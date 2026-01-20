डॉ. संजय जानवळे (बालरोगतज्ज्ञ)आरोग्याचे ‘बाळ’कडूजेव्हा शरीराची प्रतिकारकशक्ती एखाद्या गोष्टीला उदा. अन्न, परागकण, धुळीचे कण (डस्ट माईट), पाळीव प्राण्यांच्या अंगावरचा कोंडा (डॅंड्रफ) यांना असाधारण प्रतिसाद देते, तेव्हा त्याला त्या गोष्टींची ॲलर्जी आहे, असे म्हणतात आणि या असाधारण प्रतिसादाला ‘ॲलर्जी’ असे म्हणतात. मुलात अन्नातून होणाऱ्या, श्वासावाटे होणाऱ्या, त्वचेच्या ॲलर्जीचे; तसेच कीटक चावल्याने व मेडीसिन घेतल्याने होणाऱ्या ॲलर्जीचे प्रमाण अधिक आहे..फूड ॲलर्जीबऱ्याच मुलांना दूध, अंडी, शेंगदाणे यांची ॲलर्जी असते. अशा पदार्थामुळे अनेक तक्रारी उद्भवतात. त्या टाळण्यासाठी अशा पदार्थांचे सेवन वर्ज्य करावे लागते. क्वचितप्रसंगी या ॲलर्जी जीवघेण्या ठरू शकतात.जन्मापासून ते तीन वर्षे वयातील मुलांत अशा ॲलर्जीचे प्रमाण सहा टक्के एवढे असून त्यापैकी बहुसंख्य मुलांची ॲलर्जी लहानपणीच बरी होते; पण काही मुलांत मात्र आयुष्यभर राहते. ज्याची ॲलर्जी आहे, त्या अन्नपदार्थांचे सेवन केल्यास काही मिनिटांत वा तासांत तक्रारी उद्भवतात. पचन न होणे वेगळे आणि ॲलर्जी असणे वेगळे. दुधातील लॅक्टोज पचत नाही म्हणजे मुलाला दुधाची ॲलर्जी आहे, असे नाही..लक्षणेउलट्या; शौचावाटे रक्त जाणे, त्याबरोबरच खाज सुटणे, मुंग्या येणे, ओठ, तोंड आणि घसा सुजणे अशी लक्षणे दिसून येतात. एका वर्षाखालील बऱ्याच मुलांना गाईच्या दुधाची अथवा कृत्रिम पावडरच्या (सोया प्रोटिन्स) दुधाची ॲलर्जी असते. त्या मुलांत अशी लक्षणे दिसून येतात.त्याचबरोबर त्वचेला खाज सुटणे, पुरळ येणे (एक्झिमा, अटोपिक डर्मॅटायटिस), पित्त उठणे (अर्टिकॅरिया), चेहरा, ओठ, जीभ आणि घसा सुजणे (ॲजिंओइडिमा) अशी लक्षणे दिसून येतात. काही मुलात नाक चोंदणे, शिंका (ॲलर्जिक रायनायटिस) येतात. छातीतून घरघर आवाज येतो व श्वास घ्यायला त्रास होतो.श्वास घ्यायला त्रास होणे, छाती व घसा आवळल्यासारखे होणे, पित्त उठणे, चक्कर येणे (ॲनाफायलॅक्सिस) अशा प्रकारची गंभीर लक्षणे दिसून येतात.मुलांत आढळणाऱ्या फूड ॲलर्जीमध्ये मासे, गहू, गाईंचे दूध, शेंगदाणे यांची ॲलर्जी असण्याची प्रमाण सुमारे ९० टक्के एवढे जास्त आहे..निदानमुलाला कुठल्या अन्नाची ॲलर्जी आहे, हे सांगणे तसे अवघडच आहे. बऱ्याचदा काही अन्नपदार्थ मुलाला पचतही नाहीत. मुलाला ॲलर्जीचा त्रास झाला, तर त्याने त्याआधी काय खाल्ले होते याची माहिती घेतली जाते. यापूर्वी ते अन्न वा अन्नपदार्थ खाल्यानंतर त्याला तसा त्रास झाला होता का, याची खातरजमा केली जाते. असे अन्नपदार्थ वर्ज्य करावे लागतात. काही दिवसानंतर ते अन्न पुन्हा दिल्यानंतर अशा तक्रारी उद्भवतात का, हे पाहावे लागते. अर्थातच हे डाॅक्टराच्या देखरेखीत होते.स्किन टेस्ट उपयुक्त ठरतात; पण ज्या अन्नामुळे ॲलर्जी होत नाही त्या अन्नासाठीही या स्किन टेस्ट पाॅझिटिव्ह येऊ शकतात.रेडियोॲलर्गोसाॅर्बंट टेस्ट (RAST) ही एक स्पेशल रक्ताची चाचणी असून यात कशाची ॲलर्जी आहे याचे निदान करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे इम्युनोग्लोब्युलिन (IgE) मोजण्यात येते. मात्र, या टेस्टद्वारे ॲलर्जी कारणीभूत नेमक्या अन्नाचे निदान झाल्यानंतरच मुलाचा डाएट प्लॅन बदलावा लागतो..गुंतागुंतीगंभीर प्रकारच्या जीवावर बेतणाऱ्या रिॲक्शन होतात. ज्यांना अन्नाची ॲलर्जी असते, त्यांना इतर प्रकारच्या ॲलर्जी असू शकतात.मुलाला यापूर्वी अन्नाच्या ॲलर्जीच्या तक्रारी झालेल्या असल्यास त्याला पुन्हा दुसऱ्या अन्नाची ॲलर्जी होण्याची शक्यता जास्त असते. एक्झिमा, दमा, पित्त होणे अशा मुलात अन्नाची ॲलर्जी असण्याची शक्यता जास्त असते.जन्मानंतर स्तनपान केल्याने ॲलर्जीचा धोका कमी होतो..उपचारज्या अन्नपदार्थांची ॲलर्जी आहे, ते पदार्थ टाळणे हिताचे ठरते. पाश्चात्य देशात इमर्जन्सी उपचार करण्याचे प्रशिक्षण पालकांना देण्यात येते. त्यात घरी गंभीर प्रकारच्या रिॲक्शनसाठी जीव वाचवणारे इपिनेफ्रिन नावाचे इंजेक्शन कसे द्यायचे, हे पालकांना शिकवण्यात येते.ॲलर्जीची लक्षणे मुलात दिसून वैद्यकीय सल्ला घ्या.बऱ्याच मुलांत अन्नाची ॲलर्जी आपोआप बरी होते. जर मुलाना उशिराने अन्नाची ॲलर्जी झाली, तर मात्र ती जाण्याची शक्यता कमी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.