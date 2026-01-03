Chandrayaan 3 Conjunctivitis : चांद्रयान-३ मुळे डोळे येतात? पिंक आय साथ पसरली; तज्ञ काय सांगतात..जाणून घ्या सत्य

सध्या एक बातमी वाऱ्यासारखी पसरत आहे. चांद्रयान-३ मुळे 'आय फ्लू' किंवा डोळे येण्याची साथ पसरत असल्याचा दावा केला जात आहे. आरोग्य तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिक पुराव्यांनुसार या दाव्याचे सत्य आहे जाणून घेऊया सविस्तर...सत्य काय आहे?डोळे येण्याची साथ (Conjunctivitis) ही 'अॅडिनो व्हायरस' (Adenovirus) किंवा बॅक्टेरियामुळे होणारा एक संसर्गजन्य आजार आहे. याचा अंतराळ मोहिमांशी किंवा चांद्रयान-३ च्या प्रक्षेपणाशी कोणताही वैज्ञानिक संबंध नाही.हवामानातील बदल: ही साथ प्रामुख्याने पावसाळ्यात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे (Humidity) आणि दूषित वातावरणामुळे पसरते. पावसाळ्यात जंतूंचा प्रसार वेगाने होतो, ज्यामुळे दरवर्षी या काळात डोळे येण्याचे प्रमाण वाढते..January Mobile Launch : एकच झलक, सबसे अलग! जानेवारीत लाँच होणार टॉपचे 5 मोबाईल; फीचर्स तर दमदार अन् किंमत एकदम कमी.संसर्गाचा मार्ग: हा आजार संक्रमित व्यक्तीच्या थेट संपर्कात आल्यामुळे किंवा त्यांनी वापरलेल्या वस्तू (उदा. टॉवेल, रुमाल, चष्मा) स्पर्श केल्यामुळे पसरतो. केवळ एखाद्याच्या डोळ्यात बघितल्याने हा आजार होत नाही, हा एक गैरसमज आहे. आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला आणि उपायडोळे येण्याची लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांनी काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहेस्वच्छता राखा: हात वारंवार साबणाने स्वच्छ धुवावेत आणि डोळ्यांना विनाकारण हात लावणे टाळावे.वैयक्तिक वस्तू वेगळ्या ठेवा: बाधित व्यक्तीने आपले टॉवेल, रुमाल, बेडशीट किंवा उशी इतरांशी शेअर करू नये..Nyaya Setu : आता Whatsapp बनेल तुमचा वकील! Hi लिहिताच मिळेल फ्री कायदेशीर सल्ला, सरकारने सुरू केलेली ही सुविधा काय आहे?.चष्मा वापरा: डोळ्यांना होणारा संसर्ग इतरांपर्यंत पसरू नये आणि डोळ्यांचे धुळीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी काळा चष्मा वापरणे फायदेशीर ठरते.विश्रांती घ्या: संसर्ग असेपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी किंवा गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे. विशेषतः मुलांमध्ये लक्षणे आढळल्यास त्यांना पूर्ण बरे होईपर्यंत शाळेत पाठवू नये.वैद्यकीय उपचार: डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही आयड्रॉप्स किंवा औषधे स्वतःहून घेऊ नका. डोळ्यांना थंड पाण्याने किंवा स्वच्छ कापसाने पुसून स्वच्छ ठेवावे. .अशा प्रकारच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आणि आरोग्याची योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहेचांद्रयान-३ मुळे 'आय फ्लू' किंवा डोळे येण्याची साथ पसरत असल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा आणि आधारहीन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.