Beat Firecracker Fumes: फाटाक्यांच्या धुरामुळे किडनी अन् यकृतासंबंधित समस्या वाढल्यास करा 'हे' 5 घरगुती उपाय

अयोग्य खाण्याच्या सवयींमुळे आरोग्यासंबंधित अनेक समस्या निर्माण होतात. फक्त वजन वाढत नाही तर यकृत आणि मूत्रपिंडांवरही परिणाम होतो. धूम्रपान करणाऱ्या अनेक लोकांमध्ये यकृत आणि मूत्रपिंडाचे नुकसान होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. खरं तर, जर जंक फूडसोबत धूम्रपान केले तर धूर आणि विषारी पदार्थ हळूहळू यकृत आणि मूत्रपिंडात जमा होऊ लागतात. याचा या अवयवांच्या कार्यावर वाईट परिणाम होतो. अशावेळी पुढील काही घरगुती उपाय करून शरीर डिटॉक्सिफाय करू शकता..आवळ्याचा रसयकृत आणि मूत्रपिंडांना डिटॉक्स करण्यासाठी आवळ्याचा रस पिणे फायदेशीर असते. या रसात अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे संपूर्ण शरीराला डिटॉक्स करण्यास प्रभावी असतात. शिवाय, ते रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढवते. संशोधनानुसार, आवळ्याचा रस रक्तदाब आणि रक्तातील साखर देखील नियंत्रित करतो. रिकाम्या पोटी आवळ्याचा रस पिणे अधिक फायदेशीर आहे.जिरे पाणी जिरे हा भारतीय स्वयंपाकघरांमध्ये वापरला जाणारा एक महत्वाचा पदार्थ आहे. जो प्रत्येक पदार्थांमध्ये वापरला जातो. त्यात भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात आणि त्यात नैसर्गिक तेले असतात जे पचन सुधारतात आणि यकृताला विषमुक्त करण्यास मदत करतात. जिरेमध्ये अतिरिक्त सोडियम देखील असते, जे पाण्याचे प्रमाण कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे मूत्रपिंडावरील ताण कमी होतो. .ग्रीन टी ग्रीन टी शरीरासाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे. ते केवळ पचन सुलभ करत नाही तर वजन कमी करण्यास मदत करते. तसेच शरीराला डिटॉक्स ठेवण्यास मदत करते..हळदीचे दूधयकृत आणि मूत्रपिंड स्वच्छ करण्यासाठी हळदीचे पाणी किंवा हळदीचे दूध पिऊ शकता. हळदीमध्ये अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म असतात, जे शरीराला संसर्गापासून वाचवतातच, शिवाय यकृत आणि मूत्रपिंडातील अशुद्धता देखील बाहेर काढतात. हळदीमध्ये कर्क्यूमिन नावाचे एक संयुग देखील असते. जे जळजळ कमी करण्यास मदत करते. झोपण्यापूर्वी हळदीचे दूध घेणे फायदेशीर मानले जाते.