आरोग्य‘चेतना’ : चेहऱ्यावरच्या ‘करणी’ची कथा

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनमेंदू आणि मणक्याच्या विविध आजारांबद्दल लिहिताना पुढच्या काही लेखांमध्ये गेल्या पंचवीसएक वर्षात घडलेल्या काही स्मरणीय गोष्टी एकएक करून लिहाव्यात असा माझा विचार आहे. या गोष्टींमधून निश्चितच काही वैद्यकीय माहिती लोकांपर्यंत पोहोचेल.साधारण दोन वर्षांपूर्वीची गोष्ट. आमच्या एमव्हीडी शस्त्रक्रियेच्या केंद्रामध्ये एक कुटुंब आलं. त्यातल्या तरुण मुलाला चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूला वारंवार आकुंचन होण्याचा त्रास होता. म्हणजेच हेमिफेशिअल स्पाझम हा त्रास त्याला तीन वर्षांपासून सुरू होता, आणि आता हळूहळू वाढत चालला होता. साधारण २६ वर्षे वयाचा हा तरुण. चार वर्षांपूर्वी लग्न झालेलं. त्याची बायको आणि आई, मावशी त्याच्याबरोबर आले होते..त्याच्या उजव्या बाजूच्या डोळ्याच्या खालच्या पापणीचे अनियंत्रित आकुंचन वारंवार होण्यापासून आजाराला सुरवात झाली. लग्नानंतर सहा महिन्यांतच हा त्रास सुरू झाला. त्याची आई आणि घरातले जवळचे नातेवाईक ‘तुझी बायको इतक्या चांगल्या पायगुणाची आहे, की तुझ्या उजव्या बाजूच्या डोळ्याची फडफड म्हणजे काहीतरी चांगलं होणार आहे, असे संकेत तुला मिळू लागले’ असं म्हणू लागले. तिला चांगली वागणूक मिळू लागली. कोडकौतुक सुरू झालं; पण हे फार दिवस टिकणार नव्हतं.सुरुवातीला डोळ्याची फडफड क्वचितच व्हायची, पण हळूहळू वारंवारचं आकुंचन डोळ्यापुरतं मर्यादित न राहता गालांपर्यंत पसरलं. लोकांशी बोलताना अचानक कारण नसताना उजवा डोळा आणि गाल एकदम आकुंचन पावायला लागले. एक-दोन वेळा तर रस्त्यात गैरसमज होण्यापर्यंत स्थिती गेली..आता मात्र त्याची आई आणि मावशी साशंक झाल्या. आता त्यांनी त्याला सांगितलं, ‘तुझ्या बायकोचा पायगुण चांगला तर नाहीच, पण वाईट दिसतो आहे. तिच्या घरात येण्यापासून तुझ्या चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूला काहीतरी करणी झाली आहे.’ त्याची बायको बिचारी गोंधळून गेली. घरातले लोक तिच्याशी वाईट पद्धतीने वागू लागले.हा आकुंचनाचा त्रास मात्र वाढत गेला. बाहेर गेला तरी वारंवार उजवा डोळा आणि गाल मिचकवल्यासारखी होणारी हालचाल इतकी वाढली की त्याने अक्षरशः तोंड लपवून सगळीकडे फिरणं सुरू केलं. कामावरही परिणाम झाला. त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्याला चिडवायला सुरुवात केली..घरातल्या लोकांनी त्याच्या बायकोकडून तिच्या कुटुंबाकडे रोष वळवला. आजारावर कायमचा इलाज तपासणं तर सोडाच; पण मांत्रिक-तांत्रिक सुरू केले. त्यांनी सुनेच्या कुटुंबावरच करणीचा आरोप केला आणि तिला माहेरी पाठवून दिलं. सुनेच्या भावाने मात्र हा कुठलाही दैवी प्रकार नसून, तो आजार आहे, असं निक्षून सांगितलं. त्यानं शोध सुरू केला आणि दैवयोगाने त्याला पुण्यातल्या एमव्हीडी सर्जरी सेंटरने प्रकाशित केलेल्या एका लेखाबद्दल समजलं.त्याने बहिणीला समजावलं की, ही दैवी घटना किंवा करणी नसून, हा हेमिफेशियल स्पाझम नावाचा आजार आहे. हा आजार कायमचा बरा करू शकणारी शस्त्रक्रिया उपलब्ध आहे. ही तरुण मुलगी माहिती घेऊन परत नवऱ्याकडे गेली. त्याच्या घरच्यांनी विश्वास ठेवायला स्पष्ट नकार दिला; पण या मुलीने नवऱ्याला मोठ्या संयमानं समजावलं.जोडप्याच्या आग्रहामुळे मुलाच्या घरच्यांनी संशोधन केलं आणि ते आम्हाला भेटायला आले. ही कथा मुलीने मला सांगितली, तेव्हा आजच्या युगातही मेंदूच्या आजारांकडे बघण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल मला चीड आली; पण कुटुंबाला सर्व माहिती नीट देणं गरजेचं होतं. संयम ठेवून मी त्यांना संपूर्ण माहिती दिली. एवढं होऊनही मुलाची आई म्हणत होती, ‘‘डॉक्टर, या मुलीचा पायगुण चांगला नाही. आमच्या मुलाचा आजार बरा होईल असं मला वाटत नाही.’’.अशा प्रकारचे गैरसमज फक्त अशिक्षित समाजातच आहेत, असं समजण्याचं कारण नाही. हा गैरसमज सुशिक्षित समाजातच नव्हे, तर वैद्यकीय क्षेत्रातल्या लोकांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात आहे.हा आजार फेशिअल नर्व्हवर रक्तवाहिनीच्या आलेल्या दाबामुळे आणि तिच्या स्पंदनामुळे होतो. वय वाढेल तसा त्रास वाढत जातो. हा आजार पूर्ण बरा होऊ शकतो, आणि त्यासाठी लागणारी शस्त्रक्रिया भारतात उपलब्ध आहे. या आजाराच्या उपचारावरचं प्रगत सेंटर आम्ही गेली बावीस वर्षं पुण्यात चालवत आहोत.त्या मुलाच्या मेंदूचा एमआरआय केल्यानंतर स्पष्ट झालं, की त्याच्या उजव्या बाजूच्या फेशियल नसेवर एका मोठ्या रक्तवाहिनीचा दाब आलेला होता, आणि त्या दाबाच्या स्पंदनामुळे त्याला हे स्पाझम होत होते..या आजारावरच्या तात्पुरत्या उपचारांनी कायमचं बरं होण्याची शक्यता नसतेच; पण तेवढ्या काळात हा आजार हळूहळू वाढत मात्र जातो. अँक्झायटी कमी होण्याच्या गोळ्या घेणं किंवा गालावर काही केमिकलची इंजेक्शन देऊन तात्पुरता चेहऱ्याला कृत्रिम पॅरालिसिस करणं, हे उपचार म्हणजे हा आजार बरा करण्याचे प्रयत्न नव्हेत. नंतर दाब वाढत जाऊन फेशियल नसेवर परिणाम होतो. दाब वाढत गेला की पूर्ण चेहरा वाकडा होतो.शस्त्रक्रियेनंतर दुसऱ्याच दिवशी या मुलाच्या चेहऱ्याचे स्पाझम पूर्णपणे थांबले, आणि आज दोन वर्षांनंतरही तो स्पाझममुक्त आहे. तो बरा झाल्यावर मात्र आमच्या सेंटरमधल्या एका तरुण डॉक्टरने मुलाच्या आईचा आणि मावशीचा योग्य ‘क्लास’ घेतला. ‘करणी’ वगैरे कारणं सांगून तिचा छळ करू नका हे बजावून सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.