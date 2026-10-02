आरोग्य

शारीरिक थकव्यावर आयुर्वेदिक उपाय: संतुलन औषधांचा वापर आणि आहारातील बदल आवश्यक

शारीरिक थकव्यावर आयुर्वेदिक उपाय: संतुलन आहार आणि औषधांचा उपयोग
Family Doctor Guidance: Ayurvedic Remedies for Fatigue After Marriage and Varicose Veins

Family Doctor Guidance: Ayurvedic Remedies for Fatigue After Marriage and Varicose Veins

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न ः मी फॅमिली डॉक्टरची नियमित वाचक आहे. मला यातील मार्गदर्शनाचा खूप फायदा होतो. तीन महिन्यांपूर्वीच माझं लग्न झालं आहे. पण शारीरिक संबंधांनंतर मला खूप थकवा जाणवतो. यावर काही उपचार असल्यास कृपया मार्गदर्शन करावे.

- रजनी उजेकर, ठाणे

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