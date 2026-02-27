प्रश्न - आम्ही साऊथ आफ्रिकेत राहतो. तिथे गर्भ संस्कार करता येतील का? संतुलनचे कुठले चिकित्सक तिथे मार्गदर्शन करू शकतील का? व तसेच गर्भ संस्कार करत असताना ऍलोपॅथिक औषधं घेता येऊ शकतील का?. - शीतल जोशी, जोहानेसबर्गउत्तर - गर्भ संस्कार संपूर्ण जगभरात कुठेही करता येऊ शकतात. फक्त गर्भ राहण्यापूर्वी जे बीज संस्कार असतात, त्याकरता पंचकर्म उपचारापुरतं कारल्याला आत्मसंतुलन केंद्रामध्ये येऊन पंचकर्म केलेलं जास्त उत्तम राहील. त्यानंतर योग्य आचरण, रसायन सेवन, शुक्र पोषक औषधांचे सेवन हे सगळे संतुलनच्या चिकित्सकांच्या मार्गदर्शनाखाली कुठेही करता येऊ शकतं. दर महिन्याला फोनवरती अशा प्रकारच्या सूचना देणं शक्य असतं.डॉक्टर बालाजी तांबे यांचं आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार पुस्तक व तसेच यूट्यूब वरचे त्यांचे व डॉक्टर मालविका तांबे यांचे विडियो मार्गदर्शन सुद्धा मदत करू शकेल. गर्भ संस्कार हे बाळाच्या आणि आईच्या आरोग्यासाठी करायचे असतात, त्यामुळे आवश्यकतेनुसार ऍलोपॅथिक औषधं किंवा तुम्हाला पटत असतील त्या प्रकारची कुठलीही औषध करणं शक्य असतं.मात्र, आत्तापर्यंतच्या आपल्या अनुभवानुसार असं दिसतं की व्यवस्थितपणे गर्भ संस्कार केल्यास सहसा इतर कुठल्याही औषधांची गरज पडत नाही. आपण सविस्तर माहितीकरता संतुलनच्या चिकित्सकशी संपर्क करू शकता..प्रश्न - माझा मुलगा पाच वर्षांचा आहे. रात्री झोपण्यापूर्वी त्याला दूध प्यायला द्यावे का? मध्यंतरी माझ्या वाचण्यात आले की, आयुर्वेदामध्ये रात्री दूध द्यायला नाही सांगितलेलं आहे, तर ते खरे आहे का? माझा संपूर्ण परिवार ‘फॅमिली डॉक्टर’ची पुरवणी नियमित वाचतो आणि त्याचा खूप फायदा होतो. त्याकरिता धन्यवाद!- सौ. सुमन दौंडकर, डोंबिवलीउत्तर - आयुर्वेदाप्रमाणे दूध हे शरीरामध्ये कफाची वृद्धी करतं आणि त्यामुळे ज्या लोकांची पचनशक्ती व्यवस्थित नसेल त्यांनी रात्रीचे दूध पिणे टाळलेले बरे. पण लहान वयामध्ये दूध हा मुख्य आहार असल्यामुळे तो कधीही दिलेला चालतो. सात-आठ वर्षाच्या पुढे रात्रीचे दूध न घेता सकाळी व संध्याकाळी दोन्ही वेळेला मोठे कप भरून दूध घेतलेले जास्त उत्तम राहील. दूध रात्रीचे आवडत असल्यास त्याच्यामध्ये संतुलन चैतन्य कल्पाबरोबरच थोडीशी सुंठीची पूड घातल्यास किंवा एक काडी केशराची घातल्यास कफ वृद्धीचा त्रास होणार नाही. रोज चैतन्य कल्प घालून मुलांना नियमित दिल्यास त्यांच्या संपूर्ण विकासाला हातभार लागायला मदत मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.