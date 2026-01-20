आरोग्य

ॲलर्जी

मुलांमध्ये अन्नाची ॲलर्जी ओळखणे महत्त्वाचे आहे. दूध, अंडी, शेंगदाणे, मासे यांसारख्या अन्नामुळे रॅश, पित्त, उलटी, श्वास घेण्यास त्रास यांसारखी लक्षणे दिसतात, ज्यावर त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा.
What is an Allergy in Children

What is an Allergy in Children

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. संजय जानवळे (बालरोगतज्ज्ञ)

आरोग्याचे ‘बाळ’कडू

जेव्हा शरीराची प्रतिकारकशक्ती एखाद्या गोष्टीला उदा. अन्न, परागकण, धुळीचे कण (डस्ट माईट), पाळीव प्राण्यांच्या अंगावरचा कोंडा (डॅंड्रफ) यांना असाधारण प्रतिसाद देते, तेव्हा त्याला त्या गोष्टींची ॲलर्जी आहे, असे म्हणतात आणि या असाधारण प्रतिसादाला ‘ॲलर्जी’ असे म्हणतात. मुलात अन्नातून होणाऱ्या, श्वासावाटे होणाऱ्या, त्वचेच्या ॲलर्जीचे; तसेच कीटक चावल्याने व मेडीसिन घेतल्याने होणाऱ्या ॲलर्जीचे प्रमाण अधिक आहे.

Loading content, please wait...
children
Fitness App
myfa
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.