आरोग्य

Beat Firecracker Fumes: फाटाक्यांच्या धुरामुळे किडनी अन् यकृतासंबंधित समस्या वाढल्यास करा 'हे' 5 घरगुती उपाय

Detox Your Kidneys and Liver from Firework Pollution: फटाक्यांच्या धुरामुळे शरीरावर विपरित परिणाम होतात. पण तुम्ही काही घरगुती उपाय करून किडनी आणि यकृतासंबंधित समस्या दूर करू शकता.
Firecracker Smoke

Firecracker Smoke

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Firecracker Smoke: अयोग्य खाण्याच्या सवयींमुळे आरोग्यासंबंधित अनेक समस्या निर्माण होतात. फक्त वजन वाढत नाही तर यकृत आणि मूत्रपिंडांवरही परिणाम होतो. धूम्रपान करणाऱ्या अनेक लोकांमध्ये यकृत आणि मूत्रपिंडाचे नुकसान होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. खरं तर, जर जंक फूडसोबत धूम्रपान केले तर धूर आणि विषारी पदार्थ हळूहळू यकृत आणि मूत्रपिंडात जमा होऊ लागतात. याचा या अवयवांच्या कार्यावर वाईट परिणाम होतो. अशावेळी पुढील काही घरगुती उपाय करून शरीर डिटॉक्सिफाय करू शकता.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
liver health
Kidney
Diwali
Firecrackers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com