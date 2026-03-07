उन्हाळ्यात वाढतो किडनीच्या आजारांचा धोका; 'ही' लक्षणे दुर्लक्ष करू नका!

Kidney Problems Increase During Summer : मार्चपासूनच तापमानाचा पारा वेगाने वाढू लागल्यामुळे देशातील बहुतांश भागांमध्ये आता उष्णतेच्या लाटा जाणवू लागल्या आहेत. आता पुढचे किमान तीन महिने तीव्र उन्हाळा असण्याचा अंदाज आहे. अशा कडक उन्हाळ्यात आरोग्याच्याही अनेक समस्या निर्माण होतात. डिहायड्रेशन आणि हिटस्ट्रोक याबद्दल तर अनेकांना माहीत असते. .मात्र गेल्या काही वर्षांत उन्हाळ्यात किडनीसंदर्भातील व्याधीही डोकं वर काढतात, असं निरीक्षण आहे. कडक उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याची कमतरता वाढल्यामुळे किडनीच्या विकारांचा धोका वाढतो. डॉक्टरांच्या मते, डिहायड्रेशनमुळे किडनी स्टोन, मूत्रमार्गाचे आजार आणि किडनी डॅमेजची शक्यता वाढू शकते..उन्हाळ्यात किडनीचे विकार का वाढतात?किडनी हा आपल्या शरीरातील एक अत्यंत महत्त्वाचा अवयव आहे. पुरेसे पाणी पिणे आणि रक्त पुरवठाही व्यवस्थित असणे हे सुदृढ किडनीसाठी गरजेचे असते. पण उष्णतेची लाट तीव्र असेल तर नेमक्या याच दोन घटकांवर त्याचा परिणाम होतो.तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त झाले आणि हवेतील आर्द्रता (humidity) वाढली तर शरीरातील पाण्याचे प्रमाण झपाट्याने कमी होते. त्यामुळेच उन्हाळ्यात पुरेसे पाणी पिणे महत्त्वाचे असल्याचे डॉक्टर सांगत असतात..डिहायड्रेशनमुळे किडनीला कसा धोका होतो?अशा हवामानात शरीरात पुरेसे पाणी नसेल, तर रक्तदाबावरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे किडनीला होणारा रक्तपुरवठा कमी झाल्यास आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होतात. ही अशीच परिस्थिती कायम राहिली आणि पुरेसे पाणी न मिळाल्यास किडनीला धोकाही संभवतो..यावर उपचार आहेत का?सुदैवाने उष्णतेच्या लाटेमुळे उद्भवणाऱ्या किडनीच्या बहुतांश समस्यांवर वेळेत प्राथमिक उपचार करता येणे शक्य असते. मात्र अशा समस्या वारंवार उद्भवल्यास किडनीवर त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो..कुणावर होतो सर्वाधिक परिणाम?अलीकडच्या काळात राजस्थान, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमधील काही भागांत उष्णतेच्या तीव्र लाटा येत असल्याचा अनुभव आहे. अशा वेळी शेतमजूर, बांधकाम क्षेत्रातील मजूर, वाहतूक पोलिस, रस्त्यांवर विक्री करणारे यांना अशा किडनीच्या विकाराचा जास्त धोका असतो..किडनी फेल्युअरचा धोका टाळण्यासाठी बाबा रामदेव यांनी सांगितले रामबाण तोडगे! .या विकारांची लक्षणे काय?उष्णतेच्या लाटेमध्ये उद्भवणाऱ्या किडनीच्या समस्या वेळीच ओळखल्या तर त्यावर उपाय करता येऊ शकतो. मूत्रविसर्जनास होणारा त्रास, सतत घशाला कोरड पडणे, दमछाक होणे, स्नायू आखडणे अशी काही लक्षणे असल्यास तातडीने त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे..किडनी निकामी होण्यापूर्वी शरीर देते ‘हे’ गंभीर संकेत; वेळीच ओळखा लक्षणे.उन्हाळ्यात किडनीचे संरक्षण कसे करावे?दिवसभरात शरीरात पाण्याचे प्रमाण पुरेसे असेल, याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. विशेषत: खूप घाम येत असेल तर हे अत्यंत गरजेचे आहे. ज्या भागांमध्ये उष्णतेची लाट असेल तिथे शक्यतो दुपारच्या वेळी उन्हात जाणे टाळावे. उन्हात काम करणे आवश्यक असेल तर ठराविक कालावधीनंतर सावलीमध्ये विश्रांती घ्यायला हवी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.