आरोग्य अनंतकाळचे

दहा दिवसाच्या गणेशोत्सवाची परिसीमा गाठणारा दिवस म्हणजे उद्याचा अनंतचतुर्दशी किंवा अनंतकुंडलिनी हा दिवस. स्थिरता हा पृथ्वीतत्त्वाचा गुण असला तरी त्याला जलतत्त्वाची जोड मिळाली तर ती अजून पक्की होते. मातीमध्ये पाणी मिसळले की तयार होणाऱ्या गोळ्यापासून मूर्ती बनते, हवा तो आकार साकारता येतो. पृथ्वी-जलाच्या संयोगातून मिळणारी दृढताही अधिक असते..जल हे जीवन असल्याने पृथ्वीला जीवनाचा अनुभव जलाच्या संयोगानंतरच येतो. पावसाच्या सरीनंतर तापलेली, कोरडी धरतीही हिरवीगार होते, हे आपण पाहतो. थोडक्यात सजीवतेचा अनुभव येण्यासाठी पृथ्वीतत्त्वाला जलतत्त्वाचा आधार घ्यावा लागतोच. याचेच प्रतीक म्हणून दहा दिवस पृथ्वीतत्त्वाची देवता म्हणून प्रतिष्ठापना झालेली पार्थिव गणपतीची मूर्ती अनंतचतुर्दशीच्या दिवशी जलतत्त्वात विसर्जित करण्याची पद्धत आहे..सुख देणारा, दुःख दूर करणारा, यश-सिद्धी, कीर्ती देणारा, मंगलतेची साक्षात मूर्ती असणारा श्रीगणेश सर्वांचे आराध्य दैवत असते. शरीरातील पृथ्वीतत्त्वावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मूलाधार चक्राची ही देवता होय. पृथ्वीतत्त्वाचे स्थिरता, दृढता आणि शक्ती हे गुण आरोग्यासाठी सुद्धा आवश्यक असतात. शरीरावयव स्थिर राहावेत, दृढ असावेत, आपापले काम योग्य प्रकारे करण्यास समर्थ असावेत यासाठी पृथ्वीतत्त्व संतुलित असावे लागते..पार्थिव गणपतीची पूजा करत असताना त्यात प्राणशक्तीचे आवाहन केले की ती शक्ती त्या ठिकाणी अधिष्ठित होते. ही शक्ती इंद्रियगोचर नसली तरी ती कार्यान्वित होते, कार्य करते व तिच्यामुळे कार्य झाले की शक्ती तेथे असल्याचे लक्षात येते. एखाद्या बॉम्बमध्ये असलेली शक्ती जशी विस्फोट होऊन एका क्षणात संपून जाते तशी ही शक्ती नसते.ही परमात्मशक्ती आवश्यकतेनुसार कार्यान्वित होते आणि ती सतत राहते. म्हणून मूलाधार चक्राच्या ठिकाणी वेटोळे घालून बसलेली, सर्पाकृती असलेली ही शक्ती ‘कुंडलिनी’ नावाने ओळखली जाते. जड शरीराशी पूर्णपणे अनुसंधान झाले, नाते जुळले की ती स्वतःचे मार्गक्रमण सुरू करून ती जेथे येते त्या चक्राला ‘स्वाधिष्ठान चक्र’ असे म्हटले जाते..जसे एखादी पार्थिव मूर्ती देवतेची असली तरी ती एक केवळ मूर्ती म्हणूनच ओळखली जाते किंवा पुतळा एखाद्या नेत्याचा असला तर तो एक पुतळा म्हणूनच ओळखला जातो. म्हणजे ती मूर्ती वा तो पुतळा इंद्रियगम्य असतो एवढेच. परंतु त्यात प्राणशक्तीही नसते व त्याचे व्यक्तिमत्त्व प्रकट होत नाही तोपर्यंत त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.प्राणप्रतिष्ठा करून दहा दिवसाच्या पूर्ण तपश्र्चर्येनंतर व उपासनेनंतर पार्थिवात ‘स्व’ जेथे प्रकट होतो ते हे स्वाधिष्ठान चक्र. पंचमहाभूतांपैकी पृथ्वीतत्त्व ज्यात पार्थिवतत्त्वाचे आधिक्य असते व त्यावर जलतत्त्वाचा म्हणजे जीवनाचा संस्कार झाला की ते व्यक्तिमत्त्व स्वाधिष्ठान चक्रात प्रकट होते म्हणून त्याला स्व-अधिष्ठान - स्वाधिष्ठान चक्र असेही म्हटले जाते..या स्वाधिष्ठान चक्रात कुंडलिनीचा प्रवेश होण्याचा दिवस तो अनंतचतुर्दशी. या ठिकाणी जीवनशक्तीचा प्रवेश जडामध्ये होऊन जीवन फुलण्याचा मार्ग मोकळा होतो. श्रीमद्भगवतगीतेत भगवंतांनी म्हटले आहे ‘नागानां अनन्तश्र्चास्मि’. महाविष्णू भगवान शेषशायी म्हणजेच या अनंतावर क्षीरसागरामध्ये पहुडलेले असतात. त्यांचे त्या ठिकाणी स्थान असते.शेष म्हणजे सर्वांत शेवटी जे उरते ते म्हणजेच कधीही न संपणारे, इंग्रजीत ज्याला इन्फिनेट म्हणतात ते म्हणजे शेषनागाचे दुसरे नाव अनंत. अनंत नाग वेटोळे करून बसलेला आहे व त्यावर विष्णू पहुडलेले आहेत म्हणजे वास्तव्यास आहेत. वेटोळे केलेल्या सर्पाची कल्पना केलेली कुंडलिनी शक्ती कुंडामध्ये स्थित असते व त्या ठिकाणाहून ती सर्व कार्य करते..तिच्या अस्तित्वामुळेच सर्व कार्य घडतात म्हणजेच सर्व कार्यासाठी लागणारी शक्ती कुंडलिनीमधूनच प्रसारित झालेली असते. तसेच परमात्मा, परमशक्ती व परमसंकल्पना असलेले भगवान विष्णू शेषशायी वेटोळे घातलेल्या अनंत नागावर वास्तव्य करून सर्व जगाचा व्यवहार चालवतात.बऱ्याच वेळा काही व्यक्तींना अशी शंका येताना दिसते की या सर्व कथा किंवा उपासना ह्यांचा व आरोग्याचा वा सुखी होण्याचा संबंध कसा लावणार? पण त्यासाठी सध्या आधुनिक विज्ञानाने शोधलेल्या काही सिद्धांताकडे पाहून चिंतन व अधिक संशोधन करण्याची प्रेरणा एखाद्याला मिळू शकेल हा उद्देश..फक्त गुणसूत्र आयुष्य ठरवते असे अगदी अलीकडेपर्यंत म्हटले जात असे, परंतु बाह्य वातावरणाचा, ग्रह-तारे-नक्षत्रांचा व संस्कारांचा परिणाम गुणसूत्रांच्या संकल्पनेवर मात करून माणसाचे आयुष्य बदलू शकते हे क्वांटम फिजिक्सच्या स्वीकारानंतर सिद्ध झालेले आहे.माणसाचे स्व हे ज्या गुणसूत्रातून आले त्यावर आधारित बऱ्याचशा गोष्टी आयुष्यात होत राहतात. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या वाडवडिलांकडून, कुटुंबाकडून आलेल्या गुणसूत्रांच्या एकूणच संकल्पनेप्रमाणे जीवनातील काही गोष्टी अनुभवाला येतात ते हे स्वाधिष्ठान चक्राचे स्थान. प्रत्येक माणसाला स्वतःचा पुरुषार्थ सिद्ध करून जुनी कर्मबंधने झुगारून सुख, शांती व आनंद हवा असतो..तेव्हा स्वाधिष्ठान चक्राच्या ठिकाणी दोष दूर करून आपल्याला जीवन सुखी करण्यासाठी फायद्याचे तेवढे घेता यावे या योजनेतूनच तयार करण्यात आलेली अनंतचतुर्दशीची व पितृपक्षाची उपासना. अर्थात ज्या वाडवडिलांकडून गुणसूत्रांवर संस्कार झालेले असतात त्यांच्या काही आशा-आकांक्षा व्यक्तीमार्फत नक्कीच पुऱ्या व्हाव्यात असे वाडवडिलांना वाटले तर त्यात नवल नाही.म्हणून त्यांच्या स्मरणार्थ, त्यांची आठवण काढून त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्याचे त्यांना वचन देऊन गुणसूत्रांच्या बंधनातून सुटण्यासाठी ग्रहचिकित्सेत सुचविलेल्या इलाजापैकी पितृपक्षातील श्राद्धकर्म वगैरे उपचार सुचविलेले दिसतात. तसेच नाती-गोती या संबंधातील ताण, वितुष्ट या गोष्टी 'हे हवे, ते हवे' 'घेण्याच्या' अपेक्षेमुळे निर्माण होतात. देण्याच्या सवयीमुळे नातेसंबंधच नव्हे तर सर्वच नाती-गोती दृढ होतात व प्रेम वाढते..एखादे मूल गोड दिसते आहे, गोड हसते, डोळे मोठे आहेत, हनुवटी छान आहे, हाताची बोटे लांबसडक आहेत वगैरे स्तुती करत असताना सर्वसाधारणपणे त्यांच्या शरीराचेच वर्णन केलेले असते. त्या शरीरभावातून बाहेर येऊन प्राणशक्ती व जीवन जगण्यासाठी लागणारी ऊर्मी व स्फूर्ती ह्यांचा उगम ज्यावेळी होतो तेव्हा आपण असे म्हणतो की पार्थिव मूर्तीचे विसर्जन झाले व एका विशिष्ट शक्तीचा उदय झाला ज्यामुळे कीर्तीचा सुगंध सर्वदूर पसरू शकतो.परंतु हा नुसता स्व-बोधच न राहता ज्यावेळी त्याचा अहं-बोध होऊ शकतो हा धोकाही याच ठिकाणी लक्षात घेणे आवश्यक असते. म्हणून अविचाराने, योजनेशिवाय होणाऱ्या शक्तीच्या वापराने किंवा वासना तसेच मागच्या जन्मात मिळविलेल्या सवयी किंवा अपुऱ्या योजना ह्यांच्या विळख्यात न सापडता स्वतंत्रपणे मार्गक्रमण करता येण्याच्या हेतूने पुढे येणाऱ्या पितृपक्षात घ्यावयाची काळजी घेणे आवश्यक आहे हाही संदेश या ठिकाणी मिळतो..कुंडलिनीला नागिणीची उपमा देण्यात मोठे चातुर्य दाखविलेले दिसते तसेच भारतीय ऋषीमुनींची समज, कल्पकता व मनुष्यमात्राला मुखी करण्याची जिद्दही दिसून येते. गुणसूत्रांच्या कार्यसंकल्पनेखाली राहून नशिबाला दोष देत राहण्यापेक्षा स्व-कर्तृत्वावर, स्व-कार्यावर, स्व-शक्तीवर विश्र्वास ठेवून धडाडीने पुढे जाण्याचा मार्ग आश्र्विन प्रतिपदेच्या शक्तिउपासनेनंतरच मोकळा होतो.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित.) 