Extrapulmonary Tuberculosis: फुफ्फुसांव्यतिरिक्त इतर अवयवांचा क्षयरोग: एक्स्ट्रापल्मनरी टीबी समजून घेऊया

-डॉ. आनंद विजय, असोसिएट डायरेक्टर, पल्मनरी मेडिसिन आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणेआज जागतिक क्षयरोग दिन . बहुतेकांना "क्षयरोग" (टीबी) हा शब्द ऐकल्यावर त्यांना सतत खोकला आणि ताप येणारा फुफ्फुसांचा आजार आठवतो. परंतु डॉक्टर सांगतात की टीबी फक्त फुफ्फुसांपुरता मर्यादित नसतो. अनेक रुग्णांमध्ये हा संसर्ग शरीरातील इतर अवयवांनाही होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या टीबीला एक्स्ट्रापल्मनरी ट्युबरक्युलोसिस (EPTB) असे म्हणतात..डॉ. आनंद विजय सांगतात, "क्षयरोग हा मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस या जीवाणूमुळे होतो. संक्रमित व्यक्ती खोकताना किंवा शिंकताना हवेतून हा जंतू पसरतो. काही रुग्णांमध्ये हा जीवाणू रक्तप्रवाह किंवा लसीका प्रणालीद्वारे शरीरातील इतर अवयवांपर्यंत पोहोचू शकतो." जागतिक स्तरावर सुमारे १५ ते २० टक्के रुग्ण फुफ्फुसांव्यतिरिक्त टीबीचे आढळतात. भारतात टीबी हा अजूनही मोठा सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रकारांबद्दल जागरूकता असणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यांची लक्षणे अनेकदा इतर सामान्य आजारांसारखी दिसू शकतात..लसीका ग्रंथींचा टीबी, एक सामान्य प्रकार :लसीका ग्रंथींचा टीबी हा एक्स्ट्रापल्मनरी टीबीचा सर्वात सामान्य प्रकार आहे. विशेषतः मानेतील ग्रंथींना हा संसर्ग होतो. रुग्णांना मानेत वेदनारहित सूज किंवा गाठ दिसू शकते. काही वेळा हलका ताप, थकवा किंवा वजन कमी होणे अशी लक्षणेही दिसतात. ही सूज हळूहळू वाढते आणि वेदना नसतात, त्यामुळे अनेकदा लोक डॉक्टरांकडे जायला उशिरा करतात..मेंदूचा टीबी गंभीर स्थिती :या प्रकारचा टीबी मेंदू आणि मेंदूभोवतीच्या आवरणालाही प्रभावित करू शकतो. यामुळे ट्युबरक्युलस मेनिंजायटिस हा गंभीर आजार होतो. हा विशेषतः लहान मुलांमध्ये आणि वृद्धांमध्ये अधिक धोकादायक असतो. याची लक्षणे म्हणजे सतत डोकेदुखी, ताप, उलट्या, गोंधळ, झोप येणे किंवा झटके येणे. गंभीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी लवकर निदान आणि तातडीने उपचार आवश्यक असतात.पोटातील टीबी :हा टीबी आतडी, पोटातील लसीका ग्रंथी किंवा पोटाच्या आतील आवरणालाही होऊ शकतो. यामध्ये सतत पोटदुखी, भूक न लागणे, वजन कमी होणे, ताप आणि जुलाब किंवा बद्धकोष्ठता अशी पचनसंस्थेशी संबंधित लक्षणे दिसतात. काही रुग्णांमध्ये पोट फुगणे किंवा आतड्यांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते..हाडे आणि मणक्यांचा टीबी :या टीबीमध्ये हाडे आणि सांधेही प्रभावित करू शकतात. सर्वाधिक वेळा हा मणक्यावर होतो, ज्याला स्पाइनल टीबी किंवा पॉट्स डिसीज म्हणतात. यामध्ये सतत पाठदुखी, कडकपणा आणि हालचालींमध्ये अडचण अशी लक्षणे दिसतात. उपचार न झाल्यास मणक्याची विकृती किंवा मज्जातंतूंवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे लवकर निदान महत्त्वाचे आहे.मूत्र व जननेंद्रियाचा टीबी :हा टीबी मूत्रपिंड, मूत्रमार्ग किंवा प्रजनन अवयवांनाही प्रभावित करू शकतो. यामध्ये लघवी करताना जळजळ, वारंवार लघवी लागणे, लघवीत रक्त येणे किंवा सतत मूत्रसंस्थेशी संबंधित त्रास अशी लक्षणे दिसू शकतात. ही लक्षणे सामान्य मूत्रसंक्रमणासारखी वाटू शकतात, त्यामुळे ती दीर्घकाळ टिकल्यास तपासणी करणे आवश्यक आहे..डोळ्यांचा आणि इतर अवयवांचा टीबी :काही रुग्णांमध्ये टीबी डोळ्यांनाही होऊ शकतो. यामुळे डोळे लाल होणे, वेदना, धूसर दिसणे किंवा प्रकाशाची संवेदनशीलता वाढणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. तसेच टीबी फुफ्फुसांच्या बाहेरील आवरणावर (प्ल्युरा) किंवा शरीरातील इतर अवयवांवरही परिणाम करू शकतो.कोणाला जास्त धोका असतो?ज्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी आहे अशा लोकांमध्ये एक्स्ट्रापल्मनरी टीबीचा धोका अधिक असतो. यामध्ये मधुमेह, कुपोषण, एचआयव्ही संसर्ग, दीर्घकालीन आजार किंवा दीर्घकाळ स्टेरॉइड औषधे घेणारे रुग्ण यांचा समावेश होतो. लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींनाही गंभीर प्रकारच्या टीबीचा धोका जास्त असतो..लवकर निदानाचे महत्त्व आणि सावधगिरी आवश्यकएक्स्ट्रापल्मनरी टीबीचे निदान करणे कधी कधी कठीण असते. कारण लक्षणे प्रभावित अवयवानुसार बदलतात. डॉक्टर इमेजिंग तपासण्या, प्रयोगशाळेतील चाचण्या, जीन एक्स्पर्टसारख्या मॉलिक्युलर टेस्ट आणि बायोप्सी यांच्या मदतीने निदान करतात.लवकर निदान आणि योग्य उपचार केल्यास टीबी पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. त्यासाठी अनेक महिने अँटी-ट्युबरक्युलोसिस औषधे घ्यावी लागतात. मानेत गाठ येणे, दीर्घकाळ ताप, वजन कमी होणे, तीव्र डोकेदुखी, पोटदुखी किंवा पाठदुखी, लघवीचे त्रास किंवा डोळ्यांचे विकार अशी लक्षणे दीर्घकाळ टिकल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.