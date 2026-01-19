आरोग्य

Gastrointestinal Cancer : वारंवार पोट दुखतंय? मग, याकडे अजिबात दुर्लक्ष नको; असू शकते कॅन्सरची सुरुवात...

What Is Gastrointestinal (GI) Cancer? : सतत पोट दुखणे ही सामान्य बाब नसून जीआय कॅन्सरचे लक्षण असू शकते. वेळेवर तपासणी व उपचार केल्यास जीव वाचू शकतो.
रुपेश कदम
Gastrointestinal Cancer : पोट दुखू लागल्यावर अँटिसिड घेऊन किंवा घरगुती उपाय करून बरं वाटेल असं म्हणत आपण कितीदा तरी त्याकडे दुर्लक्ष करतो. पोटात अस्वस्थ वाटणे हे सर्वसाधारणपणे निरुपद्रवी असते हे खरे असले तरीही सतत आणि वारंवारच्या दुखण्याबद्दल चुकूनही बेफिकीर राहू नये.

