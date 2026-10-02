शारीरिक थकव्यावर आयुर्वेदिक उपाय: संतुलन औषधांचा वापर आणि आहारातील बदल आवश्यक

प्रश्न ः मी फॅमिली डॉक्टरची नियमित वाचक आहे. मला यातील मार्गदर्शनाचा खूप फायदा होतो. तीन महिन्यांपूर्वीच माझं लग्न झालं आहे. पण शारीरिक संबंधांनंतर मला खूप थकवा जाणवतो. यावर काही उपचार असल्यास कृपया मार्गदर्शन करावे. - रजनी उजेकर, ठाणे.उत्तर : आयुर्वेदामध्ये शुक्रधातूला पुरेसे पोषण मिळणे शरीरातील बऱ्याचशा चयापचय क्रियांकरिता महत्त्वाचे असते. मुख्यत्वे वैवाहिक जीवन सुरू झाल्यानंतर शुक्रधातूचे पुरेसे पोषण होतंय याची काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक असतं. सध्या तरी दुधातून संतुलनचे स्त्री संतुलन कल्प नियमित टाकून घ्यायला सुरुवात करावी. तसेच रोज सकाळी संतुलनच्या अमृत शर्करा घालून पंचामृत घेणं, चार पाच बदाम भिजवून खाणं, सात आठ काळ्या मनुका भिजवून खाणं नियमित सुरू करावे. दिवसातून एकदा संतुलनचे धात्री रसायन व मेरोसॅन रसायन हेही एक चमचा घेतलेले उत्तम राहील. डॉ मालविका तांबे या युट्यूब वाहिनी वरती शिंगाड्याच्या खिरीची कृती दिलेली आहे ती पहावी व आठवड्यातून तीन चार वेळा तरी नियमित घ्यायला सुरू करावी. वैद्याच्या सल्ल्याने व्यवस्थित औषधोपचार घेतल्यास हा सगळा त्रास कमी व्हायला मदत मिळू शकेल. हा त्रास कमी झाल्याशिवाय गर्भधारणेकरता प्रयत्न नक्कीच करू नये..प्रश्न : माझं वय पंचेचाळीस वर्षे आहे. गेल्या तीन, चार महिन्यांपासून माझा पूर्ण पाय सुजतो. डॉक्टरांनी वेरीकॉज वेइन्सचं निदान केलेलं आहे. डॉक्टरांनी स्टोक्किंग्स घालायला सांगितलेले आहे. पण त्या घातल्यावरती त्वचेला प्रचंड त्रास होतो. यावरती काही उपाय असला तर कृपया सुचवावे.- सौ. मिताली पंगशे, बडोदा.उत्तर : वेरीकॉझ वेइन्सकरिता स्टोक्किंग्स वापरणं उत्तम असतं. विशेषतः चालताना किंवा फार वेळ उभं राहिलेले असताना किंवा पाय लटकवून बसलेला असताना रक्तप्रवाहाला मदत करण्याच्या दृष्टीने त्याचा खूप उपयोग होतो. भारतामध्ये चांगल्या प्रतीच्या स्टोक्किंग्स फार कमी जागेत मिळतात. त्यामुळे चांगल्या प्रतीचे स्टोक्किंग्स शोधून वापरलेले जास्त बरं राहतील. नाहीतर कॉटनचं पातळ फडक लांब दुपट्ट्यासारखं करून तेही पायावरती वापरलं तरी चालू शकतं. पण त्याला बांधण्याची पद्धत व्यवस्थित असून अत्यंत गरजेचं असतं. .याच बरोबरीने रोज रात्री झोपण्यापूर्वी पायांना खालून वर या दिशेने हलक्या हाताने संतुलन अभ्यंग कोकोनट सारखे तेल नियमित लावावे. तसेच शरीरामधल्या रक्त संवहनाला मदत मिळण्याकरता संतुलनचे सॅन रोझ, धात्री रसायन, रुधिरा इत्यादी घेतल्याचा सुद्धा फायदा होऊ शकेल. शास्त्रोक्त पद्धतीने पंचकर्म करवून घेतल्यास त्या मधल्या शरीर शुद्धीचा व तसेच महत्त्वाच्या थेरपिसचा सुद्धा फायदा होताना दिसतो. आहारातून मांसाहार, वाटाणा, चवळी, पावटा, चणा, ढोबळी मिरची, आंबट दही, गवार, वांगी टाळलेले जास्त उत्तम राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.