आरोग्य

उन्हाळ्यात वाढतो किडनीच्या आजारांचा धोका; 'ही' लक्षणे दुर्लक्ष करू नका!

Extreme Summer Heat Can Damage Kidneys : कडक उन्हाळ्यात किडनीच्या आजारांचा धोका वाढू शकतो, त्यामुळे योग्य काळजी कशी घ्यावी याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
Extreme Summer Heat Increase Kidney Problems

Extreme Summer Heat Increase Kidney Problems

Sakal

Aarti Badade
Updated on

Kidney Problems Increase During Summer : मार्चपासूनच तापमानाचा पारा वेगाने वाढू लागल्यामुळे देशातील बहुतांश भागांमध्ये आता उष्णतेच्या लाटा जाणवू लागल्या आहेत. आता पुढचे किमान तीन महिने तीव्र उन्हाळा असण्याचा अंदाज आहे. अशा कडक उन्हाळ्यात आरोग्याच्याही अनेक समस्या निर्माण होतात. डिहायड्रेशन आणि हिटस्ट्रोक याबद्दल तर अनेकांना माहीत असते.

Loading content, please wait...
summer
Kidney
Summer Diet
Summer Care
Diet
Kidney Failure
Kidney health symptoms
Kidney Stone

Related Stories

No stories found.