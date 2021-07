महापूर ओसरला...आता आरोग्याची अशी घ्या काळजी

-- सायली जोशी–पटवर्धन

महापुरादरम्यान आणि त्यानंतर चिपळूण, कोल्हापूर, सांगली, रायगड याठिकाणची झालेली अवस्था आपण पाहिली. इथं पूराचं पाणी आता ओसरत आलं आहे. मात्र, त्यानंतर संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. दिर्घकाळ पाण्यात किंवा दमट ठिकाणी राहिल्याने आरोग्याच्या अनेक तक्रारी इथं उद्भऊ शकतात. यामध्ये श्वसनाच्या आजारांपासून त्वचेच्या आजारांपर्यंत अनेक समस्यांचा सामना नागरिकांना करावा लागू शकतो.

पुरामध्ये आलेली ओल आणि पूर ओसरल्यावर येणारी कोरड हे टप्पे सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण करतात. विशेषत: पुराचे पाणी ओसरल्यावर पूर प्रभावित भागात रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची अधिक शक्यता असते. पुराचे पाणी, सांडपाणी आणि इतर अनेक दूषित घटक पाण्यात मिसळल्यामुळे रोगांची लागण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पुराचा सामना करणाऱ्या प्रत्येकाने आपली आणि आपल्या कुटुंबियांची योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. लहान मुले, गर्भवती स्त्रिया आणि ज्येष्ठ नागरीक यांची या सर्व काळात जास्त काळजी घेणं गरजेचं आहे.

ही काळजी कशी घेता येईल यासाठी ‘सकाळ’नं आयएमएचे महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी याबाबत दिलेली माहिती आणि उपाययोजना जाणून घेऊया....

संसर्गजन्य आजार

१. कीटकांमुळे पसरणारे आजार

अ) डासांमुळे - मलेरिया, डेंग्यू, चिकुनगुन्या

ब) माश्यांमुळे- कॉलरा, टायफॉईड, अतिसार

२. दूषित पाण्यामुळे पसरणारे आजार- उलट्या, जुलाब (अतिसार, हगवण- डिसेन्ट्री), आमांश, टायफॉईड, कावीळ (हिपॅटायटिस-ए), लेप्टोस्पायरोसिस, जंत, डोळे येणे

३. ओल पसरल्यामुळे - सर्दी, खोकला, विषाणूजन्य ताप, दमा, ब्रॉन्कायटिस, सांधेदुखी

४. पाण्यात खूप काळ भिजल्यामुळे त्वचेचे आजार - गजकर्ण, खाज, चिखल्या

असंसर्गजन्य आजार

१. पुरामध्ये पाण्यातील साप किंवा इतर किटक घरात शिरतात. त्यामुळे सर्पदंश किंवा इतर किटकांनी चावा घेणे असे प्रकार होऊ शकतात.

२. पुराच्या अनुभवातील मानसिक धक्क्यांनी, झालेल्या नुकसानीमुळे - चिंता, नैराश्य, तीव्र भीती (फोबिया), घबराट (पॅनिक)

प्रतिबंधात्मक उपाय-