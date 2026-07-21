अन्नाची विषबाधा

- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञदूषित अन्न किंवा पाणी सेवन केल्यामुळे फूड पाॅइजनिंग (अन्नविषबाधा) होते. जीवाणूंपासून ‘टाॅक्झिन्स’ची निर्मिती होते आणि त्या टाॅक्झिन्समुळे अन्न दूषित होते. स्टॅफिलोकाॅकस जीवाणूमुळे दूषित झालेले अन्न खाल्ल्यास फूड पाॅइजनिंग होते आणि लगेचच लक्षणे दिसून येतात. रुग्णाला मळमळ, उलट्या व्हायला लागतात. ही टाॅक्झिन्स शरीराबाहेर पडतात, रुग्णाला बरेही वाटायला लागते. इतर प्रकारच्या फूड पाॅइजनिंगमध्ये लक्षणे जरा उशिराने दिसून येतात. त्यात साल्मोनेला किंवा शिगेला (Shigella) या सूक्ष्मजीवांच्या इन्फेक्शनचा समावेश असतो..कधी-कधी दूषित अन्नामुळेच हा आजार झाला, असे सांगणे अवघड बनते. जीवाणूच्या प्रकारानुसार अन्न खाल्यानंतर किती वेळाने लक्षणे दिसून येतील, हे ठरते. एक-दोन दिवसांत बरे वाटले नाही, अथवा शौचातून रक्त येत असेल तर वैद्यकीय सल्ला घेणे श्रेयस्कर असते.लक्षणे - मळमळ आणि उलट्या, पोटात वेदना होणे, कळ येणे, जुलाब ही फूड पाइजनिंगची लक्षणे आहेत. दूषित अन्न खाल्ल्यानंतर काही तासांत किंवा एक-दोन दिवसांत लक्षणे दिसून येतात. क्वचितप्रसंगी शौचातून रक्त जाणे किंवा स्नायूंचा अशक्तपणा येणे, अशी लक्षणे आढळतात..कारणे - फूड पाॅइजनिंगची लक्षणे अवघ्या चार ते बारा तासांत दिसून आल्यास स्टॅफिलोकाॅकस किंवा बॅसिलस सेरेयसचा (bacillus cereus) संसर्ग आणि हीच लक्षणे एक-दोन दिवसांत दिसून आल्यास साल्मोनेलासारख्या जीवाणूचा संसर्ग हे कारण असते. कधी कधी विषाणू हेही कारण असू शकते.ई. कोलायच्या (Escherichia coli 0157: H7) इन्फेक्शनमुळे शौचास रक्त जाते. यात ॲनिमिया (रक्त कमी होणे) आणि किडनी फेल्युअर होते. स्नायू कमजोर होणे आणि इतर मेंदूविकाराची लक्षणे असतील, तर त्याचे कारण क्लोस्ट्रॅडियम बोटुलिनम या जीवाणूंचा संसर्ग किंवा कवचधारी जलचर प्राणी आणि मशरूम यांसारख्या अन्नातल्या टाॅक्झिन्सची बाधा होणे हे असते..लहान मुलांत बोटुलिझममुळे बद्धकोष्ठ, तर प्रौढांत बद्धकोष्ठ किंवा अतिसार अशी लक्षणे दिसतात. फूड पाॅइजनिंग आणि फूड ॲलर्जी यांत साम्य असल्याने निदान करताना गल्लत होऊ शकते. गंभीर फूड ॲलर्जींमध्ये अचानक खाज सुटते, अंगावर चट्टे येतात, श्वास घ्यायला त्रास होतो आणि रक्तदाब घटतो. यालाच ‘ॲनाफायलॅक्सिस’ किंवा ‘फूड शाॅक’ असेही म्हणतात..प्रतिबंध - खालील गोष्टी आवश्यक.स्वयंपाक करण्यापूर्वी हात स्वच्छ धुवावेत.स्वयंपाकघर आणि भांडी स्वच्छ ठेवावीत.मांस पूर्ण शिजल्याची खात्री करा. कच्चे मांस इतर अन्नपदार्थांत ठेवू नका.सर्व अन्नपदार्थ फ्रीजमध्ये ठेवा. एक्सपायर झालेले किंवा वेगळा वास येत असलेले अन्न खाऊ नका.फळे खाण्यापूर्वी पाण्याने स्वच्छ धुवा, ताजी असतानाच ती खा.फळे आणि भाज्या फ्रीजमध्ये वेगळ्या ठेवाव्यात.फळे कापण्यापूर्वी हात आणि सुरी स्वच्छ धुवा.रसायनांचा वापर करून पिकवलेली फळे टाळा .उपचार - बहुसंख्य रुग्ण आपोआप बरे होतात. उलट्या, जुलाब किंवा इतर तक्रारी दोन ते तीन दिवसात कमी होतात. जीवाणू असतील तरीही ॲंटिबायोटिक्स देण्याची गरज नसते- कारण लक्षणे टाॅक्झिन्समुळे असतात. मात्र, तुमच्या डाॅक्टरांनी ते घेण्याचा सल्ला दिला असेल, तर ॲंटिबायोटिक्सचा कोर्स पूर्ण करा. कारण कुठलेही असो, डिहायड्रेशनवर प्रभावी इलाज करणे, महत्त्वाचे असते. उलट्या चालू असतील, तरी इलेक्ट्रोलाइट्स, खाणेपिणे सुरूच ठेवा. काहीच पचत नसल्यास त्वरित दवाखान्यात जा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.