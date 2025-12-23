आरोग्य

फिटनेस स्पर्धांचे महत्त्व

फिटनेस स्पर्धा म्हणजे केवळ विजय किंवा पराभव नव्हे, तर शिस्त, आत्मविश्वास आणि आरोग्य घडवणारा प्रवास आहे. या स्पर्धांमुळे शरीरासोबत मनही मजबूत होतं आणि आयुष्यभरासाठी निरोगी सवयी तयार होतात.
महेंद्र गोखले (फिटनेसविषयक प्रशिक्षक)

बनूया फिट

