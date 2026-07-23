तंबाखू नियंत्रणाच्या नियमांत होणार मोठा बदल? FDAच्या निर्णयामुळे भारतात खळबळ, तज्ज्ञांची मोठी मागणी

अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (FDA)ने अलीकडे काही नॉन-कंबस्टिबल निकोटीन उत्पादनांना ‘मॉडिफाईड रिस्क’ दावे करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे जगभरात तंबाखू आणि निकोटीन नियंत्रणाच्या धोरणांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. भारतासाठी मात्र महत्त्वाचा मुद्दा वेगळा आहे. जागतिक स्तरावर उपलब्ध होत असलेल्या नव्या वैज्ञानिक पुराव्याचे भारतीय परिस्थितीनुसार स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले जाईल का, असा प्रश्न तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत..अनेक देशांनी तंबाखू नियंत्रणासाठी वेगवेगळे नियामक मॉडेल स्वीकारले असून त्यातून विविध निष्कर्ष समोर आले आहेत. स्वीडन, युनायटेड किंगडम, जपान आणि नॉर्वे या देशांमध्ये नॉन-कंबस्टिबल पर्यायांचा वापर वाढल्यानंतर पारंपरिक सिगारेट ओढण्याचे प्रमाण घटल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेत FDA वैज्ञानिक मूल्यांकनानंतरच ‘मॉडिफाईड रिस्क’ दाव्यांना मान्यता देते. हे मॉडेल जसेच्या तसे भारतात लागू होऊ शकत नसले तरी त्यातून उपलब्ध झालेल्या संशोधनाचा भारतीय शास्त्रज्ञांनी निष्पक्ष अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कोणताही निष्कर्ष केवळ विचारसरणीच्या आधारावर नाकारण्याऐवजी किंवा अंधपणे स्वीकारण्याऐवजी त्याचे वैज्ञानिक परीक्षण करण्यावर भर दिला जात आहे..तुमच्या मुलांना आवडणारे रंगीत पापड सुरक्षित आहेत का? खायला देण्यापूर्वी वाचा 'ही' महत्त्वाची माहिती.भारतातील सर्वोच्च जैववैद्यकीय संशोधन संस्था असलेल्या इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR)कडे अशा प्रकारच्या स्वतंत्र पुनरावलोकनाची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्याची क्षमता असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. संसर्गजन्य आजार, क्लिनिकल संशोधन आणि सार्वजनिक आरोग्य धोरणांमध्ये शतकाहून अधिक काळ ICMRने दिलेले वैज्ञानिक मार्गदर्शन विश्वासार्ह मानले जाते. त्यामुळे उदयोन्मुख तंबाखू आणि निकोटीनविषयक संशोधनाचे भारतीय संदर्भात वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करण्यासाठी हीच सर्वात योग्य संस्था असल्याचे मत व्यक्त होत आहे..सर गंगाराम हॉस्पिटल, नवी दिल्लीचे वरिष्ठ सल्लागार आणि पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त डॉ. मोहसिन वली यांच्या मते, भारताने यापूर्वीही जागतिक संशोधनाचा अभ्यास करून त्याला भारतीय गरजांनुसार स्वीकारण्याची भूमिका घेतली आहे. कोविड-19 निदान, जीन थेरपी, क्लिनिकल ट्रायल्स आणि गुड क्लिनिकल प्रॅक्टिस यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ICMRने यू.एस. FDA आणि ICHसह आंतरराष्ट्रीय मानकांचा अभ्यास करून त्यांना भारतीय संदर्भात रूपांतरित केले. त्याच धर्तीवर अमेरिकेच्या तंबाखू नियंत्रणाच्या अनुभवाचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे. अमेरिकेत गेल्या काही दशकांत सिगारेट ओढणाऱ्यांचे प्रमाण आणि एकूण तंबाखू वापरात लक्षणीय घट झाली आहे, तर भारत अजूनही मोठ्या तंबाखू वापराच्या आव्हानाला सामोरे जात आहे. या दोन्ही परिस्थितींची तुलना भारतासाठी उपयुक्त धोरण तयार करण्यास मदत करू शकते, असे ते म्हणतात..भारतात सुमारे 26.7 कोटी लोक तंबाखूचा वापर करतात. तंबाखूमुळे होणारे कर्करोग, हृदयविकार आणि श्वसनाशी संबंधित आजार आजही सार्वजनिक आरोग्यासाठी मोठे आव्हान आहेत. त्यामुळे तंबाखूचे सेवन सुरू होऊ न देणे आणि वापरकर्त्यांना पूर्णपणे तंबाखूमुक्त होण्यासाठी मदत करणे हेच नियंत्रण धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट राहिले पाहिजे. मात्र, वारंवार प्रयत्न करूनही तंबाखू सोडू न शकणाऱ्या लाखो प्रौढ वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध पर्यायांविषयी वैज्ञानिक पुराव्यावर आधारित चर्चा होणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..Food Poisoning Prevention Tips: एक्सपायरी डेट संपलेले इन्स्टंट नूडल्स खाणं योग्य की अयोग्य? फूड पॉइझनिंगच्या घटनांनंतर तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला.ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS), नवी दिल्ली येथील सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिनचे माजी विभागप्रमुख आणि पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त डॉ. चंद्रकांत एस. पांडव यांच्या मते, अशा पर्यायांवर चर्चा झाली तर युवकांमध्ये तंबाखू वापर वाढेल, हा सर्वात मोठा आक्षेप मांडला जातो. मात्र अमेरिकेतील आकडेवारी वेगळे चित्र दाखवते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, FDAने प्रौढांसाठी ‘मॉडिफाईड रिस्क’ दाव्यांना मान्यता दिल्यानंतर युवकांमधील तंबाखू वापर 2019 मधील 23.3 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 7.5 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. हा सलग तिसरा वार्षिक घटलेला आकडा आहे. त्याचबरोबर युवकांमधील ई-सिगारेट वापर 5.2 टक्क्यांवर आला असून तो गेल्या दशकातील सर्वात कमी स्तरावर आहे. किशोरवयीनांमध्ये सिगारेट वापराचे प्रमाण 1.4 टक्के, तर तोंडी निकोटीन उत्पादनांचा वापर 1.7 टक्के असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..डॉ. पांडव यांच्या मते, युवकांचे संरक्षण आणि प्रौढ वापरकर्त्यांसाठी पर्यायांचा वैज्ञानिक अभ्यास ही एकमेकांच्या विरोधातील उद्दिष्टे नाहीत. स्वतंत्र वैज्ञानिक पुनरावलोकनाची मागणी म्हणजे दुसऱ्या देशाचे धोरण स्वीकारणे किंवा कोणत्याही विशिष्ट उत्पादनाला समर्थन देणे असा त्याचा अर्थ होत नाही. उलट भारतीय संशोधकांनी उपलब्ध डेटाची विश्वासार्हता, मर्यादा, दीर्घकालीन परिणाम आणि भारतीय लोकसंख्येवरील संभाव्य प्रभाव यांचे सखोल परीक्षण करूनच निष्कर्ष काढावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..First Dengue Vaccine Approved in India: डेंग्यूची भीती कमी होणार! पहिल्या QDENGA लसीला मंजुरी; किती डोस, कोणासाठी आणि काय फायदे ?.भारतातील सार्वजनिक आरोग्य धोरणांमध्ये विज्ञानाला नेहमीच महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. कोविड-19 व्यवस्थापन, लस विकास आणि क्लिनिकल संशोधनाच्या क्षेत्रात वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेण्यात आले. तज्ज्ञांच्या मते, तंबाखू आणि निकोटीन नियंत्रणासंदर्भातील भविष्यातील धोरणांनाही याच वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे प्रश्न FDAचा निर्णय स्वीकारण्याचा नसून, जागतिक स्तरावर समोर येणाऱ्या नव्या संशोधनाचे भारताने स्वतःच्या निकषांवर निष्पक्ष परीक्षण करावे का, हा आहे..तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील तंबाखू वापराचे प्रमाण आणि त्यातून निर्माण होणारे आरोग्यविषयक संकट लक्षात घेता भविष्यातील कोणतेही धोरण हे जागतिक तसेच भारतीय वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारेच ठरले पाहिजे. विचारसरणीपेक्षा विज्ञानाला प्राधान्य दिल्यासच सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अधिक प्रभावी आणि दीर्घकालीन निर्णय घेणे शक्य होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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