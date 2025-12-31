ऑस्ट्रेलियाचे माजी दिग्गज खेळाडू डेमियन मार्टिनला झालेला मेनिनजाइटिसचे लक्षणे कोणती, वाचा एका क्लिकवर

Damien Martyn meningitis symptoms explained: माजी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू डेमियन मार्टिन सध्या जीवघेण्या आजाराशी झुंज देत आहेत आणि त्यांना कोमात ठेवण्यात आले आहे. 54वर्षीय मार्टिन यांना 26 डिसेंबर रोजी त्यांची तब्येत बिघडल्याने गंभीर अवस्थेत ब्रिस्बेन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मार्टिन यांना मेनिनजायटिस हा गंभीर आजार झाला आहे. या आजारात मेंदू आणि पाठीच्या कण्याला झाकणाऱ्या पडद्यांना जळजळ होते. तसेच मेंदूला सूज येऊ शकते आणि तो प्राणघातक ठरू शकतो. या आजाराची लक्षणे कोणती हे जाणूवन घेऊया..ऑस्ट्रेलियाचा माजी यष्टीरक्षक-फलंदाज आणि मार्टिनचा जवळचा मित्र अॅडम गिलख्रिस्ट यांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या वतीने जनतेला माहिती दिली की मार्टिन रुग्णालयात उपचार घेत आहे.."त्याला सर्वोत्तम उपचार मिळत आहेत आणि मार्टिनची बायको अमांडा आणि त्याचे कुटुंबाला माहित आहे की त्याच्यासाठी अनेक लोक प्रार्थना करत आहेत. क्रिकेटऑस्ट्रेलियाचे सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग यांनीही मार्टिनला लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या," असे गिलख्रिस्ट म्हणाले, असे cricket.com.au ने ट्विट करत सांगितले आहे..लक्षणेताप येणेतीव्र डोकेदुखीमानेची हालचाल करण्यास अडथळा येणेमळमळ आणि उलट्या होणेअति झोप येणे.Sugar Level Control: शुगर 200 च्या वर गेली? ‘या’ चुका अजिबात करू नका, नाहीतर धोका वाढू शकतो.कोणती काळजी घ्यावीहा आजार असल्यास आराम करावा. डिहायड्रेशन टाळण्यासाठी पाणी आणि फळांचा रस प्यावा. डोकेदुखीचा खुप त्रास होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.झटके आणि अस्वस्थतेसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. संसर्ग पसरु नये म्हणून हात स्वच्छ धुवावे. तसेच मानेचा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार व्यायाम करावा. .डेमियन मार्टिन यांची कारकीर्द1990 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियाचा खास फलंदाज होता. तो 1999 आणि 2003 च्या विश्वचषक विजेत्या ऑस्ट्रेलियन संघाचा भाग होता. 2003 च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात त्याने भारताविरुद्ध महत्त्वाची भूमिका बजावली. मार्टिनने नाबाद 88 (84 चेंडू) धावा केल्या आणि कर्णधार रिकी पॉन्टिंग (121 चेंडूत 140 रन) सोबत 234 धावांची मोठी भागीदारी केली. या भागीदारीमुळे ऑस्ट्रेलियाने 50 षटकांत 2 बाद 359 धावांचा मोठा धावसंख्या उभारला. याशिवाय, मार्टिनने ऑस्ट्रेलियाच्या भारतातील 2-1 अशा ऐतिहासिक कसोटी मालिकेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या मालिकेत तो 444 धावा करत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.