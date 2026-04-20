Delayed Speech Development in Toddlers: 'डिजिटल स्क्रीन' नको, संवाद हवा! मोबाइलमुळे मुलांना बोलण्यासाठी होतोय उशीर

How Mobile Exposure Affects Kids' Speech Growth: आजच्या डिजिटल युगात मोबाइल आणि स्क्रीन मुलांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. मात्र, सहा महिने ते दोन वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी हा 'स्क्रीन टाइम' घोक्याची घंटा ठरत आहे. नुकत्याच झालेल्या संशोधनानुसार, मोबाइलच्या अनिर्बंध वापरामुळे लहान मुलांच्या बोलण्यावर आणि भाषा विकासावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे..बालपणात मुलांचा मेंदू हा मानवी संवादातून विकसित होतो. डोळ्यांचा संपर्क, चेहऱ्यावरील हावभाव आणि प्रत्यक्ष संभाषण यामुळे मुले भाषा शिकतात. मात्र, जेव्हा ही जागा 'डिजिटल स्क्रीन' घेते, तेव्हा मुलाला आवश्यक भाषिक ज्ञान मिळत नाही. ५० हून अधिक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांतून असे सिद्ध झाले आहे की, पालकांच्या अनुपस्थितीत तासन् तास मोबाइल पाहणाऱ्या मुलांमध्ये बोलण्यास उशीर होण्याचे प्रमाण अधिक आहे..मोबाइल पाहणे चिंतेचा विषयस्पीच लँग्वेज थेरपिस्ट दीपाली माहेश्वरी यांच्या मते, बालकांमधील भाषेचा विकास हा परस्पर संवादातून होतो. मूल आणि पालक यांच्यातील दुतर्फा संवाद आवश्यक आहे. मात्र, जेव्हा 'स्क्रीन टाइम' हा बोलणे, गोष्टी सांगणे अशा पारंपरिक संवादाची जागा घेतो, तेव्हा मुलाला आवश्यक भाषिक ज्ञान मिळत नाही. पालकांसोबत स्क्रीन पाहण्याने, परस्पर संवादामुळे काही धोके कमी होऊ शकतात. मात्र, दीर्घकाळ आणि पालकांच्या देखरेखीशिवाय स्क्रीन विशेषतः मोबाइल पाहणे हा चिंतेचा विषय ठरत आहे..काय काळजी घ्याल?शक्यतो दोन वर्षांखालील मुलांनी स्क्रीनचा वापर टाळावामुलांचे स्क्रीन पाहणे पूर्णपणे बंद न करता मर्यादित व वापर सजगपणे करालहान वयात मानवी संवादाला पर्याय नसल्याने स्क्रीनमुळे संवाद थांबणार नाही, याची काळजी घ्याबालकांच्या भाषा विकासासाठी निरोगी संवाद साधने, तसेच बोलणे गरजेचेरडणाऱ्या मुलाला शांत करण्यासाठी स्क्रीन देण्याची सवय टाळा.