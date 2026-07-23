आरोग्य

तंबाखू नियंत्रणाच्या नियमांत होणार मोठा बदल? FDAच्या निर्णयामुळे भारतात खळबळ, तज्ज्ञांची मोठी मागणी

India Tobacco Policy: FDAच्या ‘मॉडिफाईड रिस्क’ निर्णयावर भारतात वैज्ञानिक पुनरावलोकनाची मागणी.
FDA Ruling on Nicotine Products Fuels Debate on India's Future Tobacco Control Policy

FDA Ruling on Nicotine Products Fuels Debate on India's Future Tobacco Control Policy

sakal

Anushka Tapshalkar
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अमेरिकेच्या फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन (FDA)ने अलीकडे काही नॉन-कंबस्टिबल निकोटीन उत्पादनांना ‘मॉडिफाईड रिस्क’ दावे करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे जगभरात तंबाखू आणि निकोटीन नियंत्रणाच्या धोरणांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. भारतासाठी मात्र महत्त्वाचा मुद्दा वेगळा आहे. जागतिक स्तरावर उपलब्ध होत असलेल्या नव्या वैज्ञानिक पुराव्याचे भारतीय परिस्थितीनुसार स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले जाईल का, असा प्रश्न तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत.

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