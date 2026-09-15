जीवनमान-जीवनभान : व्यायामाने जपूया मानसिक आरोग्य

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपी ‘‘आज खूप ताण आहे... काहीच करण्याची इच्छा होत नाही... सतत थकल्यासारखे वाटते...’’ अशी वाक्ये आपल्या आजूबाजूला तुम्ही ऐकली आहेत का? निराश मनःस्थितीत हालचाल करायची इच्छा न होणे किंवा खूप मानसिक तणावात जरा व्यायाम केला, की उत्साही आणि तणावमुक्त वाटणे हे शरीर आणि मनाचा अतूट संबंध आहे हेच दर्शवतात. सततची धावपळीची जीवनशैली, वाढलेला स्क्रीनटाईम, अपुरी झोप, कमी झालेला सामाजिक संपर्क यामुळे होणाऱ्या चिंता, अस्वस्थता यांच्या तीव्रतेत शारीरिक हालचालींच्या अभावाची भर पडते. जीवनमानाच्या गुणवत्तेच्या संकल्पनेप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीसाठी मानसिक आरोग्य हा पैलू शारीरिक आरोग्याइतकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ही गुणवत्ता राखताना मनाकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही..मानसिक आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी आपल्याला आनंद देणाऱ्या गोष्टींसाठीही वेळ द्यायला हवा. संगीत ऐकणे, नृत्य करणे, बागकाम, चित्रकला, वाचन, स्वयंपाक, प्रवास किंवा एखादा खेळ - प्रत्येकाचा आनंद देणारा छंद वेगळा असतो. काही छंद हे आत्मानंदाबरोबरच शारीरिक आरोग्याचे फायदेही देतात. असे म्हणतात, की आपला एक छंद असा असावा - ज्याने मानसिक आनंद मिळतो, दुसरा ज्याने शारीरिक आरोग्य सुधारते आणि तिसरा ज्याने आर्थिक फायदे होतात. मित्रांसोबत चालणे, समूहामध्ये योग करणे, नृत्याचा वर्ग घेणे किंवा खेळ खेळणे यासारख्या व्यायामांमध्ये शारीरिक हालचालींसोबतच सामाजिक संपर्क वाढतो..आज अनेक व्यक्ती डिजिटल जगात सतत जोडलेल्या असूनही प्रत्यक्ष सामाजिकदृष्ट्या एकट्या पडत आहेत. अशा वेळी सामूहिक शारीरिक उपक्रम मनाला आधार देऊ शकतात.स्ट्रेस रिलीफ साधण्यामध्ये श्वसनप्रकारांची मदत होते. बॉक्स ब्रीदिंग किंवा पर्स्ड लिप ब्रीदिंगसारख्या व्यायामाने श्वसनाची लय साधते आणि ताण कमी होतो. शवासनासारख्या क्रियेमध्ये शरीराचे स्नायू आखडून घेऊन शिथिल केले जातात. यात स्नायूंमधील तणावाबरोबरच मानसिक तणावही कमी होतो. स्ट्रेस मॅनेजमेंटमध्ये समुपदेशनाइतकेच शारीरिक व्यायामाला महत्त्व आहे. ताण आला की आपण अनेकदा शांत बसण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, काही वेळा शरीराला योग्य हालचाल देणे अधिक उपयुक्त ठरू शकते..आपण जेव्हा तीस मिनिटे एरोबिक व्यायाम करतो तेव्हा रक्ताभिसरण वाढते. त्याबरोबर रक्तात आणि मेंदूत उत्साहवर्धक संप्रेरके (डोपामिन) स्रवतात. ही संप्रेरके आनंदी मनःस्थितीशी निगडीत असतात. नियमित शारीरिक हालचालीमुळे हृदय, फुफ्फुसे आणि स्नायू सक्षम होतात. हे आपल्याला माहिती आहे. मात्र, त्याच वेळी मेंदूतील मूड, ताण आणि भावनिक स्वास्थ्याशी संबंधित प्रक्रियांवरही सकारात्मक परिणाम होतो. म्हणूनच व्यायाम केल्यानंतर आपल्याला अधिक प्रसन्न, हलके आणि उत्साही वाटते. त्याचबरोबर व्यायामामुळे ‘मी काहीतरी केले’, ‘मला हे जमले’ अशी सकारात्मक भावना निर्माण होते. ही भावना मिळणारा आनंद आणि आत्मविश्वास वाढवते..एका संशोधनाप्रमाणे रोज व्यायाम करणाऱ्या व्यक्तींचा IQ हा व्यायाम न करणाऱ्यांपेक्षा अधिक असतो. अनेक प्रबंधांच्या निष्कर्षाप्रमाणे एरोबिक व्यायामाने (चालणे, धावणे, पोहणे, एखादा मैदानी खेळ) मेमरी वाढते, नैराश्य कमी होते. हा सकारात्मक बदल फक्त निरोगी व्यक्तींमध्येच नाही तर डिमेंशियाच्या रुग्णांमध्येही दिसून आला आहे..नैराश्य किंवा चिंतेची लक्षणे असताना व्यक्तीची शारीरिक हालचाल अनेकदा कमी होते. घराबाहेर जाण्याची इच्छा होत नाही, छंद कमी होतात आणि दैनंदिन कामेही कठीण वाटू लागतात..यातून एक दुष्टचक्र तयार होऊ शकते -नैराश्य/चिंता हालचाल कमी शारीरिक क्षमता कमी थकवा वाढतो आत्मविश्वास कमी पुन्हा हालचाल कमी.योग्य प्रकारचा व्यायाम या चक्रातील एक महत्त्वाचा दुवा बदलू शकतो. व्यायामामुळे मानसिक आरोग्याच्या काही लक्षणांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, गंभीर नैराश्य, तीव्र चिंता किंवा इतर मानसिक आजारांमध्ये व्यायाम हा उपचाराचा पर्याय नसून उपचारासोबतचा महत्त्वाचा घटक आहे. अशा वेळी मानसोपचारतज्ज्ञ आणि फिजिओथेरपिस्ट एकत्रपणे उपचारपद्धती ठरवू शकतात..मानसिक आरोग्यासाठी व्यायाम सुरू करण्यासाठी सोमवारची, नवीन महिन्याची किंवा नवीन वर्षाची वाट पाहण्याची गरज नाही. म्हणून सुरुवात आजपासूनच करा. आज फक्त काही मिनिटे चालायला सुरुवात करा. उद्या थोडे अधिक चालूया..शेवटी, मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी प्रत्येक वेळी मोठे बदल करण्याची गरज नसते. कधी कधी एक छोटी सुरुवात पुरेशी असते. आरोग्य म्हणजे केवळ आजार नसणे नव्हे - शरीराने सक्षम, मनाने प्रसन्न आणि आयुष्यात सक्रिय राहणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शारीरिक आरोग्याला मानसिक आणि सामाजिक आरोग्याची जोड असल्यास जीवनमानाचा दर्जा (Quality of Life) तितकाच उच्च असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.