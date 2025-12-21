Winter Depression Diet: हिवाळ्यात सतत उदास वाटतंय? ‘हे’ पदार्थ खाल्ल्यावर मूड अन् आरोग्य दोन्ही राहील हेल्दी

mood boosting foods for cold season: हिवाळ्यात आरोग्याची खास काळजी घेणे आवश्यक असते. या ऋतूमध्ये विषाणूजन्य संसर्ग आणि सर्दी आणि खोकला सामान्य आहे. आहाराकडे लक्ष दिल्याने तुमचे आरोग्य सुधारेलच पण गंभीर आजार होण्याचा धोकाही कमी होईल. हिवाळा विविध कारणांमुळे खूप तणावपूर्ण असू शकतो. हिवाळ्यातील आहारात पुढील पदार्थांचा समावेश केल्यास मुड चांगला होतो आणि आरोग्य निरोगी राहते. .हिरव्या पालेभाज्या हिवाळ्यात निरोगी राहण्यासाठी आहारात हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश करावा. यामध्ये पालक, मेथी यासारख्या भाज्यांचा समावेश आहे. या सर्व भाज्या तणाव संप्रेरक कॉर्टिसोल संतुलित करण्यास मदत करतात. त्यामुळे तुम्हाला जास्त ताण येत नाही. खरं तर, हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. जी अधिवृक्क ग्रंथींच्या आरोग्यास समर्थन देतात, जळजळ कमी करतात आणि कॉर्टिसोल संतुलित करतात..बेरी बेरी केवळ हिवाळ्यातच नाही तर प्रत्येक ऋतूत फायदेशीर असतात. त्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि पॉलीफेनॉल भरपूर असतात. जे ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून संरक्षण करतात, जळजळ कमी करतात आणि अधिवृक्क ग्रंथीच्या आरोग्यास समर्थन देतात. तुम्ही ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आणि ब्लॅकबेरी खाऊ शकता. .Putrda Ekadashi 2025: वर्षाच्या शेवटच्या एकादशीला, 'या' राशीच्या लोकांचे भाग्य होईल उज्वल, सुखसोयी वाढतील.ब्रोकोलीब्रोकोली, फुलकोबी आणि अंकुरलेले कडधान्ये हिवाळ्यात खाणे फायदेशीर असतात. या भाज्या केवळ हार्मोन्स संतुलित आणि नियंत्रित करत नाहीत तर शरीराला विषमुक्त करण्यास देखील मदत करतात. या भाज्यांमध्ये फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि सल्फर संयुगे भरपूर प्रमाणात असतात, जे सर्व आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहेत..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.