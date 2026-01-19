Gastrointestinal Cancer : वारंवार पोट दुखतंय? मग, याकडे अजिबात दुर्लक्ष नको; असू शकते कॅन्सरची सुरुवात...

Gastrointestinal Cancer : पोट दुखू लागल्यावर अँटिसिड घेऊन किंवा घरगुती उपाय करून बरं वाटेल असं म्हणत आपण कितीदा तरी त्याकडे दुर्लक्ष करतो. पोटात अस्वस्थ वाटणे हे सर्वसाधारणपणे निरुपद्रवी असते हे खरे असले तरीही सतत आणि वारंवारच्या दुखण्याबद्दल चुकूनही बेफिकीर राहू नये. .काही केसेसमध्ये, ही गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल (जीआय) कॅन्सरकडे निर्देश करणारी धोक्याची सूचना असू शकते, ज्याचा भारतावरील कर्करोगाच्या भारामध्ये लक्षणीय वाटा आहे व दरवर्षी या आजाराची दोन लाखांहून अधिक नवी प्रकरणे नोंदवली जातात. पुण्यासारख्या शहरी केंद्रांमध्ये दरवर्षी काही शे नवीन केसेसचे निदान होते, ज्यातून लवकरात लवकर स्क्रिनिंग करण्याची आणि वेळच्या वेळी वैद्यकीय देखभाल मिळविण्याची गरज अधोरेखित होते..माहेरवाशिणींना सासरचा हळवा निरोप! पारायण सोहळ्यात ओटी भरुन लेकींचा होणार सन्मान, पत्रात नेमकं काय लिहिलंय?.पुणे येथील कन्सल्टन्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. प्रशांत चंद्रा याबाबत विश्लेषण करताना सांगतात. “जीआयच्या सुरुवातीच्या लक्षणांमध्ये बरेचदा पोट फुगल्यासारखे वाटणे म्हणजे ब्लोटिंग, पुन्हा-पुन्हा असिडिटी होणे, अपचन किंवा पोटाचा संपूर्ण भाग दुखणे समावेश होतो. गॅस्ट्रिक कॅन्सरमध्ये, बरेचदा पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात वेदना जाणवते आणि खाल्ल्यानंतर ती अधिक तीव्र होऊ शकते. पोट लगेच भरणे, खूप कमी खाऊनही पोट भरल्यासारखे वाटणे, जसे की याआधी सहज संपवले जाणारे जेवण संपवता न येणे हे धोक्याचे प्रमुख लक्षण आहे.”.वेगवेगळ्या प्रकारचे जीआय कॅन्सर्स वेगवेगळ्या स्वरूपात प्रकट होतात. आतड्याच्या कॅन्सर्समध्ये अपचनाऐवजी अन्न पुढे सरकण्यात अंशत: अडथळा आल्याने उलट्या होऊ शकतात. पॅन्क्रियाज किंवा स्वादुपिंडाचा संपूर्ण भाग वा शेपटाकडचा भाग यातील कॅन्सर्स बहुतेकदा उशीरा लक्षात येतात आणि पोटदुखीबरोबरच अकारण वजन घटत असल्यास किंवा प्रौढ व्यक्तींमध्ये नव्याने मधुमेहाची लागण झाल्यास या आजाराची शक्यता लक्षात घेतली पाहिजे..या धोक्याच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नकातीन महिन्यांहून अधिक काळ बरे न होणाऱ्या लक्षणांची वैद्यकीय तपासणी करून घ्यायला हवी. यात सतत पोट दुखणे, अकारण वजन कमी होणे, भूक न लागणे, वारंवार उलट्या होणे, जेवल्यावर पोट लवकर भरल्यासारखे वाटणे किंवा उलटी वा शौचातून रक्त पडणे या लक्षणांचा समावेश होतो. कोणत्याही मार्गाने रक्तस्त्राव होणे ही सामान्य गोष्ट नाही आणि त्याकडे कधीही दुर्लक्ष होता कामा नये..तपासणी केव्हा व कशी करावीमूल्यमापनाच्या पहिल्या पायरीवर सर्वसाधारणपणे मोठ्या स्वरूपाची अपसामान्यता ओळखण्यासाठी पोटाची अल्ट्रासाउंड तपासणी केली जाते. यानंतर अपर जीआय एंडोस्कोपी केली जाते, जे गॅस्ट्रिक कॅन्सरचे निदान करण्यासाठीचा सुवर्ण मापदंड आहे. गरज भासल्यास CT स्कॅनसारख्या अतिरिक्त चाचण्यांच्या मदतीने आजार कोणत्या टप्प्यावर आहे हे निश्चित करता येते व उपचारांचे नियोजन करता येते..एंडोस्कोपी आणि बायोप्सी तंत्रांमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे आता जीआय कॅन्सर्स खूप सुरुवातीच्या टप्प्यावरच ओळखणे शक्य झाले आहे. वाढता भार, अधिक चांगले परिणाम आणि प्रतिबंधकॅन्सर कोणत्या टप्प्यावर आहे व त्याचे जैविक स्वरूप कसे आहे यावर उपचारांचे परिणाम प्रामुख्याने अवलंबून असतात..सुरुवातीच्या टप्प्यावरील जीआय कॅन्सर्स 70-80 टक्के बरे करता येतात, तर पुढच्या टप्प्यावर पोहोचलेल्या केसेसमध्ये तत्पर व योग्य उपचारांच्या साथीने जवळ-जवळ 50 टक्के रुग्ण या आजारातून नीट प्रकारे वाचतात. या आजाराच्या व्यवस्थापनात सहसा शस्त्रक्रिया आणि केमोथेरपी एकत्र दिली जाते किंवा काही वेळा ट्यूमरचा आकार आक्रसावा यासाठी व शस्त्रक्रियेचे अधिक चांगले परिणाम मिळण्यासाठी आणि रेडिओथेरपीसह केमोथेरपी दिली जाते..या आजाराचा धोका वाढण्यामध्ये तसेच प्रतिबंधामध्ये जीवनशैली एक मोठी भूमिका बजावते. खूप प्रक्रियायुक्त, खारवलेले, गोठवलेले पदार्थ, लाल मांस आणि अतिरिक्त मीठ त्याचबरोबर धूम्रपान, मद्यपान आणि बैठी जीवनशैली यामुळे धोका वाढतो. याउलट भरपूर फायबर असलेला, फळे व भाज्यांची रेलचेल असलेला आहार, वजन निरोगी पातळीवर ठेवणे, नियमितपणे व्यायाम करणे आणि नियमितपणे आरोग्य तपासण्या करून घेणे यामुळे जीआय कॅन्सरचा धोका लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकतो..हाय-रेझोल्युशन इमेजिंग, आधुनिक एंडोस्कोपी आणि मिनिमली इन्व्हेजिव व रोबोटिक शस्त्रक्रिया यांनी जीआय कॅन्सरवरील उपचारांत परिवर्तन घडवून आणले आहे, ज्यामुळे आजार वेगाने बरा होणे शक्य झाले आहे तसेच केमोथेरपी तुलनेने अधिक लवकर सुरू करणे शक्य झाले आहे..आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांवर मल्टिडिसिप्लिनरी म्हणजे विविध ज्ञानशाखांचा समावेश करणाऱ्या कार्यपद्धतीद्वारे उपचार केले जातात, ज्यात सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट्स, रेडिओलॉजिस्ट्स, पॅथोलॉजिस्ट, अॅनास्थेटिस्ट, आहारतज्ज्ञ, समुपदेशक आणि क्रिटिकल केअर स्पेशलिस्ट यांचा समावेश असतो व त्यांना ५४ बेड्सची क्षमता असलेल्या इंटेन्सिव्ह केअर युनिट, १२ मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर्स व एक खास याच आजारांच्या उपचारांसाठीचे रोबोटिक थिएटर यांचे सहाय्य उपलब्ध असते..पोटात कायम अस्वस्थ वाटण्याकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. वेळच्यावेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याने व लवकरात लवकर तपासण्या सुरू केल्याने फरक पडू शकतो आणि जीआय कॅन्सर्सच्या मदतीने या आजाराचे सुरुवातीच्या टप्प्यावर निदान झाल्यास त्यातून खरोखरीच जीव वाचू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.