आरोग्य

ऑस्ट्रेलियाचे माजी दिग्गज खेळाडू डेमियन मार्टिनला झालेला मेनिनजाइटिसचे लक्षणे कोणती, वाचा एका क्लिकवर

Damien Martyn meningitis symptoms explained: ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज डेमियन मार्टिन मेनिनजायटीसने ग्रस्त आहे आणि त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने कोमामध्ये ठेवण्यात आले आहे. पण या आजाराची लक्षणे कोणती आहेत हे जाणून घेऊया.
Damien Martyn meningitis symptoms in adults

Damien Martyn meningitis symptoms in adults

Saka

Puja Bonkile
Updated on

Damien Martyn meningitis symptoms explained: माजी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू डेमियन मार्टिन सध्या जीवघेण्या आजाराशी झुंज देत आहेत आणि त्यांना कोमात ठेवण्यात आले आहे. 54वर्षीय मार्टिन यांना 26 डिसेंबर रोजी त्यांची तब्येत बिघडल्याने गंभीर अवस्थेत ब्रिस्बेन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

मार्टिन यांना मेनिनजायटिस हा गंभीर आजार झाला आहे. या आजारात मेंदू आणि पाठीच्या कण्याला झाकणाऱ्या पडद्यांना जळजळ होते. तसेच मेंदूला सूज येऊ शकते आणि तो प्राणघातक ठरू शकतो. या आजाराची लक्षणे कोणती हे जाणूवन घेऊया.

Loading content, please wait...
Cricket
lifestyle
australia
players
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com