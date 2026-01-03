आरोग्य

Chandrayaan 3 Conjunctivitis : चांद्रयान-३ मुळे डोळे येतात? पिंक आय साथ पसरली; तज्ञ काय सांगतात..जाणून घ्या सत्य

Chandrayaan 3 Conjunctivitis Fact Check : चांद्रयान-३ मुळे डोळे येतात? अफवांचा भोपळा फुटला आहे. जाणून घ्या या अफवामागचे सत्य काय आहे
Person thoroughly washing hands with soap under running water to prevent the spread of conjunctivitis through hygiene

Saisimran Ghashi
सध्या एक बातमी वाऱ्यासारखी पसरत आहे. चांद्रयान-३ मुळे 'आय फ्लू' किंवा डोळे येण्याची साथ पसरत असल्याचा दावा केला जात आहे. आरोग्य तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिक पुराव्यांनुसार या दाव्याचे सत्य आहे जाणून घेऊया सविस्तर..

