या भाज्या, बीट, लसूण, आणि सल्फरयुक्त पदार्थ (उदा. कांदा) लिव्हर डिटॉक्स वाढवतात.2) गट हीलिंग : प्रीबायोटिक्स, फायबर, आणि पचन सुधारून मेटाबॉलिक बायप्रॉडक्ट्स योग्यरित्या बाहेर जाण्यास मदत होते.3) प्लास्टिक व केमिकल्स टाळा : BPA-फ्री बाटल्या, नैसर्गिक स्किनकेअर वापरा.4) स्ट्रेस मॅनेजमेंट : ध्यान, योग, झोप, आणि श्वसन तंत्र.5) फॅट बॅलन्स करा : अवोकाडो, ऑलिव्ह ऑइल, जवस बिया सारखे हेल्दी फॅट्स हार्मोन्ससाठी आवश्यक आहेत.6) व्यायाम : अति कार्डिओऐवजी स्ट्रेंथ ट्रेनिंगवर भर द्या..इस्ट्रोजन डॉमिनन्स हा ‘हार्मोन प्रॉब्लेम’ नाही, तर जीवनशैलीचा असमतोल आहे. शरीराचा संदेश समजून घेतल्यास आणि फंक्शनल मेडिसनच्या पद्धतीनं मूळ कारणावर काम केल्यास हार्मोन्स स्वतःच संतुलित होतात. कायम लक्षात ठेवा, ‘हार्मोन्समुळेच सर्व मेटाबॉलिक आरोग्य आहे, म्हणूनच त्यांना संतुलित ठेवणं गरजेचं आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.